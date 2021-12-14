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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Арентейро
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 52
Арентейро 1.9% (1)
X 3.8% (2)
Валенсия 94.2% (49)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арентейро
Ничья
Валенсия
23.00
8.73
1.09
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Арентейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Занелли Ренан 1 1
Alassane Sylla 1 1
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андре Маркос 1 1
Муса Юнус 1 1
Коба Куандреди 1 1

Карточки

Арентейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арентейро
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Арентейро - Логроньес УД 2:1
Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Валенсия - Эльче 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арентейро - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2021, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Арентейро 1.9% (1)
    X 3.8% (2)
    Валенсия 94.2% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арентейро
    Ничья
    Валенсия
    23.00
    8.73
    1.09
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арентейро - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Арентейро - Валенсия

    Исход игры
    Арентейро
    1.9% (1)
    Ничья
    3.8% (2)
    Валенсия
    94.2% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (15)
    Нет
    70% (35)
    Популярный счёт
    0:2 Валенсия
    38.5% (20)
    0:3 Валенсия
    15.4% (8)
    1:2 Валенсия
    11.5% (6)
    1:3 Валенсия
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    0:1 Валенсия
    3.8% (2)
    1:4 Валенсия
    3.8% (2)
    0:4 Валенсия
    3.8% (2)
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    Арентейро
    Валенсия

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