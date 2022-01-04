Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Huadu Stadium
1:0
28' ГолZhurun Liu
71' Желтая карточкаShaocong Wu
87' Желтая карточкаShiyuan Yang
90' Желтая карточкаЧжан Сювэй
90' Желтая карточкаShenyuan Li
90' Желтая карточкаMuzepper Mirahmetjan
1:0
90' Не забитый пенальтиЛиньпэн Чжан
Ход матча
28'
1:0
46'
59'
71'
81'
87'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
21
Хай
Юй
19
Муй
Аарон
39
Jinghang
Hu
33
Zhurun
Liu
25
Ханьвэнь
Дэн
27
Shaocong
Wu
35
Сюэпэн
Ли
17
Liyn
Yang
22
Чжан
Сювэй
15
Dinghao
Yan
34
Yu
Hou
28
Ling
Jie
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Shenyuan LiЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Защитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Jinghang HuНападающий
-
33 Zhurun LiuНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
- Полузащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
12 Wei Chen2
-
26 Chunxin Chen
-
27 Wei Zhang I
-
29 Meng Nie
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
27 Shaocong WuЗащитник
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
22 Чжан СювэйПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Yu HouПолузащитник
-
28 Ling JieНападающий
- Запасные игроки
-
13 Weiguo LiuВратарь
-
3 Фан МеиЗащитник
-
10 Чжи ЧжэнЗащитник
-
16 Bowen Huang2
-
20 Shilong Wang
-
30 Dejiang Yang
-
31 Xingxian Li
-
33 Yihao Zhong
-
39 Kaiyuan Tan
-
42 Junhan Luo
-
Главный тренер: Zhi Zheng
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Эвергранд
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муй Аарон
|4
|0.5
|Оскар дос Сантос
|2 (1)
|0.25
|Shenyuan Li
|2
|0.25
|Zhurun Liu
|2
|0.25
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.13
|Jinghang Hu
|1
|0.13
|Паулиньо Пауло
|0
|0
|Ли Шенглонг
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.25
|Kaiyuan Tan
|2
|0.25
|Ling Jie
|2
|0.25
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.13
|Liyn Yang
|1
|0.13
|Линьпэн Чжан
|0
|0
|Чжан Сювэй
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Shiyuan Yang
|2
|0
|Шэньчао Ван
|0
|1
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Guan He
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжан Сювэй
|4
|0
|Чао Хэ
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Shaocong Wu
|2
|0
|Чжи Чжэн
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Ling Jie
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шаньдун Лунэн - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|51
|2.
|Шанхай СИПГ
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|45
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|4
|2
|2
|8 - 3
|44
|4.
|Чанчунь Ятай
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|39
|5.
|Бэйцзин Гоань
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|33
|6.
|Шэньчжэнь
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|32
|7.
|Гуанчжоу Фули
|8
|2
|2
|4
|11 - 10
|29
|8.
|Хэбей Форчун
|8
|0
|2
|6
|3 - 17
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|30
|2.
|Гуанчжоу Фули
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|27
|3.
|Шэньчжэнь
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|27
|4.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Шанхай СИПГ
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|8.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|41
|2.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|36
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|36
|4.
|Чанчунь Ятай
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|34
|5.
|Шэньчжэнь
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Бэйцзин Гоань
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|7.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|8.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1