Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
9' Желтая карточкаКамау Брюс
1:0
38' ГолРиера Адриан
58' Желтая карточкаЯннулис Костас
60' Желтая карточкаКастаньос Люк
62' Желтая карточкаВурос Праксителис
68' Желтая карточкаМунафо Хуан
73' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
89' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
90' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
Ход матча
9'
38'
1:0
58'
60'
68'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 17
-
47 Владение мячом, % 53
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
Астерас
ОФИ
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|5
|0.31
|Рехис Франсеск
|3
|0.19
|Риера Адриан
|3
|0.19
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.13
|Паскуаль Андрес
|1
|0.06
|Тилика Лео
|1
|0.06
|Христопулос Яннис
|1
|0.06
|Альварес Федерико
|0
|0
|Кармона Давид
|0
|0
|Вальенте Хосе
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.27
|Тораль Хон
|2
|0.13
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.13
|Лампру Лазарос
|2 (1)
|0.13
|Luis Gallegos
|1
|0.07
|Вурос Праксителис
|1
|0.07
|Наби Адил
|1
|0.07
|Камау Брюс
|1
|0.07
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.07
|Диамантис Апостолос
|1
|0.07
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|4
|1
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Мунафо Хуан
|3
|0
|Альварес Федерико
|3
|0
|Сони Кевен
|3
|0
|Вальенте Хосе
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Риера Адриан
|2
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Нейра Хуан
|5
|0
|Мельядо Мигель
|5
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Балояннис Константинос
|2
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
40%
1-15
3
50%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
5
50%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
12%
5
31%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
3
18%
5
31%
76-90
Пропущено
14
16
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
4
25%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0
Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2
ОФИ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3
Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|15
|13
|2
|0
|28 - 9
|41
|2.
|АЕК
|15
|9
|3
|3
|27 - 16
|30
|3.
|ПАОК
|15
|9
|1
|5
|31 - 20
|28
|4.
|Арис Салоники
|15
|8
|3
|4
|17 - 13
|27
|5.
|ПАС Янина
|16
|7
|4
|5
|20 - 16
|25
|6.
|Панатинаикос
|14
|7
|2
|5
|24 - 11
|23
|7.
|ОФИ
|15
|5
|7
|3
|17 - 15
|22
|8.
|Астерас
|16
|5
|5
|6
|16 - 15
|20
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|Ламия
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Панатинаикос
|8
|6
|1
|1
|20 - 5
|19
|3.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|4.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|6.
|ПАОК
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|7.
|Астерас
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Ламия
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|ОФИ
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|ПАС Янина
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1