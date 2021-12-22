  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2021-2022

Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Анагенниси Кардица
1:0
Первый тайм: 34'
Айос-Николаос
0'
5' Желтая карточка
Konstantinos Plegas
1:0
18' Пенальти
Lampros Politis
34'

Ход матча

5'
Konstantinos Plegas
 
18'
Lampros Politis
1:0
Лучшие коэффициенты
Анагенниси Кардица
Ничья
Айос-Николаос
1.48
4.20
7.60
Все Коэффициенты
Анагенниси Кардица
Айос-Николаос

История личных встреч

Анагенниси Кардица
Айос-Николаос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Анагенниси Кардица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Panagiotis Manios 1 0.2
Lampros Politis 1 (1) 0.2
Айос-Николаос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Анагенниси Кардица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баллас Панайотис 1 0
Konstantinos Plegas 1 0
Айос-Николаос
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Анагенниси Кардица
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Анагенниси Кардица - Аполлон Лариса 1:0 Лариса - Анагенниси Кардица 0:0 Анагенниси Кардица - Трикала 4:2 ПАОК-2 - Анагенниси Кардица 2:1
Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 4:0 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 4:0 Анагенниси Кардица - Теспротос 1:0 Анагенниси Кардица - Каллитея 0:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 1:1 Elpis Skoutari - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Ахиллес Неокесария 0:3 Фокикос - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Селлана 0:3 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 0:3 Астерас Итея - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Apollon Makrychori 0:3 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - AO Stylis 0:3
Айос-Николаос
(7 матчей)
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 поражение
Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Лефкимми - Айос-Николаос 1:2 Козани - Айос-Николаос 1:1 Юхтас - Айос-Николаос 1:2
Айос-Николаос - Панелефсиниакос 3:2 Айос-Николаос - Kyanos Asteras Vari 2:0 Айос-Николаос - Minotavros 1:1
1/8 финала
0 Ники Волоу
1 Панетоликос
3 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
2 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
4 АЕК
0 Кифисия
1 Лариса
1 ПАОК
0 Айос-Николаос
1 Анагенниси Кардица
2 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Лучшие коэффициенты
Анагенниси Кардица
Ничья
Айос-Николаос
1.48
4.20
7.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анагенниси Кардица 1:0 Айос-Николаос онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Анагенниси Кардица
Айос-Николаос

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 