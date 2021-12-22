Греция: Кубок 2021-2022
1:0
Первый тайм: 34'
5' Желтая карточкаKonstantinos Plegas
1:0
18' ПенальтиLampros Politis
Ход матча
18'
1:0
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Damian Gjini
-
-
- Основной состав
-
-
-
-
-
-
-
-
17 Mario Nokai
-
-
-
- Запасные игроки
-
11 Erik Tzilai
-
13 Antonio Paja
-
-
-
История личных встреч
Анагенниси Кардица
Айос-Николаос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анагенниси Кардица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Panagiotis Manios
|1
|0.2
|Lampros Politis
|1 (1)
|0.2
Айос-Николаос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Анагенниси Кардица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баллас Панайотис
|1
|0
|Konstantinos Plegas
|1
|0
Айос-Николаос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Анагенниси Кардица
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Анагенниси Кардица - Аполлон Лариса 1:0 Лариса - Анагенниси Кардица 0:0 Анагенниси Кардица - Трикала 4:2 ПАОК-2 - Анагенниси Кардица 2:1
Айос-Николаос - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 4:0 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 4:0 Анагенниси Кардица - Теспротос 1:0 Анагенниси Кардица - Каллитея 0:0 Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 1:1 Elpis Skoutari - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Ахиллес Неокесария 0:3 Фокикос - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Селлана 0:3 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 0:3 Астерас Итея - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Apollon Makrychori 0:3 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - AO Stylis 0:3
Айос-Николаос
(7 матчей)
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?