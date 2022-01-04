Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Г О О О О Л - Yu Zhang забивает с правой ноги!

92' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Хайфэн Дин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Jown Cardona нанес удар издали, а Yaxiong Bao отбил его обратно в игру!

87' Ruibao Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

85' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Отличные скиллы показывает Yongjun Wen , обводя своих соперников

83' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Xintao Song нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

82' Ruibao Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

77' Jown Cardona нанес удар, мяч был парирован, но Yaxiong Bao не удержал его в руках.

76' Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Штрафной исполнил Yunlong Fan , после его удара Yaxiong Bao сделал классный сейв. Угловой

72' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

69' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

67' Jown Cardona наказан за толчок Yu Zhang

66' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Chun Lok Tan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Hui Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Qiang Jin получил желтую карточку от судьи

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

58' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Tianyuan Xu пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

56' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Yaxiong Bao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' ШАНС! Yongjun Wen вышел один на один с голкипером...

54' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Hui Zhang пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

51' Tianyuan Xu не смог попасть в створ ударом издали

51' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля