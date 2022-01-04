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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Гуанчжоу Фули
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Хэбей Форчун
0' 24'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Хэбей Форчун
2.21
3.16
3.30
Все Коэффициенты
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
5
Ruibao
Hu
35
Huapeng
Wang
16
Chun
Lok
Than
32
Zhizhao
Chen
36
Zhengyu
Huang
27
Xiaotian
Yang
29
Wenjie
Song
7
Jown
Cardona
30
Yaxiong
Bao
40
Hui
Zhang
24
Yu
Zhang
35
Qiang
Jin
32
Хайфэн
Дин
25
Wei
Liao
36
Daogang
Yao
5
Мемишевич
Самир
7
Tianyuan
Xu
45
Леонардо
Родригес
18
Huaze
Gao
Гуанчжоу Фули
3-5-2
Хэбей Форчун
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
1:1
К
1:2
К
3:0
С
0:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jown Cardona 3 (1) 0.38
Tiago De Leonco 2 0.25
Tixiang Li 1 0.13
Wenjie Song 1 0.13
Gong Zhang 1 0.13
Yongjun Wen 1 0.13
Yunlong Fan 0 0
Chun Lok Than 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Qiuming Wang 1 0.13
Hui Zhang 1 0.13
Huaze Gao 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pengfei Han 3 0
Tixiang Li 2 0
Zhengyu Huang 2 0
Gong Zhang 2 0
Йи Тенг 1 0
Yunlong Fan 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Jown Cardona 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yunhua Chen 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Rentian Hu 1 0
Мемишевич Самир 1 0
Qiuming Wang 1 0
Xiao Chen 1 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Пропущено

9
15
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
33%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1
Хэбей Форчун
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 0:0 8 5 3 0 16 - 5 51
2. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 8 4 3 1 8 - 2 45
3. Шанхай СИПГ 0:0 8 4 3 1 11 - 7 43
4. Чанчунь Ятай 0:0 8 3 2 3 7 - 8 39
5. Бэйцзин Гоань 1:0 8 2 3 3 7 - 12 33
6. Шэньчжэнь 0:1 8 2 2 4 9 - 11 32
7. Гуанчжоу Фули 0:0 8 1 3 4 9 - 9 27
8. Хэбей Форчун 0:0 8 0 3 5 2 - 15 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 1:0 4 1 3 0 5 - 4 30
2. Шэньчжэнь 0:1 4 1 0 3 4 - 5 27
3. Гуанчжоу Фули 0:0 4 1 1 2 6 - 4 25
4. Хэбей Форчун 0:0 4 0 1 3 1 - 9 24
5. Шаньдун Лунэн 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Шанхай СИПГ 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Чанчунь Ятай 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 0:0 4 2 2 0 8 - 1 41
2. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 4 2 1 1 4 - 1 37
3. Шанхай СИПГ 0:0 4 2 2 0 7 - 4 36
4. Чанчунь Ятай 0:0 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 0:1 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Бэйцзин Гоань 1:0 4 1 0 3 2 - 8 3
7. Гуанчжоу Фули 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
8. Хэбей Форчун 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Хэбей Форчун
2.21
3.16
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 0:0 Хэбей Форчун онлайн


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