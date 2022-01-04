Shaowen Liang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Longfei Xie оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Бэйцзин Гоань имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

44' Матч возобновлен

43' Qilong Ruan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Wai-Tsun Dai не смог попасть в створ ударом издали

40' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

39' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

39' Силва Андерсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали

36' Shaowen Liang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Матч возобновлен

33' Yongjing Cao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Yuan Zhang получил желтую карточку от судьи

32' Цзян Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Wai-Tsun Dai из команды Шэньчжэнь направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

29' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали

28' Лю Хуань выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Taiyan Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Цзян Тао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лю Хуань предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Qilong Ruan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Yongjing Cao нанес удар, мяч был парирован, но Лу Чжан не удержал его в руках.

25' Силва Андерсон видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

25' ШАНС! Силва Андерсон вышел один на один с голкипером...

24' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Shaowen Liang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Лю Хуань выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Qilong Ruan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Г О О О О Л - Yongjing Cao забивает ударом с левой ноги!

11' Плохо сыграл Shuai Pei - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Лю Хуань выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Лю Хуань выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Qilong Ruan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

6' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Yongjing Cao наносит удар в каркас ворот!

5' После проверки VAR судья не изменил решения - Бэйцзин Гоань пробьет пенальти!

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля