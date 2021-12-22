Греция: Кубок 2021-2022
2:0
Конец матча
1:0
25' ГолСоарес Франсиско
40' Желтая карточкаНили Франсиско
2:0
43' ГолСоарес Франсиско
49' Желтая карточкаStephen Kwabena
Ход матча
25'
40'
43'
2:0
49'
- Основной состав
- Вратарь
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nikolaos Karageorgiou
История личных встреч
Олимпиакос
Левадиакос
20 матчей
100%
20 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
23 матча
87%
8.7%
4.3%
20 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|2
|1
|Лопеш Рони
|1
|0.5
|Семеду Рубен
|1
|0.5
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
Левадиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Konstantinos Doumtsios
|1
|0.2
|Lucas Poletto2
|1
|0.2
|Stavros Panagiotou
|1
|0.2
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Левадиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Албанис Христос
|1
|0
|Нили Франсиско
|1
|0
|Panagiotis Liagas
|1
|0
|Stephen Kwabena
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0
ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2
Левадиакос
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Иродотос - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Egaleo1 1:0 Каллитея - Левадиакос 0:1 Левадиакос - Олимпиакос 3:2
Левадиакос - Иерапетра 3:1 Левадиакос - Киссамикос 1:1 Диагорас Родос - Левадиакос 1:1 Левадиакос - Астерас Влахиоти 2:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Левадиакос - Каламата 2:0 Poseidon Nea Michaniona - Левадиакос 0:5 Ксанти - Левадиакос 1:0 Левадиакос - Киссамикос 3:0 Левадиакос - Диагорас Родос 4:0 Левадиакос - Эрготелис 0:1 Ионикос - Левадиакос 2:3 Докса Драма - Левадиакос 0:4 Левадиакос - Ионикос 1:2 Аполлон Лариса - Левадиакос 1:2 Левадиакос - Панахаики 3:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?