Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Арена
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
26
Ульрайх
Свен
22
Рока
Марк
25
Мюллер
Томас
30
Эльведи
Нико
24
Янчке
Тони
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
36
Эмболо
Брель
13
Штиндль
Ларс
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Timo KernПолузащитник
-
14 Paul Wanner
-
-
34 Lucas Copado
-
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Бавария
Боруссия М
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
35 матчей
48.6%
20%
31.4%
17 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.3%
45.7%
20%
12 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|19 (3)
|1.12
|Гнабри Серж
|9
|0.53
|Мюллер Томас
|5
|0.29
|Сане Лерой
|5
|0.29
|Коман Кингсли
|4
|0.24
|Мусиала Джамал
|3
|0.18
|Киммих Йозуа
|3
|0.18
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.18
|Горецка Леон
|2
|0.12
|Юпамекано Део
|1
|0.06
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Толиссо Корентен
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|7
|0.41
|Плеа Алассан
|3
|0.18
|Нойхаус Флориан
|3
|0.18
|Штиндль Ларс
|2
|0.12
|Эмболо Брель
|2
|0.12
|Закария Денис
|2
|0.12
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.12
|Скалли Джозеф
|1
|0.06
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|3
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|5
|0
|Коне Куадио
|5
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|Бейер Луис
|3
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
9
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
7%
3
33%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
2
7%
2
22%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
7
25%
1
11%
61-75
5
18%
3
33%
76-90
Пропущено
7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
9
50%
76-90
Забито
26
14
16 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
5
19%
4
29%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
9
35%
5
36%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
3
12%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
18%
4
31%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Забито
54
23
26 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 10
0 Не забивали 3
7
13%
7
30%
1-15
8
15%
1
4%
16-30
11
20%
7
30%
31-45
9
17%
2
9%
46-60
11
20%
3
13%
61-75
8
15%
3
13%
76-90
Пропущено
18
31
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
22%
7
23%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0
Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3
Боруссия М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6
Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|56 - 16
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|41 - 26
|34
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 16
|29
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|5.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|40 - 28
|28
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|8.
|Кёльн
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 27
|25
|9.
|Майнц
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 17
|24
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 22
|22
|11.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 35
|21
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|13.
|Бохум
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 32
|19
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 31
|17
|17.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|13 - 49
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 6
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|25 - 12
|18
|6.
|Кёльн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|8.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Герта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|13.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 14
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 14
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|9.
|Арминия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|11.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|14.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Майнц
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Бавария - Боруссия М
Исход игры
Бавария
93.4% (156)
Ничья
3.6% (6)
Боруссия М
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
75.57% (99)
Меньше
24.43% (32)
Обе команды забьют
Да
61.83% (81)
Нет
38.17% (50)
Популярный счёт
3:1 Бавария
25.7% (43)
2:0 Бавария
18.6% (31)
2:1 Бавария
12.6% (21)
3:0 Бавария
7.8% (13)
4:1 Бавария
5.4% (9)
4:0 Бавария
2.4% (4)
3:2 Бавария
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!