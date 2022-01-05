Кипр: Первый дивизион 2021-2022
11' Желтая карточкаПанич Стефан
1:0
19' ГолВалакари Онни
39' Красная карточкаКвида Джозев
45' Желтая карточкаКику Франсишку
1:1
90' ГолГомес Хорди
Ход матча
11'
19'
1:0
39'
45'
80'
90'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Паич МартинЗащитник
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
-
20 Аурелиу ЖоауЗащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миланич Дарко
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Пафос
Омония
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валакари Онни
|8 (2)
|0.53
|Семедо Вилли
|4
|0.27
|Абдусаламов Магомедхабиб
|3
|0.2
|Жайро
|1
|0.07
|Панич Стефан
|1
|0.07
|Драгомир Влад
|1
|0.07
|Douglas Franco2
|1
|0.07
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|4
|0.27
|Лекьякс Ян
|2
|0.13
|Ланг Адам
|2
|0.13
|Ционис Маринос
|2
|0.13
|Щепович Марко
|2 (1)
|0.13
|Дюриш Михал
|2 (2)
|0.13
|Гомес Хорди
|1
|0.07
|Лойзу Лойзос
|1
|0.07
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панич Стефан
|7
|1
|Драгомир Влад
|5
|0
|Квида Джозев
|3
|1
|Аурелиу Жоау
|3
|0
|Жайро
|3
|0
|Семедо Вилли
|3
|0
|Alexandros Michail
|3
|0
|Панчеон Джейсон
|2
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Douglas Franco2
|2
|0
|Филакту Герасимос
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Паич Мартин
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|4
|1
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|Папулис Фотис
|4
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Баширу Фуад
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Губочан Томаш
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Узохо Фрэнсис
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
5
36%
2
22%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
1
7%
2
22%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
20
17
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
4
24%
16-30
7
35%
3
18%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
2
10%
6
35%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
6
40%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Арис Лимассол - Пафос 0:0
Пафос - Этникос Ахна 3:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - ПАЕЕК 2:0 Аполлон - Пафос 2:0 Пафос - Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Омония - Пафос 1:1 Omonia 29 Maiou - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Пафос - АПОЭЛ 4:0 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Эрмис Арадиппу - Пафос 1:2 Пафос - Эносис 2:0 Неа Саламина - Пафос 1:2 Пафос - Докса Катокопия 2:1
Омония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1
Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|2.
|АЕК Ларнака
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|3.
|Арис Лимассол
|14
|8
|3
|3
|16 - 10
|27
|4.
|Анортосис
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|5.
|Пафос
|15
|5
|7
|3
|19 - 14
|22
|6.
|Омония
|15
|6
|3
|6
|17 - 15
|21
|7.
|АПОЭЛ
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|20
|8.
|Докса Катокопия
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|9.
|Олимпиакос Никосия
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|14
|4
|3
|7
|15 - 15
|15
|11.
|ПАЕЕК
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|12.
|Этникос Ахна
|15
|2
|2
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|8
|4
|4
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Аполлон
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|3.
|АПОЭЛ
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Омония
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Анортосис
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Арис Лимассол
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|9 - 6
|9
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|ПАЕЕК
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|12.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Аполлон
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Анортосис
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|5.
|Докса Катокопия
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|6.
|ПАЕЕК
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|7.
|Омония
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|АПОЭЛ
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|2
|4
|2 - 7
|5
|12.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4