Испания: Кубок Короля 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
Арентейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Занелли Ренан
|1
|1
|Alassane Sylla
|1
|1
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андре Маркос
|1
|1
|Муса Юнус
|1
|1
|Коба Куандреди
|1
|1
Карточки
Арентейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арентейро
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Арентейро - Валенсия
Исход игры
Арентейро
1.9% (1)
Ничья
3.8% (2)
Валенсия
94.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
30% (15)
Нет
70% (35)
Популярный счёт
0:2 Валенсия
38.5% (20)
0:3 Валенсия
15.4% (8)
1:2 Валенсия
11.5% (6)
1:3 Валенсия
9.6% (5)
1:1 Ничья
3.8% (2)
0:1 Валенсия
3.8% (2)
1:4 Валенсия
3.8% (2)
0:4 Валенсия
3.8% (2)
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