Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Юесиушан
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
35
Huapeng
Wang
32
Zhizhao
Chen
29
Wenjie
Song
30
Yaxiong
Bao
40
Hui
Zhang
24
Yu
Zhang
35
Qiang
Jin
32
Хайфэн
Дин
25
Wei
Liao
36
Daogang
Yao
18
Huaze
Gao
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
35 Huapeng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Pengfei HanЗащитник
- Полузащитник
-
26 Wenhao Long
-
-
-
37 Yongjun Wen
-
39 Yuliang Su
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
40 Hui ZhangЗащитник
-
24 Yu ZhangЗащитник
-
35 Qiang JinЗащитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
-
36 Daogang YaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Huaze GaoНападающий
- Запасные игроки
-
26 Wenjun JiangЗащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
13 Хунбо ИньПолузащитник
-
14 Gang FengПолузащитник
-
34 Jiajun Pang
-
17 Xintao Song
-
21 Lin Cui
-
33 Yixuan Yang
-
-
38 Wei Zhang2
-
39 Xuchen Yao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jown Cardona
|3 (1)
|0.38
|Tiago De Leonco
|2
|0.25
|Tixiang Li
|1
|0.13
|Wenjie Song
|1
|0.13
|Gong Zhang
|1
|0.13
|Yongjun Wen
|1
|0.13
|Yunlong Fan
|0
|0
|Chun Lok Than
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Qiuming Wang
|1
|0.13
|Hui Zhang
|1
|0.13
|Huaze Gao
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pengfei Han
|3
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Zhengyu Huang
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Yunlong Fan
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Jown Cardona
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yunhua Chen
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Мемишевич Самир
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Xiao Chen
|1
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Пропущено
9
15
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
33%
2
13%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1
Хэбей Форчун
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|8
|5
|3
|0
|16 - 5
|51
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|8
|4
|3
|1
|8 - 2
|45
|3.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|43
|4.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|39
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|33
|6.
|Шэньчжэнь
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|32
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 9
|27
|8.
|Хэбей Форчун
|0:0
|8
|0
|3
|5
|2 - 15
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|30
|2.
|Шэньчжэнь
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|25
|4.
|Хэбей Форчун
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|41
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|37
|3.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|36
|4.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|34
|5.
|Шэньчжэнь
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|8.
|Хэбей Форчун
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2