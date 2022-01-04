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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Шэньчжэнь
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Yongjing Cao
0:1
11' Гол
Yongjing Cao
24'

Ход матча

6'
0:0
Yongjing Cao
11'
0:1
Yongjing Cao

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Бэйцзин Гоань
1.45
4.90
8.60
Все Коэффициенты
1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
24
Xin
Zhou2
6
Shuai
Pei
39
Юнпо
Ван
14
Yuan
Zhang2
8
Wai-Tsun
Dai
28
Yuanyi
Li
21
Чжипэн
Цзян
29
Лин
Гао
7
Ачеампонг
Франк
1
Сень
Хоу
38
Qilong
Ruan
19
Лю
Хуань
36
Shaowen
Liang
29
Цзян
Тао
15
Tianyi
Gao
8
Пяо
Чэн
6
Чи
Чжунго
18
Jin
Taiyan
37
Yongjing
Cao
11
Силва
Андерсон
Шэньчжэнь
3-5-2
Бэйцзин Гоань
3-5-2

История личных встреч

Шэньчжэнь
Бэйцзин Гоань

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардек Алан 4 (1) 0.5
Ачеампонг Франк 2 0.25
Shuai Pei 1 0.13
Кинтеро Хуан 1 0.13
Yuanyi Li 1 0.13
Юнпо Ван 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 4 (1) 0.5
Силва Андерсон 2 0.25
Tianyi Gao 0 0
Yongjing Cao 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лин Гао 2 0
Yuan Zhang2 2 0
Xin Zhou2 0 1
Юнпо Ван 1 0
Кэ Сунь 1 0
Yuanyi Li 1 0
Dalun Zheng 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Jose Carlos Granero 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзинь Пэнксян 1 1
Ли Лэй 2 0
Tianyi Gao 2 0
Славен Билич 2 0
Сень Хоу 1 0
Чи Чжунго 1 0
Jin Taiyan 1 0
Yongjing Cao 1 0
Лю Хуань 1 0
Longfei Xie 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
30%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
50%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Лунэн 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 0:0 8 5 3 0 16 - 5 51
2. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 8 4 3 1 8 - 2 45
3. Шанхай СИПГ 0:0 8 4 3 1 11 - 7 43
4. Чанчунь Ятай 0:0 8 3 2 3 7 - 8 39
5. Бэйцзин Гоань 1:0 8 2 3 3 7 - 12 33
6. Шэньчжэнь 0:1 8 2 2 4 9 - 11 32
7. Гуанчжоу Фули 0:0 8 1 3 4 9 - 9 27
8. Хэбей Форчун 0:0 8 0 3 5 2 - 15 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 1:0 4 1 3 0 5 - 4 30
2. Шэньчжэнь 0:1 4 1 0 3 4 - 5 27
3. Гуанчжоу Фули 0:0 4 1 1 2 6 - 4 25
4. Хэбей Форчун 0:0 4 0 1 3 1 - 9 24
5. Шаньдун Лунэн 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Шанхай СИПГ 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Чанчунь Ятай 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 0:0 4 2 2 0 8 - 1 41
2. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 4 2 1 1 4 - 1 37
3. Шанхай СИПГ 0:0 4 2 2 0 7 - 4 36
4. Чанчунь Ятай 0:0 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 0:1 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Бэйцзин Гоань 1:0 4 1 0 3 2 - 8 3
7. Гуанчжоу Фули 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
8. Хэбей Форчун 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Бэйцзин Гоань
1.45
4.90
8.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шэньчжэнь 0:1 Бэйцзин Гоань онлайн


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Шэньчжэнь
Бэйцзин Гоань

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