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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кифисия
1:1
Конец матча
АЕК
0'
4' Желтая карточка
Митоглу Герасимос
37' Желтая карточка
Andreas Mkrtchyan
0:1
55' Гол
Гарсия Леви
1:1
73' Гол
Andrews Tetteh
81' Желтая карточка
Michalis Tolios
90'+4
Кифисия
АЕК

История личных встреч

Кифисия
АЕК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andrews Tetteh 1 0.25
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ансарифард Карим 1 0.5
Хаджсафи Эсхан 1 0.5
Танкович Муамер 1 0.5
Сварнас Стратос 1 0.5
Гарсия Леви 1 0.5

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonis Papasavas 1 0
Dorival III 1 0
Andreas Mkrtchyan 1 0
Michalis Tolios 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йевтич Дарко 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кифисия - Каллитея 1:0 Иерапетра - Кифисия 2:1 Киссамикос - Кифисия 3:0 АЕК - Кифисия 4:0
Кифисия - Диагорас Родос 0:0 Астерас Влахиоти - Кифисия 0:1 Кифисия - Эрготелис 1:2 Караискакис - Кифисия 0:2 Кифисия - Панатинаикос-2 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 Nea Artaki - Кифисия 1:2 Кифисия - Агиос Иеротеос 2:2 Иерапетра - Кифисия 5:0 Кифисия - Милопотамос 2:1 Иродотос - Кифисия 2:1 Эгалео - Кифисия 3:1 Кифисия - Эрмис Зонианон 4:1 Илисиакос - Кифисия 2:0 Ацалениос - Кифисия 1:2 Кифисия - Фостирас 2:1
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0
АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2
1/8 финала
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
2 Панатинаикос
1 Волос
5 АЕК
1 Кифисия
2 Лариса
4 ПАОК
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
3 Ламия
0 Ионикос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Andreas Mkrtchyan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Gerasimos Mitoglou получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кифисия 1:1 АЕК онлайн


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