Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
0:1
Первый тайм: 24'
0:0
6' Не забитый пенальтиYongjing Cao
0:1
11' ГолYongjing Cao
Ход матча
6'
0:0
11'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
1
Чжан
Лу
24
Xin
Zhou2
39
Юнпо
Ван
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
21
Чжипэн
Цзян
29
Лин
Гао
1
Сень
Хоу
38
Qilong
Ruan
19
Лю
Хуань
29
Цзян
Тао
15
Tianyi
Gao
8
Пяо
Чэн
18
Jin
Taiyan
37
Yongjing
Cao
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
-
24 Xin Zhou2Защитник
- Защитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
27 Кардек АланНападающий
-
23 Guo Wei
-
31 Zixiang Wang
-
18 Xiangyu Chen
-
13 Haofeng Xu
-
-
-
Главный тренер: Xiaorui Zhang
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
38 Qilong RuanЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
- Защитник
-
29 Цзян ТаоПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
24 Fan Yang1
-
33 Kunyue Ma
-
28 Zhenyu He
-
26 Yang Bai
-
32 Guobo Liu
-
39 Longfei Xie
-
20 Ziming Wang
-
Главный тренер: Dean Racunica
История личных встреч
Шэньчжэнь
Бэйцзин Гоань
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардек Алан
|4 (1)
|0.5
|Ачеампонг Франк
|2
|0.25
|Shuai Pei
|1
|0.13
|Кинтеро Хуан
|1
|0.13
|Yuanyi Li
|1
|0.13
|Юнпо Ван
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|4 (1)
|0.5
|Силва Андерсон
|2
|0.25
|Tianyi Gao
|0
|0
|Yongjing Cao
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лин Гао
|2
|0
|Yuan Zhang2
|2
|0
|Xin Zhou2
|0
|1
|Юнпо Ван
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Yuanyi Li
|1
|0
|Dalun Zheng
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|Yeljan Shinar
|1
|0
|Jose Carlos Granero
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзинь Пэнксян
|1
|1
|Ли Лэй
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Славен Билич
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Чи Чжунго
|1
|0
|Jin Taiyan
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Longfei Xie
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
30%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
50%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Лунэн 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|8
|5
|3
|0
|16 - 5
|51
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|8
|4
|3
|1
|8 - 2
|45
|3.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|43
|4.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|39
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|33
|6.
|Шэньчжэнь
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|32
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 9
|27
|8.
|Хэбей Форчун
|0:0
|8
|0
|3
|5
|2 - 15
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|30
|2.
|Шэньчжэнь
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|25
|4.
|Хэбей Форчун
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|41
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|37
|3.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|36
|4.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|34
|5.
|Шэньчжэнь
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|8.
|Хэбей Форчун
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2