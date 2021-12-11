0:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
0:1
7' ГолКарим Садат
7' Желтая карточкаКарим Садат
Ход матча
7'
0:1
7'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Victor Blixt
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Хельсинборг
Хальмстад
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0
Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0
Хальмстад
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0
Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1