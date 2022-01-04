  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Шэньчжэнь
0:1
Конец матча

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Yongjing Cao
0:1
11' Гол
Yongjing Cao
32' Желтая карточка
Yuan Zhang2
54' Желтая карточка
Xin Zhou2
61' Желтая карточка
Shuai Pei
79' Желтая карточка
Yuanyi Li
90'+4

Ход матча

6'
0:0
Yongjing Cao
11'
0:1
Yongjing Cao
32'
Yuan Zhang2
 
46'
 
Longfei Xie
Пяо Чэн
54'
Xin Zhou2
 
61'
Shuai Pei
 
64'
Haolun Mi
Юнпо Ван
 
64'
Кэ Сунь
Yeljan Shinar
 
68'
 
Дабао Юй
Shaowen Liang
79'
Yuanyi Li
 
81'
Haofeng Xu
Ачеампонг Франк
 
81'
Ruifeng Huang
Shuai Pei
 
88'
 
Ziming Wang
Yongjing Cao
89'
 
Yang Bai
Jin Taiyan

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
24
Xin
Zhou2
6
Shuai
Pei
21
Чжипэн
Цзян
39
Юнпо
Ван
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
8
Wai-Tsun
Dai
29
Лин
Гао
7
Ачеампонг
Франк
1
Сень
Хоу
38
Qilong
Ruan
19
Лю
Хуань
36
Shaowen
Liang
29
Цзян
Тао
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
8
Пяо
Чэн
18
Jin
Taiyan
37
Yongjing
Cao
11
Силва
Андерсон
Шэньчжэнь
4-4-2
Бэйцзин Гоань
3-5-2

История личных встреч

Шэньчжэнь
Бэйцзин Гоань

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардек Алан 4 (1) 0.5
Ачеампонг Франк 2 0.25
Shuai Pei 1 0.13
Кинтеро Хуан 1 0.13
Yuanyi Li 1 0.13
Юнпо Ван 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 4 (1) 0.5
Силва Андерсон 2 0.25
Yongjing Cao 1 0.13
Tianyi Gao 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuan Zhang2 3 0
Xin Zhou2 1 1
Лин Гао 2 0
Yuanyi Li 2 0
Юнпо Ван 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Dalun Zheng 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Jose Carlos Granero 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзинь Пэнксян 1 1
Ли Лэй 2 0
Tianyi Gao 2 0
Славен Билич 2 0
Сень Хоу 1 0
Чи Чжунго 1 0
Jin Taiyan 1 0
Yongjing Cao 1 0
Лю Хуань 1 0
Longfei Xie 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
7
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
36%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
45%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2
Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Лунэн 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2
Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 8 5 3 0 17 - 6 51
2. Шанхай СИПГ 8 5 2 1 12 - 7 45
3. Гуанчжоу Эвергранд 8 4 2 2 8 - 3 44
4. Чанчунь Ятай 8 3 2 3 8 - 9 39
5. Бэйцзин Гоань 8 2 3 3 7 - 12 33
6. Шэньчжэнь 8 2 2 4 9 - 11 32
7. Гуанчжоу Фули 8 2 2 4 11 - 10 29
8. Хэбей Форчун 8 0 2 6 3 - 17 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 4 1 3 0 5 - 4 30
2. Гуанчжоу Фули 4 2 0 2 8 - 5 27
3. Шэньчжэнь 4 1 0 3 4 - 5 27
4. Хэбей Форчун 4 0 1 3 1 - 9 24
5. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Шанхай СИПГ 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 2 0 4 - 1 8
8. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 4 2 2 0 9 - 2 41
2. Шанхай СИПГ 4 2 2 0 7 - 4 36
3. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 0 2 4 - 2 36
4. Чанчунь Ятай 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Бэйцзин Гоань 4 1 0 3 2 - 8 3
7. Гуанчжоу Фули 4 0 2 2 3 - 5 2
8. Хэбей Форчун 4 0 1 3 2 - 8 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шэньчжэнь 0:1 Бэйцзин Гоань онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 