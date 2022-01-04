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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Шанхай СИПГ
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0' 24'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Гуанчжоу Эвергранд
1.88
4.00
6.20
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
21
Хай
Юй
11
Вэньцзюнь
Люй
19
Муй
Аарон
25
Muzepper
Mirahmetjan
8
Оскар
дос
Сантос
33
Zhurun
Liu
39
Jinghang
Hu
16
Huachen
Zhang
1
Shibo
Liu
25
Ханьвэнь
Дэн
27
Shaocong
Wu
5
Линьпэн
Чжан
35
Сюэпэн
Ли
17
Liyn
Yang
22
Чжан
Сювэй
6
Ляо
Лишэн
34
Yu
Hou
15
Dinghao
Yan
28
Ling
Jie
Шанхай СИПГ
4-3-3
Гуанчжоу Эвергранд
4-5-1

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Эвергранд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
К
0:2
С
0:2
С
4:5
С
2:1
К
1:4
ЛЧА
5:1
ЛЧА
4:0
К
2:1
С
2:2
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
0:3
С
5:0
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муй Аарон 4 0.5
Оскар дос Сантос 2 (1) 0.25
Shenyuan Li 2 0.25
Jinghang Hu 1 0.13
Вэньцзюнь Люй 1 0.13
Zhurun Liu 1 0.13
Паулиньо Пауло 0 0
Ли Шенглонг 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханьвэнь Дэн 2 0.25
Kaiyuan Tan 2 0.25
Ling Jie 2 0.25
Вэй Ши-Хао 1 0.13
Liyn Yang 1 0.13
Линьпэн Чжан 0 0
Чжан Сювэй 0 0
Yihao Zhong 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Пауло 3 0
Шэньчао Ван 0 1
Оскар дос Сантос 1 0
Хай Юй 1 0
Guan He 1 0
Shiyuan Yang 1 0
Jinghang Hu 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжан Сювэй 3 0
Чао Хэ 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Чжи Чжэн 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Liyn Yang 1 0
Shaocong Wu 1 0
Ling Jie 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
36%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шаньдун Лунэн - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 0:0 8 5 3 0 16 - 5 51
2. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 8 4 3 1 8 - 2 45
3. Шанхай СИПГ 0:0 8 4 3 1 11 - 7 43
4. Чанчунь Ятай 0:0 8 3 2 3 7 - 8 39
5. Бэйцзин Гоань 1:0 8 2 3 3 7 - 12 33
6. Шэньчжэнь 0:1 8 2 2 4 9 - 11 32
7. Гуанчжоу Фули 0:0 8 1 3 4 9 - 9 27
8. Хэбей Форчун 0:0 8 0 3 5 2 - 15 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 1:0 4 1 3 0 5 - 4 30
2. Шэньчжэнь 0:1 4 1 0 3 4 - 5 27
3. Гуанчжоу Фули 0:0 4 1 1 2 6 - 4 25
4. Хэбей Форчун 0:0 4 0 1 3 1 - 9 24
5. Шаньдун Лунэн 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Шанхай СИПГ 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Чанчунь Ятай 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 0:0 4 2 2 0 8 - 1 41
2. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 4 2 1 1 4 - 1 37
3. Шанхай СИПГ 0:0 4 2 2 0 7 - 4 36
4. Чанчунь Ятай 0:0 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 0:1 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Бэйцзин Гоань 1:0 4 1 0 3 2 - 8 3
7. Гуанчжоу Фули 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
8. Хэбей Форчун 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huadu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Гуанчжоу Эвергранд
1.88
4.00
6.20
Все Коэффициенты
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