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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Пафос
1:0
Второй тайм: 58'
Омония
0'
11' Желтая карточка
Панич Стефан
1:0
19' Гол
Валакари Онни
39' Красная карточка
Квида Джозев
45' Желтая карточка
Кику Франсишку
58'

Ход матча

11'
Панич Стефан
 
19'
Валакари Онни
1:0
39'
Квида Джозев
 
45'
 
Кику Франсишку
46'
Jeisson Palacios III
Абдусаламов Магомедхабиб
 
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Омония
2.96
3.12
4.38
Все Коэффициенты
Пафос
Омония

История личных встреч

Пафос
Омония

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
3:0
ПД
2:1
К
0:4
К
4:0
ПД
2:1
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валакари Онни 8 (2) 0.53
Семедо Вилли 4 0.27
Абдусаламов Магомедхабиб 3 0.2
Жайро 1 0.07
Панич Стефан 1 0.07
Драгомир Влад 1 0.07
Douglas Franco2 1 0.07
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 4 0.27
Лекьякс Ян 2 0.13
Ланг Адам 2 0.13
Ционис Маринос 2 0.13
Щепович Марко 2 (1) 0.13
Дюриш Михал 2 (2) 0.13
Лойзу Лойзос 1 0.07

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панич Стефан 7 1
Драгомир Влад 5 0
Квида Джозев 3 1
Аурелиу Жоау 3 0
Жайро 3 0
Семедо Вилли 3 0
Alexandros Michail 3 0
Панчеон Джейсон 2 0
Фор Наварон 2 0
Байрич Кенан 2 0
Douglas Franco2 2 0
Филакту Герасимос 1 0
Хочко Дени 1 0
Паич Мартин 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 4 1
Дискеруд Миккел 4 0
Папулис Фотис 4 0
Ланг Адам 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Щепович Марко 2 0
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Губочан Томаш 1 0
Кику Франсишку 1 0
Узохо Фрэнсис 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0
Панайоту Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
38%
2
25%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
5
56%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

19
16
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
7
37%
3
19%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
2
11%
5
31%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
3
25%
6
43%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Арис Лимассол - Пафос 0:0
Пафос - Этникос Ахна 3:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 Аполлон - Пафос 2:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Омония - Пафос 1:1 Omonia 29 Maiou - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Пафос - АПОЭЛ 4:0 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Эрмис Арадиппу - Пафос 1:2 Пафос - Эносис 2:0 Неа Саламина - Пафос 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1
Омония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1
Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 14 9 2 3 22 - 13 29
2. АЕК Ларнака 14 8 4 2 23 - 11 28
3. Арис Лимассол 14 8 3 3 16 - 10 27
4. Пафос 1:0 15 6 6 3 19 - 13 24
5. Анортосис 14 7 1 6 21 - 18 22
6. АПОЭЛ 14 5 5 4 18 - 17 20
7. Омония 0:1 15 6 2 7 16 - 15 20
8. Докса Катокопия 15 4 5 6 14 - 20 17
9. Олимпиакос Никосия 14 4 4 6 10 - 15 16
10. АЕЛ Лимаcсол 14 4 3 7 15 - 15 15
11. ПАЕЕК 14 3 3 8 11 - 22 12
12. Этникос Ахна 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 1:0 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Аполлон 7 5 0 2 15 - 10 15
3. АПОЭЛ 7 4 2 1 12 - 6 14
4. АЕК Ларнака 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Омония 0:1 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Анортосис 7 4 1 2 11 - 8 13
7. Арис Лимассол 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 8 - 8 11
9. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 9 - 6 9
10. Докса Катокопия 7 2 3 2 8 - 9 9
11. ПАЕЕК 7 1 2 4 3 - 9 5
12. Этникос Ахна 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Аполлон 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Анортосис 7 3 0 4 10 - 10 9
5. Докса Катокопия 8 2 2 4 6 - 11 8
6. ПАЕЕК 7 2 1 4 8 - 13 7
7. Пафос 1:0 7 1 3 3 5 - 10 6
8. АПОЭЛ 7 1 3 3 6 - 11 6
9. Омония 0:1 8 2 0 6 7 - 11 6
10. АЕЛ Лимаcсол 7 1 3 3 6 - 9 6
11. Олимпиакос Никосия 7 1 2 4 2 - 7 5
12. Этникос Ахна 7 1 1 5 6 - 12 4
  • Второй тайм
  • 46'
    Magomedkhabib Abdusalamov уходит с поля. Jeisson Palacios выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Кику Франсишку получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Квида Джозев увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Валакари Онни бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Панич Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пафос
Ничья
Омония
2.96
3.12
4.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пафос 1:0 Омония онлайн


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