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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Платенсе
2:2
Второй тайм: 80'
Велес Сарсфилд
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Matias Tissera
21' Желтая карточка
Ivan Gomez
27' Желтая карточка
Поблет Херонимо
1:0
47' Гол
Matias Tissera
1:1
51' Гол
Juan Martin Lucero
1:2
57' Гол
Enzo Martinez3
2:2
60' Гол
Куручет Факундо
80'
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
6
Luciano
Leonel
Recalde
38
Kevin
Lomonaco
3
Juan
Infante
25
Куручет
Факундо
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
18
Horacio
Tijanovich
7
Matias
Tissera
35
Бертоло
Николас
22
Лампе
Карлос
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
4
Enzo
Martinez3
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
16
Поблет
Херонимо
30
Манкуэльо
Федерико
23
Agustin
Bouzat
21
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
Атлетико Платенсе
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Tissera 14 (2) 0.56
Мансилья Брайан 4 (1) 0.16
Куручет Факундо 3 0.12
Augusto Schott 3 0.12
Horacio Tijanovich 2 0.08
Hernan Lamberti 2 0.08
Бертоло Николас 1 0.04
Ivan Gomez 1 0.04
Kevin Lomonaco 1 0.04
Mauro Bogado 1 (1) 0.04
Lucas Acevedo 1 0.04
Tomas Sandoval 1 0.04
Nahuel Iribarren 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Juan Infante 0 0
Florian Monzon 0 0
Ignacio Schor 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Cristian Marcial 0 0
Facundo Russo 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 9 (1) 0.36
Thiago Almada 4 0.16
Манкуэльо Федерико 3 0.12
Дженсон Лукас 3 0.12
Luca Orellano 2 0.08
Agustin Bouzat 2 0.08
Адриан Рикардо 2 0.08
Cristian Alberto Tarragona 2 0.08
Ортега Франсиско 1 0.04
Пратто Лукас 1 0.04
Хианетти Лаутаро 1 0.04
Matias De los Santos II 1 0.04
Касерес Сантьяго 1 0.04
Enzo Martinez3 1 0.04
Tomas Ezequiel Guidara 0 0
Поблет Херонимо 0 0
Mateo Pellegrino 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 5 0
Augusto Schott 5 0
Hernan Lamberti 4 0
Facundo Cardozo 4 0
Nahuel Iribarren 2 1
Mauro Bogado 3 0
Ivan Gomez 3 0
Куручет Факундо 3 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поблет Херонимо 6 0
Манкуэльо Федерико 5 0
Касерес Сантьяго 5 0
Хианетти Лаутаро 4 0
Juan Martin Lucero 4 0
Cristian Alberto Tarragona 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Адриан Рикардо 2 1
Matias De los Santos II 3 0
Tomas Ezequiel Guidara 3 0
Damian Fernandez 1 1
Хара Леонардо 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Agustin Bouzat 2 0
Дженсон Лукас 1 0
Thiago Almada 1 0
Luca Orellano 1 0
Enzo Martinez3 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Agustin Mulet 1 0
Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
7%
2
25%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
4
50%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
1
10%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
5
50%
76-90

Забито

18
24
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
1
6%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
5
28%
11
46%
76-90

Пропущено

23
8
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 5
2
9%
2
25%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
1
13%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
6
26%
4
50%
76-90

Забито

32
32
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
2
6%
5
16%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
8
25%
2
6%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
7
22%
12
38%
76-90

Пропущено

35
18
14 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 13
4
11%
3
17%
1-15
7
20%
0
0%
16-30
3
9%
3
17%
31-45
7
20%
2
11%
46-60
5
14%
1
6%
61-75
9
26%
9
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1
Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 24 16 5 3 52 - 18 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 24 12 8 4 41 - 23 44
4. Велес Сарсфилд 2:2 25 10 10 5 34 - 20 40
5. Колон 24 11 6 7 26 - 28 39
6. Эстудиантес Ла Плата 24 10 9 5 41 - 28 39
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
9. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
10. Уракан 24 9 8 7 24 - 24 35
11. Химнасия Ла-Плата 24 9 8 7 27 - 28 35
12. Росарио Сентраль 24 9 5 10 38 - 37 32
13. Унион Санта-Фе 24 9 4 11 29 - 32 31
14. Годой Крус 24 8 7 9 34 - 31 31
15. Альдосиви 24 9 3 12 26 - 37 30
16. Аргентинос Хуниорс 24 7 8 9 24 - 25 29
17. Атлетико Платенсе 2:2 25 6 11 8 35 - 36 29
18. Расинг Авельянеда 24 7 8 9 22 - 22 29
19. Ньюэллс Олд Бойз 24 7 7 10 22 - 29 28
20. Банфилд 24 5 11 8 20 - 25 26
21. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
22. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
23. Патронато Парана 24 5 9 10 23 - 35 24
24. Сармиенто 24 6 6 12 23 - 31 24
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Велес Сарсфилд 2:2 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
9. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 15 - 14 21
10. Эстудиантес Ла Плата 11 5 5 1 18 - 8 20
11. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
12. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
13. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
14. Альдосиви 13 6 0 7 17 - 22 18
15. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
16. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
17. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
18. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
19. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
21. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
22. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
23. Атлетико Платенсе 2:2 12 3 6 3 16 - 14 15
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
7. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
8. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
9. Банфилд 13 2 9 2 7 - 8 15
10. Велес Сарсфилд 2:2 12 3 5 4 10 - 12 14
11. Атлетико Платенсе 2:2 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
13. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
14. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
15. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
16. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
17. Альдосиви 11 3 3 5 9 - 15 12
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 13 2 5 6 10 - 17 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
23. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
24. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
25. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Поблет Херонимо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Иван Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Матиас Тиссера пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Велес Сарсфилд
3.35
3.32
2.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Платенсе 2:2 Велес Сарсфилд онлайн


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