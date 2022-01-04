Первый тайм

25' Yu Hou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Shaocong Wu наказан за толчок Zhurun Liu

20' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Плохо сыграл Shaocong Wu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Dinghao Yan не смог попасть в створ ударом издали

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' ШАНС! Ханьвэнь Дэн вышел один на один с голкипером...

3' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.