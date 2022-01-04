Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Зоссимадес
17' Желтая карточкаАосман Аяс
1:0
51' ГолПереа Хуан
70' Желтая карточкаЛиасос Ангелос
90' Желтая карточкаРомао Алаиксис
Ход матча
17'
51'
1:0
70'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 17
-
48 Владение мячом, % 52
11
Переа
Хуан
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Leonid Mina
-
70 Iason Kyrkos
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
ПАС Янина
Ионикос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (5)
|0.31
|Переа Хуан
|4
|0.25
|Милинчану Николай
|2
|0.13
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.13
|Каргас Яннис
|2
|0.13
|Салиакас Манолис
|1
|0.06
|Гардавски Михаэль
|1
|0.06
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.06
|Конде Педро
|1
|0.06
|Бренер Фабрисио
|1
|0.06
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|5 (1)
|0.31
|Тюрам Рожерио
|2
|0.13
|Вафеас Никос
|2
|0.13
|Reinaldo Lenis
|1
|0.06
|Каньяс Хосе
|1
|0.06
|Далсью
|1
|0.06
|Санчес Сальвадор
|1
|0.06
|Киакос Яннис
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|5
|0
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Домингес Хуан
|3
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Карахалиос Зисис
|3
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Каргас Яннис
|2
|0
|Бренер Фабрисио
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|5
|2
|Georgios Mygas
|5
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Аосман Аяс
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Georgios Manalis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
3
25%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
3
25%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
4
20%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
25%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
3
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1
ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1
Ионикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2
Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|15
|13
|2
|0
|28 - 9
|41
|2.
|АЕК
|15
|9
|3
|3
|27 - 16
|30
|3.
|ПАОК
|15
|9
|1
|5
|31 - 20
|28
|4.
|Арис Салоники
|15
|8
|3
|4
|17 - 13
|27
|5.
|ПАС Янина
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|6.
|Панатинаикос
|14
|7
|2
|5
|24 - 11
|23
|7.
|ОФИ
|0:0
|15
|5
|8
|2
|17 - 14
|23
|8.
|Астерас
|0:0
|16
|4
|6
|6
|15 - 15
|18
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|Ламия
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Панатинаикос
|8
|6
|1
|1
|20 - 5
|19
|3.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|6.
|ПАОК
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|7.
|Астерас
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|8.
|ОФИ
|0:0
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Ламия
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|ОФИ
|0:0
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|6.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1