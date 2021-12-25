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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Боруссия М
Прогнозы 58
Бавария 96.6% (56)
X 1.7% (1)
Боруссия М 1.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Боруссия М
1.29
7.30
9.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бавария
Боруссия М

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

48.6%
20%
31.4%
17 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.3%
45.7%
20%
12 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

К
5:0
Б
1:1
ТМК
0:2
Б
6:0
Б
3:2
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:5
ТК
0:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:1
ТМК
0:0
Б
0:2
Б
0:0
ТК
2:2
Б
0:2
Б
3:1
ТК
1:5
Б
3:4
Б
1:1
К
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 19 (3) 1.12
Гнабри Серж 9 0.53
Мюллер Томас 5 0.29
Сане Лерой 5 0.29
Коман Кингсли 4 0.24
Мусиала Джамал 3 0.18
Киммих Йозуа 3 0.18
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.18
Горецка Леон 2 0.12
Юпамекано Део 1 0.06
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.41
Плеа Алассан 3 0.18
Нойхаус Флориан 3 0.18
Штиндль Ларс 2 0.12
Эмболо Брель 2 0.12
Закария Денис 2 0.12
Бенсебаини Рами 2 (1) 0.12
Скалли Джозеф 1 0.06
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 3 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 5 0
Коне Куадио 5 0
Закария Денис 4 0
Бенсебаини Рами 3 0
Бейер Луис 3 0
Эмболо Брель 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
9
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
7%
3
33%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
2
7%
2
22%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
7
25%
1
11%
61-75
5
18%
3
33%
76-90

Пропущено

7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
9
50%
76-90

Забито

26
14
16 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
5
19%
4
29%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
9
35%
5
36%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
4
15%
2
14%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
18%
4
31%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Забито

54
23
26 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 10
0 Не забивали 3
7
13%
7
30%
1-15
8
15%
1
4%
16-30
11
20%
7
30%
31-45
9
17%
2
9%
46-60
11
20%
3
13%
61-75
8
15%
3
13%
76-90

Пропущено

18
31
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
22%
7
23%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0
Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3
Боруссия М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6
Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 17 11 1 5 41 - 26 34
3. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 28 - 16 29
4. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Байер Л Заявка 17 8 4 5 40 - 28 28
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
7. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
8. Кёльн Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
9. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
10. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
11. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
12. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
13. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
14. Боруссия М Заявка 17 5 4 8 22 - 32 19
15. Аугсбург Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
16. Штуттгарт Заявка 17 4 5 8 22 - 31 17
17. Арминия Заявка 17 3 7 7 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
6. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
7. Хоффенхайм Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
8. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
9. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
11. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
12. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
13. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 8 3 1 4 15 - 14 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
11. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Штуттгарт Заявка 8 1 3 4 6 - 13 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
16. Боруссия М Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2022, осталось 2 дня 15 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Бавария 96.6% (56)
    X 1.7% (1)
    Боруссия М 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Боруссия М
    1.29
    7.30
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - Боруссия М онлайн


    Прогнозы на матч Бавария - Боруссия М

    Исход игры
    Бавария
    96.6% (56)
    Ничья
    1.7% (1)
    Боруссия М
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.36% (42)
    Меньше
    23.64% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (34)
    Нет
    38.18% (21)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    31% (18)
    2:0 Бавария
    22.4% (13)
    2:1 Бавария
    15.5% (9)
    3:0 Бавария
    10.3% (6)
    4:1 Бавария
    6.9% (4)
    4:0 Бавария
    3.4% (2)
    4:2 Бавария
    3.4% (2)
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    Бавария
    Боруссия М

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