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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Гуанчжоу Фули
2:1
Конец матча

Стадион:
Хэбей Форчун
0'
24' Желтая карточка
Yu Zhang
1:0
35' Гол
Wenjie Song
40' Желтая карточка
Zhizhao Chen
2:0
45' Гол
Wenjie Song
60' Желтая карточка
Qiang Jin
2:1
90' Гол
Yu Zhang
90'+3

Ход матча

24'
 
Yu Zhang
35'
Wenjie Song
1:0
40'
Zhizhao Chen
 
45'
Wenjie Song
(Jown Cardona)
2:0
46'
Yongjun Wen
Wenjie Song
 
60'
 
Qiang Jin
63'
Yunlong Fan
Zhizhao Chen
 
63'
Gong Zhang
Chun Lok Than
 
66'
 
Xintao Song
Tianyuan Xu
66'
 
Xuchen Yao
Huaze Gao
90'
2:1
Yu Zhang
(Мемишевич Самир)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
5
Ruibao
Hu
35
Huapeng
Wang
16
Chun
Lok
Than
32
Zhizhao
Chen
36
Zhengyu
Huang
27
Xiaotian
Yang
29
Wenjie
Song
7
Jown
Cardona
30
Yaxiong
Bao
40
Hui
Zhang
24
Yu
Zhang
35
Qiang
Jin
32
Хайфэн
Дин
25
Wei
Liao
36
Daogang
Yao
5
Мемишевич
Самир
7
Tianyuan
Xu
45
Леонардо
Родригес
18
Huaze
Gao
Гуанчжоу Фули
3-5-2
Хэбей Форчун
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Хэбей Форчун

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
1:1
К
1:2
К
3:0
С
0:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jown Cardona 3 (1) 0.38
Wenjie Song 3 0.38
Tiago De Leonco 2 0.25
Tixiang Li 1 0.13
Gong Zhang 1 0.13
Yongjun Wen 1 0.13
Yunlong Fan 0 0
Chun Lok Than 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Qiuming Wang 1 0.13
Yu Zhang 1 0.13
Hui Zhang 1 0.13
Мемишевич Самир 0 0
Huaze Gao 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pengfei Han 3 0
Tixiang Li 2 0
Zhengyu Huang 2 0
Gong Zhang 2 0
Zhizhao Chen 1 0
Йи Тенг 1 0
Yunlong Fan 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Jown Cardona 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yunhua Chen 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Rentian Hu 1 0
Мемишевич Самир 1 0
Qiuming Wang 1 0
Xiao Chen 1 0
Daogang Yao 1 0
Qiang Jin 1 0
Yu Zhang 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
100%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
67%
76-90

Пропущено

10
17
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1
Хэбей Форчун
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 8 5 3 0 17 - 6 51
2. Шанхай СИПГ 8 5 2 1 12 - 7 45
3. Гуанчжоу Эвергранд 8 4 2 2 8 - 3 44
4. Чанчунь Ятай 8 3 2 3 8 - 9 39
5. Бэйцзин Гоань 8 2 3 3 7 - 12 33
6. Шэньчжэнь 8 2 2 4 9 - 11 32
7. Гуанчжоу Фули 8 2 2 4 11 - 10 29
8. Хэбей Форчун 8 0 2 6 3 - 17 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 4 1 3 0 5 - 4 30
2. Гуанчжоу Фули 4 2 0 2 8 - 5 27
3. Шэньчжэнь 4 1 0 3 4 - 5 27
4. Хэбей Форчун 4 0 1 3 1 - 9 24
5. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Шанхай СИПГ 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 2 0 4 - 1 8
8. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 4 2 2 0 9 - 2 41
2. Шанхай СИПГ 4 2 2 0 7 - 4 36
3. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 0 2 4 - 2 36
4. Чанчунь Ятай 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Бэйцзин Гоань 4 1 0 3 2 - 8 3
7. Гуанчжоу Фули 4 0 2 2 3 - 5 2
8. Хэбей Форчун 4 0 1 3 2 - 8 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун онлайн


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