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США: МЛС: Плей-офф 2021

2021
Портленд Тимберс
0:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Нью-Йорк Сити

Ход матча

41'
0:1
Кастельянос Валентин
(Моралес Максимильяно)
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.83
4.17
2.73
Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
20
George
Fochive
23
Чара
Йимми
10
Бланко
Себастьян
27
Асприлья
Дайрон
9
Мора
Фелипе
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
20
Тораринссон
Гудмундур
16
Сэндс
Джеймс
7
Моралес
Альфредо
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Нью-Йорк Сити

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМ
1:3
М
0:1
М
3:0
М
0:1
М
1:2
М
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бланко Себастьян 2 0.5
Мабьяла Ларрис 2 0.5
Мора Фелипе 1 0.25
Santiago Moreno 1 0.25
Ванранкин Хосе Карлос 0 0
Жупарич Дарио 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 3 0.75
Моралес Максимильяно 1 0.25
Калленс Александр 1 0.25
Родригес Сантьяго 1 0.25
Talles Magno 1 0.25
Тораринссон Гудмундур 0 0
Тажури-Шради Исмаэль 0 0
Грей Тэйвон 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асприлья Дайрон 0 1
Бланко Себастьян 1 0
Мабьяла Ларрис 1 0
Жупарич Дарио 1 0
Santiago Moreno 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 1 1
Моралес Максимильяно 1 0
Моралес Альфредо 1 0
Родригес Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0
1/4 финала
0 Колорадо Рэпидс
1 Портленд Тимберс
1 Спортинг Канзас-Сити
2 Реал Солт-Лейк
3 Филадельфия Юнион
1 Нэшвилл
5 Нью-Инглэнд Революшн
7 Нью-Йорк Сити
1/2 финала
2 Портленд Тимберс
0 Реал Солт-Лейк
1 Филадельфия Юнион
2 Нью-Йорк Сити
Финал
0 Портленд Тимберс
0 Нью-Йорк Сити
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Кастельянос Валентин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.83
4.17
2.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портленд Тимберс 0:1 Нью-Йорк Сити онлайн


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Нью-Йорк Сити

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