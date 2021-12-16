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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Арентейро
0:1
Первый тайм: 6'
Валенсия
0'
0:1
1' Гол
Муса Юнус
6'

Ход матча

1'
0:1
Муса Юнус
Прогнозы 147
Арентейро 0.7% (1)
X 1.4% (2)
Валенсия 98% (144)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арентейро
Ничья
Валенсия
18.18
7.22
1.36
Все Коэффициенты
Новости
Арентейро
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Арентейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Занелли Ренан 1 1
Alassane Sylla 1 1
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андре Маркос 1 1
Муса Юнус 1 1
Коба Куандреди 1 1

Карточки

Арентейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арентейро
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Арентейро - Логроньес УД 2:1
Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Судья
    6'
    После прострельной передачи слева теперь уже на технику пробивал Занелли, но попал в Дьякаби. Просят пенальти хозяева, ведь мяч попал в руку, но рука была прижата к корпусу.
  • 5'
    Подача от флажка последовала на дальний край штрафной площади, откуда следовал мощный удар с лёта, но мяч улетел со стадиона.
  • Угловой
    4'
    Угловой на правом фланге заработали хозяева поля. Это может быть шансом.
  • 3'
    Шокирующее начало для "Арентейро". Местная публика приуныла после такого провального старта. Но надо продолжать бороться.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Юнус Муса!!!
    С левого фланга прострельная передача прошла от Гайя, Муса на линии вратарской площади сперва подработал мяч, убрав снаряд от защитника, после чего красиво пяткой отправил его в ворота.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
Прогнозы 147
Арентейро 0.7% (1)
X 1.4% (2)
Валенсия 98% (144)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арентейро
Ничья
Валенсия
18.18
7.22
1.36
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Арентейро 0:1 Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Арентейро 0:1 Валенсия

Исход игры
Арентейро
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Валенсия
98% (144)
Тотал 2.5
Больше
49.28% (68)
Меньше
50.72% (70)
Обе команды забьют
Да
26.09% (36)
Нет
73.91% (102)
Популярный счёт
0:2 Валенсия
41.5% (61)
0:3 Валенсия
17% (25)
1:2 Валенсия
12.2% (18)
1:3 Валенсия
8.8% (13)
0:4 Валенсия
4.8% (7)
0:1 Валенсия
4.1% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:6 Валенсия
1.4% (2)
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Арентейро
Валенсия

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