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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Шанхай СИПГ
1:0
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
28' Гол
Zhurun Liu
71' Желтая карточка
Shaocong Wu
87' Желтая карточка
Shiyuan Yang
90' Желтая карточка
Чжан Сювэй
90' Желтая карточка
Shenyuan Li
90' Желтая карточка
Muzepper Mirahmetjan
1:0
90' Не забитый пенальти
Линьпэн Чжан
90'+10

Ход матча

28'
Zhurun Liu
(Вэньцзюнь Люй)
1:0
46'
 
Shilong Wang
Ханьвэнь Дэн
46'
 
Yihao Zhong
Yu Hou
58'
Wei Zhang I
Huachen Zhang
 
59'
 
Kaiyuan Tan
Сюэпэн Ли
68'
Ablahan Haliq
Zhurun Liu
 
71'
 
Shaocong Wu
81'
Shiyuan Yang
Jinghang Hu
 
81'
Ли Шенглонг
Муй Аарон
 
87'
Shiyuan Yang
 
90'
 
Чжан Сювэй
90'
Shenyuan Li
 
90'
 
Xingxian Li
Ling Jie
90'
 
Чжан Сювэй
90'
Muzepper Mirahmetjan
 
90'
 
Junhan Luo
90'
1:0
Линьпэн Чжан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
21
Хай
Юй
11
Вэньцзюнь
Люй
19
Муй
Аарон
25
Muzepper
Mirahmetjan
8
Оскар
дос
Сантос
16
Huachen
Zhang
39
Jinghang
Hu
33
Zhurun
Liu
1
Shibo
Liu
25
Ханьвэнь
Дэн
5
Линьпэн
Чжан
27
Shaocong
Wu
35
Сюэпэн
Ли
17
Liyn
Yang
22
Чжан
Сювэй
15
Dinghao
Yan
6
Ляо
Лишэн
34
Yu
Hou
28
Ling
Jie
Шанхай СИПГ
4-3-3
Гуанчжоу Эвергранд
4-5-1

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Эвергранд

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
К
0:2
С
0:2
С
4:5
С
2:1
К
1:4
ЛЧА
5:1
ЛЧА
4:0
К
2:1
С
2:2
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
0:3
С
5:0
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муй Аарон 4 0.5
Оскар дос Сантос 2 (1) 0.25
Shenyuan Li 2 0.25
Zhurun Liu 2 0.25
Вэньцзюнь Люй 1 0.13
Jinghang Hu 1 0.13
Паулиньо Пауло 0 0
Ли Шенглонг 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханьвэнь Дэн 2 0.25
Kaiyuan Tan 2 0.25
Ling Jie 2 0.25
Вэй Ши-Хао 1 0.13
Liyn Yang 1 0.13
Линьпэн Чжан 0 0
Чжан Сювэй 0 0
Yihao Zhong 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Пауло 3 0
Shiyuan Yang 2 0
Шэньчао Ван 0 1
Оскар дос Сантос 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Guan He 1 0
Jinghang Hu 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Shenyuan Li 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжан Сювэй 4 0
Чао Хэ 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Shaocong Wu 2 0
Чжи Чжэн 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Liyn Yang 1 0
Ling Jie 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
33%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шаньдун Лунэн - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 8 5 3 0 17 - 6 51
2. Шанхай СИПГ 8 5 2 1 12 - 7 45
3. Гуанчжоу Эвергранд 8 4 2 2 8 - 3 44
4. Чанчунь Ятай 8 3 2 3 8 - 9 39
5. Бэйцзин Гоань 8 2 3 3 7 - 12 33
6. Шэньчжэнь 8 2 2 4 9 - 11 32
7. Гуанчжоу Фули 8 2 2 4 11 - 10 29
8. Хэбей Форчун 8 0 2 6 3 - 17 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 4 1 3 0 5 - 4 30
2. Гуанчжоу Фули 4 2 0 2 8 - 5 27
3. Шэньчжэнь 4 1 0 3 4 - 5 27
4. Хэбей Форчун 4 0 1 3 1 - 9 24
5. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Шанхай СИПГ 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 2 0 4 - 1 8
8. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 4 2 2 0 9 - 2 41
2. Шанхай СИПГ 4 2 2 0 7 - 4 36
3. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 0 2 4 - 2 36
4. Чанчунь Ятай 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Бэйцзин Гоань 4 1 0 3 2 - 8 3
7. Гуанчжоу Фули 4 0 2 2 3 - 5 2
8. Хэбей Форчун 4 0 1 3 2 - 8 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huadu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шанхай СИПГ 1:0 Гуанчжоу Эвергранд онлайн


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