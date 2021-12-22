Греция: Кубок 2021-2022
1:0
Конец матча
34' Желтая карточкаGeorgios Tzovaras
67' Желтая карточкаPanagiotis Panagiotidis
69' Желтая карточкаЦигарас Ангелос
83' Желтая карточкаAndreas Vlachomitros
87' Желтая карточкаLucas Garcia
1:0
90' ГолВергос Николаос
Ход матча
69'
87'
90'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Lucas GarciaНападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
История личных встреч
Панетоликос
Ники Волоу
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|1
|0.33
|Дуарте Фредерику
|1
|0.33
Ники Волоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
Ники Волоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Panagiotis Panagiotidis
|2
|0
|Lucas Garcia
|1
|0
|Paschalis Kassos
|1
|0
|Georgios Tzovaras
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2
Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1
Ники Волоу
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ники Волоу - Кавала 7:0 Теспротос - Ники Волоу 2:0 Ники Волоу - Ксанти 0:1 Ники Волоу - Панетоликос 0:1
Пиерикос - Ники Волоу 0:3 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Аполлон Каламарья - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Elpis Skoutari 2:2 Ираклис - Ники Волоу 0:0 Трикала - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Эрготелис 2:0 Эпископи - Ники Волоу 0:0 Каллитея - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Аспропиргос Эносис 6:1 Ники Волоу - Каламата 2:2 AS Santorini 2020 - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Астерас Влахиоти 1:0 Аспропиргос Эносис - Ники Волоу 3:2 Иалисос - Ники Волоу 1:1 Ники Волоу - Родос 1:2
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?