  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2021-2022

Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
1:0
Конец матча
Ники Волоу
0'
34' Желтая карточка
Georgios Tzovaras
67' Желтая карточка
Panagiotis Panagiotidis
69' Желтая карточка
Цигарас Ангелос
83' Желтая карточка
Andreas Vlachomitros
87' Желтая карточка
Lucas Garcia
1:0
90' Гол
Вергос Николаос
90'+5
Панетоликос
Ники Волоу

История личных встреч

Панетоликос
Ники Волоу

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:1
С
3:0
ФЛ
2:1
ФЛ
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 1 0.33
Дуарте Фредерику 1 0.33
Ники Волоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Ники Волоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Panagiotis Panagiotidis 2 0
Lucas Garcia 1 0
Paschalis Kassos 1 0
Georgios Tzovaras 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2
Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2 Панетоликос - Атромитос 1:3 ПАС Янина - Панетоликос 0:1
Ники Волоу
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ники Волоу - Кавала 7:0 Теспротос - Ники Волоу 2:0 Ники Волоу - Ксанти 0:1 Ники Волоу - Панетоликос 0:1
Пиерикос - Ники Волоу 0:3 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 1:0 Аполлон Каламарья - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Elpis Skoutari 2:2 Ираклис - Ники Волоу 0:0 Трикала - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Эрготелис 2:0 Эпископи - Ники Волоу 0:0 Каллитея - Ники Волоу 0:0 Ники Волоу - Аспропиргос Эносис 6:1 Ники Волоу - Каламата 2:2 AS Santorini 2020 - Ники Волоу 0:1 Ники Волоу - Астерас Влахиоти 1:0 Аспропиргос Эносис - Ники Волоу 3:2 Иалисос - Ники Волоу 1:1 Ники Волоу - Родос 1:2
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
2 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
4 АЕК
0 Кифисия
2 Лариса
4 ПАОК
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Georgios Tzovaras получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Панетоликос 1:0 Ники Волоу онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 