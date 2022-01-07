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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча 18-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская "Бавария" сыграет дома с мёнхенгладбахской "Боруссией".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!