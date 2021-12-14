1:3
Конец матча
Стадион: Oerjans Vall
1' Желтая карточкаОльсен Брандур
0:1
32' ГолЛупер Вильгельм
1:1
39' ГолКроон Самуэль
54' Желтая карточкаЮханссон Андреас
66' Желтая карточкаЦука Рави
67' Желтая карточкаКроон Самуэль
67' Желтая карточкаКрейда Владислав
1:2
84' ГолВан ден Хурк Антони
84' Желтая карточкаВан ден Хурк Антони
1:3
90' ГолКарялайнен Расмус
90' Желтая карточкаКарялайнен Расмус
Ход матча
32'
39'
54'
66'
67'
67'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
10
Карим
Садат
21
Веберг
Чарли
31
Adam
Kaied
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Adam KaiedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Victor Blixt
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
История личных встреч
Хальмстад
Хельсинборг
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед
23 матча
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1
Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0