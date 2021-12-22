  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2021-2022

Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
2:0
Конец матча
Левадиакос
0'
1:0
25' Гол
Соарес Франсиско
40' Желтая карточка
Нили Франсиско
2:0
43' Гол
Соарес Франсиско
49' Желтая карточка
Stephen Kwabena
90'+4
Олимпиакос
Левадиакос

История личных встреч

Олимпиакос
Левадиакос

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

87%
8.7%
4.3%
20 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

К
3:2
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
4:0
С
3:1
С
0:2
С
4:0
С
1:2
С
2:0
С
0:5
С
0:1
С
4:0
С
3:1
С
0:4
С
5:1
С
0:3
С
1:2
С
1:0
С
1:3
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 2 1
Лопеш Рони 1 0.5
Семеду Рубен 1 0.5
Вальбуэна Матьё 0 0
Левадиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Konstantinos Doumtsios 1 0.2
Lucas Poletto2 1 0.2
Stavros Panagiotou 1 0.2

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левадиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Албанис Христос 1 0
Нили Франсиско 1 0
Panagiotis Liagas 1 0
Stephen Kwabena 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0
ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2
Левадиакос
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Иродотос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Egaleo1 1:0 Каллитея - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Олимпиакос 3:2
Левадиакос - Иерапетра 3:1 Левадиакос - Киссамикос 1:1 Диагорас Родос - Левадиакос 1:1 Левадиакос - Астерас Влахиоти 2:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Левадиакос - Каламата 2:0 Poseidon Nea Michaniona - Левадиакос 0:5 Ксанти - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Киссамикос 3:0 Левадиакос - Диагорас Родос 4:0 Левадиакос - Эрготелис 0:1 Ионикос - Левадиакос 2:3 Докса Драма - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Ионикос 1:2 Аполлон Лариса - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панахаики 3:0
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
4 АЕК
0 Кифисия
2 Лариса
4 ПАОК
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Соарес Франсиско бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Нили Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Соарес Франсиско бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Олимпиакос 2:0 Левадиакос онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 