США: МЛС: Плей-офф 2021
0:1
Второй тайм: 58'
Стадион: Провиденс
0:1
41' ГолКастельянос Валентин
Ход матча
41'
12
Кларк
Стив
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
85 Макгро ЗакЗащитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Портленд Тимберс
Нью-Йорк Сити
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бланко Себастьян
|2
|0.5
|Мабьяла Ларрис
|2
|0.5
|Мора Фелипе
|1
|0.25
|Santiago Moreno
|1
|0.25
|Ванранкин Хосе Карлос
|0
|0
|Жупарич Дарио
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|3
|0.75
|Моралес Максимильяно
|1
|0.25
|Калленс Александр
|1
|0.25
|Родригес Сантьяго
|1
|0.25
|Talles Magno
|1
|0.25
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|0
|0
|Грей Тэйвон
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асприлья Дайрон
|0
|1
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Мабьяла Ларрис
|1
|0
|Жупарич Дарио
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|1
|1
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Портленд Тимберс
0 Нью-Йорк Сити
- 0:1 ПОР-НЬЮ