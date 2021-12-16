Первый тайм

6' После прострельной передачи слева теперь уже на технику пробивал Занелли, но попал в Дьякаби. Просят пенальти хозяева, ведь мяч попал в руку, но рука была прижата к корпусу.

5' Подача от флажка последовала на дальний край штрафной площади, откуда следовал мощный удар с лёта, но мяч улетел со стадиона.

4' Угловой на правом фланге заработали хозяева поля. Это может быть шансом.

3' Шокирующее начало для "Арентейро". Местная публика приуныла после такого провального старта. Но надо продолжать бороться.

2' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Юнус Муса!!!

С левого фланга прострельная передача прошла от Гайя, Муса на линии вратарской площади сперва подработал мяч, убрав снаряд от защитника, после чего красиво пяткой отправил его в ворота.