Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Huadu Stadium
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
21
Хай
Юй
19
Муй
Аарон
33
Zhurun
Liu
39
Jinghang
Hu
25
Ханьвэнь
Дэн
27
Shaocong
Wu
35
Сюэпэн
Ли
17
Liyn
Yang
22
Чжан
Сювэй
34
Yu
Hou
15
Dinghao
Yan
28
Ling
Jie
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Shenyuan LiЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Защитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Zhurun LiuНападающий
-
39 Jinghang HuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
- Полузащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
12 Wei Chen2
-
26 Chunxin Chen
-
27 Wei Zhang I
-
29 Meng Nie
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
27 Shaocong WuЗащитник
- Защитник
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
22 Чжан СювэйПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Yu HouПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
28 Ling JieНападающий
- Запасные игроки
-
13 Weiguo LiuВратарь
-
3 Фан МеиЗащитник
-
10 Чжи ЧжэнЗащитник
-
16 Bowen Huang2
-
20 Shilong Wang
-
30 Dejiang Yang
-
31 Xingxian Li
-
33 Yihao Zhong
-
39 Kaiyuan Tan
-
42 Junhan Luo
-
Главный тренер: Zhi Zheng
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Эвергранд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муй Аарон
|4
|0.5
|Оскар дос Сантос
|2 (1)
|0.25
|Shenyuan Li
|2
|0.25
|Jinghang Hu
|1
|0.13
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.13
|Zhurun Liu
|1
|0.13
|Паулиньо Пауло
|0
|0
|Ли Шенглонг
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.25
|Kaiyuan Tan
|2
|0.25
|Ling Jie
|2
|0.25
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.13
|Liyn Yang
|1
|0.13
|Линьпэн Чжан
|0
|0
|Чжан Сювэй
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Шэньчао Ван
|0
|1
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Guan He
|1
|0
|Shiyuan Yang
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжан Сювэй
|3
|0
|Чао Хэ
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Чжи Чжэн
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Shaocong Wu
|1
|0
|Ling Jie
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
36%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шаньдун Лунэн - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|8
|5
|3
|0
|16 - 5
|51
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|8
|4
|3
|1
|8 - 2
|45
|3.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|43
|4.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|39
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|33
|6.
|Шэньчжэнь
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|32
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 9
|27
|8.
|Хэбей Форчун
|0:0
|8
|0
|3
|5
|2 - 15
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|30
|2.
|Шэньчжэнь
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|25
|4.
|Хэбей Форчун
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|41
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|37
|3.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|36
|4.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|34
|5.
|Шэньчжэнь
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|8.
|Хэбей Форчун
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2