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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
1:0
Конец матча

Стадион:
Ионикос
0'
17' Желтая карточка
Аосман Аяс
1:0
51' Гол
Переа Хуан
70' Желтая карточка
Лиасос Ангелос
90' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
90'+5

Ход матча

17'
 
Аосман Аяс
46'
Морейра Ахмад Мендес
Шнайдер Ян-Марк
 
51'
Переа Хуан
1:0
59'
 
Тюрам Рожерио
Georgios Manalis
59'
 
Кабрал Джерсон
Reinaldo Lenis
59'
 
Vasilios Mantzis
Киакос Яннис
70'
Лиасос Ангелос
 
75'
 
Каньяс Хосе
Санчес Сальвадор
82'
Leonid Mina
Милинчану Николай
 
90'
 
Ромао Алаиксис
90'
Сионтис Стефанос
Переа Хуан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 17
  • 48 Владение мячом, % 52
64
Vasilios
Soulis
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
80
Лиасос
Ангелос
10
Домингес
Хуан
8
Бренер
Фабрисио
11
Переа
Хуан
21
Милинчану
Николай
94
Хутесиотис
Лефтерис
6
Giannis
Gotsoulias
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
10
Далсью
24
Ромао
Алаиксис
92
Reinaldo
Lenis
7
Аосман
Аяс
31
Киакос
Яннис
9
Georgios
Manalis
ПАС Янина
4-4-2
Ионикос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Ионикос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (5) 0.31
Переа Хуан 4 0.25
Милинчану Николай 2 0.13
Морейра Ахмад Мендес 2 0.13
Каргас Яннис 2 0.13
Салиакас Манолис 1 0.06
Гардавски Михаэль 1 0.06
Шнайдер Ян-Марк 1 0.06
Конде Педро 1 0.06
Бренер Фабрисио 1 0.06
Пеерсман Марвин 0 0
Leonid Mina 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.31
Тюрам Рожерио 2 0.13
Вафеас Никос 2 0.13
Reinaldo Lenis 1 0.06
Каньяс Хосе 1 0.06
Далсью 1 0.06
Санчес Сальвадор 1 0.06
Киакос Яннис 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 5 0
Гардавски Михаэль 4 0
Эррамуспе Родриго 4 0
Домингес Хуан 3 0
Салиакас Манолис 3 0
Карахалиос Зисис 3 0
Лодыгин Юрий 2 0
Каргас Яннис 2 0
Бренер Фабрисио 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Лолис Александрос 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 5 2
Georgios Mygas 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Кабрал Джерсон 4 0
Аосман Аяс 4 0
Далсью 2 1
Чигринский Дмитрий 3 0
Валерианос Йоргос 3 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Киакос Яннис 2 0
Каньяс Хосе 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Georgios Manalis 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
3
25%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
3
25%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
4
20%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
4
20%
2
15%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
25%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
3
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1
ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1
Ионикос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2
Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 15 13 2 0 28 - 9 41
2. АЕК 15 9 3 3 27 - 16 30
3. ПАОК 15 9 1 5 31 - 20 28
4. Арис Салоники 15 8 3 4 17 - 13 27
5. ПАС Янина 16 7 4 5 20 - 16 25
6. Панатинаикос 14 7 2 5 24 - 11 23
7. ОФИ 0:0 15 5 8 2 17 - 14 23
8. Астерас 0:0 16 4 6 6 15 - 15 18
9. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
10. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
11. Ионикос 16 3 5 8 13 - 21 14
12. Ламия 15 2 5 8 13 - 20 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
2. Панатинаикос 8 6 1 1 20 - 5 19
3. АЕК 7 5 0 2 13 - 6 15
4. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
5. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
6. ПАОК 7 4 1 2 15 - 10 13
7. Астерас 0:0 8 3 2 3 9 - 7 11
8. ОФИ 0:0 8 2 4 2 10 - 11 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 7 0 0 17 - 6 21
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 8 4 3 1 14 - 10 15
4. Арис Салоники 8 4 1 3 9 - 7 13
5. ОФИ 0:0 7 3 4 0 7 - 3 13
6. ПАС Янина 7 3 2 2 8 - 4 11
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 0:0 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 9 1 2 6 6 - 14 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Аосман Аяс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАС Янина 1:0 Ионикос онлайн


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