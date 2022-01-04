Второй тайм

100' Обе команды могли выиграть сегодня, но Шанхай СИПГ вырывает победу

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Линьпэн Чжан бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

97' Рефери не любит споров - именно за это Murahmetjan Muzepper сейчас получил желтую

96' Ох, нехорошо это выглядит. Jie Ling получил травму и медбригада забирает его с поля.

95' Jie Ling на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Рефери не любит споров - именно за это Shenyuan Li сейчас получил желтую

94' Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Junling Yan не дал случится голу! Jie Ling должен был забивать, но Junling Yan сделал отличный сейв

92' Чжан Сювэй - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

72' Wei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Shaocong Wu получил желтую карточку от судьи

71' Назначен штрафной. Пострадал Wei Zhang , его свалил Shaocong Wu.

70' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

69' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Ох, нехорошо это выглядит. Zhurun Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Zhurun Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

62' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Shaocong Wu наказан за толчок Jinghang Hu

60' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

59' Какой промах! Dinghao Yan имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

56' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' Выглядело как неплохой момент. Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

48' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота