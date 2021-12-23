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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Волос
0:0
Конец матча
Панатинаикос
0'
22' Желтая карточка
Цоканис Тасос
64' Желтая карточка
Баррьентос Жан
80' Красная карточка
Грильо Фаусто
85' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
90' Желтая карточка
Санчес Факундо
90'+4
Волос
Панатинаикос

История личных встреч

Волос
Панатинаикос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:1
С
5:1
С
0:2
С
1:1
С
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Пауло 1 0.33
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Македа Федерико 1 0.33
Александропулос Сотириос 1 0.33

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоканис Тасос 2 0
Грильо Фаусто 0 1
Баррьентос Жан 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Franco Romero1 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Факундо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1
Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1
Панатинаикос
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
4 АЕК
0 Кифисия
2 Лариса
4 ПАОК
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
3 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
?
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1/2 финала
?
?
?
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Финал
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 0:0 Панатинаикос онлайн


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