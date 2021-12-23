Греция: Кубок 2021-2022
4' Желтая карточкаМитоглу Герасимос
37' Желтая карточкаAndreas Mkrtchyan
0:1
55' ГолГарсия Леви
1:1
73' ГолAndrews Tetteh
81' Желтая карточкаMichalis Tolios
Ход матча
55'
0:1
73'
1:1
81'
- Основной состав
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
79 Соуза ФелипеНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nikos Koustas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенНападающий
-
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
История личных встреч
Кифисия
АЕК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andrews Tetteh
|1
|0.25
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ансарифард Карим
|1
|0.5
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.5
|Танкович Муамер
|1
|0.5
|Сварнас Стратос
|1
|0.5
|Гарсия Леви
|1
|0.5
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonis Papasavas
|1
|0
|Dorival III
|1
|0
|Andreas Mkrtchyan
|1
|0
|Michalis Tolios
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
2
40%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кифисия - Каллитея 1:0 Иерапетра - Кифисия 2:1 Киссамикос - Кифисия 3:0 АЕК - Кифисия 4:0
Кифисия - Диагорас Родос 0:0 Астерас Влахиоти - Кифисия 0:1 Кифисия - Эрготелис 1:2 Караискакис - Кифисия 0:2 Кифисия - Панатинаикос-2 2:0 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 Nea Artaki - Кифисия 1:2 Кифисия - Агиос Иеротеос 2:2 Иерапетра - Кифисия 5:0 Кифисия - Милопотамос 2:1 Иродотос - Кифисия 2:1 Эгалео - Кифисия 3:1 Кифисия - Эрмис Зонианон 4:1 Илисиакос - Кифисия 2:0 Ацалениос - Кифисия 1:2 Кифисия - Фостирас 2:1
АЕК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0
АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?