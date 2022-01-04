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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
1:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
9' Желтая карточка
Камау Брюс
1:0
38' Гол
Риера Адриан
58' Желтая карточка
Яннулис Костас
60' Желтая карточка
Кастаньос Люк
62' Желтая карточка
Вурос Праксителис
68' Желтая карточка
Мунафо Хуан
73' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
89' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
90' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
90'+4
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
45
Христопулос
Яннис
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
24
Канеллопулос
Гиоргос
10
Капилья
Энеко
23
Риера
Адриан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
24
Ватерман
Бой
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
18
Яннулис
Костас
38
Балояннис
Константинос
33
Де
Гузман
Джонатан
16
Luis
Gallegos
11
Камау
Брюс
10
Наби
Адил
7
Лампру
Лазарос
30
Кастаньос
Люк
Астерас
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
ОФИ

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
2:1
С
6:1
С
2:3
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 5 0.31
Рехис Франсеск 3 0.19
Риера Адриан 3 0.19
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.13
Паскуаль Андрес 1 0.06
Тилика Лео 1 0.06
Христопулос Яннис 1 0.06
Альварес Федерико 0 0
Кармона Давид 0 0
Вальенте Хосе 0 0
Мунафо Хуан 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 4 (2) 0.27
Тораль Хон 2 0.13
Дурмишай Фиорин 2 0.13
Лампру Лазарос 2 (1) 0.13
Luis Gallegos 1 0.07
Вурос Праксителис 1 0.07
Наби Адил 1 0.07
Камау Брюс 1 0.07
Пасалидис Триантафиллос 1 0.07
Диамантис Апостолос 1 0.07
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 4 1
Гарсия Рубен II 4 0
Костаньо Хосе 4 0
Мунафо Хуан 3 0
Альварес Федерико 3 0
Сони Кевен 3 0
Вальенте Хосе 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Кармона Давид 2 0
Атьенса Пичу 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Риера Адриан 2 0
Христос Тасулис 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Рехис Франсеск 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 6 0
Маринакис Никос 5 0
Нейра Хуан 5 0
Мельядо Мигель 5 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Вурос Праксителис 3 0
Камау Брюс 3 0
Luis Gallegos 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Яннулис Костас 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Балояннис Константинос 2 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
40%
1-15
3
50%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
5
50%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
12%
5
31%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
3
18%
5
31%
76-90

Пропущено

14
16
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
4
25%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0
Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2
ОФИ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3
Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 15 13 2 0 28 - 9 41
2. АЕК 15 9 3 3 27 - 16 30
3. ПАОК 15 9 1 5 31 - 20 28
4. Арис Салоники 15 8 3 4 17 - 13 27
5. ПАС Янина 16 7 4 5 20 - 16 25
6. Панатинаикос 14 7 2 5 24 - 11 23
7. ОФИ 15 5 7 3 17 - 15 22
8. Астерас 16 5 5 6 16 - 15 20
9. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
10. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
11. Ионикос 16 3 5 8 13 - 21 14
12. Ламия 15 2 5 8 13 - 20 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
2. Панатинаикос 8 6 1 1 20 - 5 19
3. АЕК 7 5 0 2 13 - 6 15
4. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
5. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
6. ПАОК 7 4 1 2 15 - 10 13
7. Астерас 8 4 1 3 10 - 7 13
8. ОФИ 8 2 4 2 10 - 11 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 7 0 0 17 - 6 21
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 8 4 3 1 14 - 10 15
4. Арис Салоники 8 4 1 3 9 - 7 13
5. ОФИ 7 3 3 1 7 - 4 12
6. ПАС Янина 7 3 2 2 8 - 4 11
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 9 1 2 6 6 - 14 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Риера Адриан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Камау Брюс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Астерас 1:0 ОФИ онлайн


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