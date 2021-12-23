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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
ОФИ
0:2
Конец матча
Арис Салоники
0'
13' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
45' Красная карточка
Мельядо Мигель
45' Желтая карточка
Яннулис Костас
0:1
49' Пенальти
Бруну Гама
51' Желтая карточка
Камара Абубакар
60' Желтая карточка
Тораль Хон
0:2
81' Гол
Камара Абубакар
90' Желтая карточка
Балояннис Константинос
90'+4
ОФИ
Арис Салоники

История личных встреч

ОФИ
Арис Салоники

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

24 матча

16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
6 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
К
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
1:2
ФЛ
2:0
ФЛ
0:0
ФЛ
1:1
ФЛ
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастаньос Люк 1 0.33
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 2 (1) 1
Бруну Гама 2 (2) 1
Итурбе Хуан 1 0.5

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельядо Мигель 1 1
Яннулис Костас 2 0
Тораль Хон 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Балояннис Константинос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 2 0
Саша Лукас 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Камара Абубакар 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1
ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0
Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
4 АЕК
0 Кифисия
2 Лариса
4 ПАОК
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
2 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Яннулис Костас получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Мельядо Мигель увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    43'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Фабиано Лейсманн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ОФИ 0:2 Арис Салоники онлайн


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