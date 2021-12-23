Греция: Кубок 2021-2022
0:2
Конец матча
13' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
45' Красная карточкаМельядо Мигель
45' Желтая карточкаЯннулис Костас
0:1
49' ПенальтиБруну Гама
51' Желтая карточкаКамара Абубакар
60' Желтая карточкаТораль Хон
0:2
81' ГолКамара Абубакар
90' Желтая карточкаБалояннис Константинос
Ход матча
13'
45'
45'
49'
0:1
51'
60'
81'
0:2
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Камау БрюсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
ОФИ
Арис Салоники
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
24 матча
16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастаньос Люк
|1
|0.33
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|2 (1)
|1
|Бруну Гама
|2 (2)
|1
|Итурбе Хуан
|1
|0.5
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельядо Мигель
|1
|1
|Яннулис Костас
|2
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Камара Абубакар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1
ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0
Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
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— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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