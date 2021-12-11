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  3. Швеция: Аллсвенскан: Квалификация: Финал
Хельсинборг
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Хальмстад
0'
0:1
7' Гол
Карим Садат
7' Желтая карточка
Карим Садат
16'

Ход матча

7'
0:1
Карим Садат
7'
 
Карим Садат

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Хальмстад
3.95
3.44
2.07
Все Коэффициенты
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
14
Виделль
Каспер
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
5
Ольсен
Брандур
8
Крейда
Владислав
31
Adam
Kaied
13
Лупер
Вильгельм
39
Ван
ден
Хурк
Антони
15
Аль-Хамлави
Ассад
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
11
Кроон
Самуэль
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
Хельсинборг
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Хельсинборг
Хальмстад

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:0
С
1:1
С
2:1
А
1:2
А
1:1
ТМК
3:0
А
2:0
А
1:2
К
1:1
А
1:4
А
2:1
А
4:2
А
0:1
А
2:1
А
1:2
А
2:4
А
2:1
А
2:1
А
1:3
А
3:1
А
1:1
А
9:0

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1 Хельсинборг - Браге 3:0
Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 4:0
Хальмстад
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0
Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Карим Садат получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Карим Садат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Хальмстад
3.95
3.44
2.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хельсинборг 0:1 Хальмстад онлайн


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