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  3. Швеция: Аллсвенскан: Квалификация: Финал
Хальмстад
1:3
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
1' Желтая карточка
Ольсен Брандур
0:1
32' Гол
Лупер Вильгельм
1:1
39' Гол
Кроон Самуэль
54' Желтая карточка
Юханссон Андреас
66' Желтая карточка
Цука Рави
67' Желтая карточка
Кроон Самуэль
67' Желтая карточка
Крейда Владислав
1:2
84' Гол
Ван ден Хурк Антони
84' Желтая карточка
Ван ден Хурк Антони
1:3
90' Гол
Карялайнен Расмус
90' Желтая карточка
Карялайнен Расмус
90'+7
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
2
Боаки
Томас
24
Аль-Аммари
Амир
6
Алланссон
Йоэль
11
Кроон
Самуэль
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
14
Виделль
Каспер
21
Веберг
Чарли
19
Бедварссон
Бедвар
13
Лупер
Вильгельм
5
Ольсен
Брандур
8
Крейда
Владислав
31
Adam
Kaied
15
Аль-Хамлави
Ассад
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Хальмстад
4-4-2
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Хальмстад
Хельсинборг

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
66.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед

23 матча

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:1
ТМК
0:0
С
1:1
С
2:1
А
1:2
А
1:1
ТМК
3:0
А
2:0
А
1:2
К
1:1
А
1:4
А
2:1
А
4:2
А
0:1
А
2:1
А
1:2
А
2:4
А
2:1
А
2:1
А
1:3
А
3:1
А
1:1
А
9:0

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Вернаму - Хельсинборг 3:1
Хельсинборг - Браге 3:0 Хельсинборг - ГАИС 0:1 Фалькенберг - Хельсинборг 1:4 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Норрбю - Хельсинборг 2:2 Эстер - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Хельсинборг - Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Васалунд 0:0 Эскилсминне - Хельсинборг 3:2 Акрополис - Хельсинборг 0:3 Хельсинборг - Ландскруна 2:1 Васалунд - Хельсинборг 0:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Samuel Kroon бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Лупер Вильгельм бьет в цель!
  • Желтая карточка
    1'
    Ольсен Брандур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хальмстад 1:3 Хельсинборг онлайн


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