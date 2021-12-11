Аргентина: Лига професьональ 2021
3:2
Конец матча
0:0
10' Не забитый пенальтиMatias Tissera
21' Желтая карточкаIvan Gomez
27' Желтая карточкаПоблет Херонимо
1:0
47' ГолMatias Tissera
1:1
51' ГолJuan Martin Lucero
1:2
57' ГолEnzo Martinez3
2:2
60' ГолКуручет Факундо
3:2
90' ГолIgnacio Schor
Ход матча
10'
0:0
21'
27'
47'
1:0
51'
57'
60'
2:2
90'
3:2
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
- Основной состав
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
44 Lenny Lobato
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Tissera
|14 (2)
|0.56
|Мансилья Брайан
|4 (1)
|0.16
|Куручет Факундо
|3
|0.12
|Augusto Schott
|3
|0.12
|Horacio Tijanovich
|2
|0.08
|Hernan Lamberti
|2
|0.08
|Ivan Gomez
|1
|0.04
|Бертоло Николас
|1
|0.04
|Kevin Lomonaco
|1
|0.04
|Ignacio Schor
|1
|0.04
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.04
|Lucas Acevedo
|1
|0.04
|Tomas Sandoval
|1
|0.04
|Nahuel Iribarren
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Cristian Marcial
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|9 (1)
|0.36
|Thiago Almada
|4
|0.16
|Манкуэльо Федерико
|3
|0.12
|Дженсон Лукас
|3
|0.12
|Luca Orellano
|2
|0.08
|Agustin Bouzat
|2
|0.08
|Адриан Рикардо
|2
|0.08
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0.08
|Ортега Франсиско
|1
|0.04
|Пратто Лукас
|1
|0.04
|Хианетти Лаутаро
|1
|0.04
|Matias De los Santos II
|1
|0.04
|Касерес Сантьяго
|1
|0.04
|Enzo Martinez3
|1
|0.04
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Augusto Schott
|5
|0
|Hernan Lamberti
|4
|0
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|1
|Mauro Bogado
|3
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Куручет Факундо
|3
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поблет Херонимо
|6
|0
|Манкуэльо Федерико
|5
|0
|Касерес Сантьяго
|5
|0
|Хианетти Лаутаро
|4
|0
|Juan Martin Lucero
|4
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Адриан Рикардо
|2
|1
|Matias De los Santos II
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Хара Леонардо
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Agustin Bouzat
|2
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Thiago Almada
|1
|0
|Luca Orellano
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
6%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
2
12%
4
40%
61-75
3
18%
1
10%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
4
31%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
6
46%
76-90
Забито
18
24
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
1
6%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
4
22%
2
8%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
5
28%
11
46%
76-90
Пропущено
23
8
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 5
2
9%
2
25%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
9%
1
13%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
6
26%
4
50%
76-90
Забито
35
34
15 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 10
2
6%
5
15%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
8
23%
2
6%
31-45
7
20%
5
15%
46-60
5
14%
6
18%
61-75
8
23%
12
35%
76-90
Пропущено
37
21
14 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 14
4
11%
3
14%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
3
8%
3
14%
31-45
9
24%
4
19%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
9
24%
10
48%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1
Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|24
|16
|5
|3
|52 - 18
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|24
|12
|8
|4
|41 - 23
|44
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|25
|10
|9
|6
|41 - 29
|39
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|9.
|Уракан
|24
|9
|8
|7
|24 - 24
|35
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|9
|8
|7
|27 - 28
|35
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|12.
|Альдосиви
|1:0
|25
|10
|3
|12
|27 - 37
|33
|13.
|Росарио Сентраль
|24
|9
|5
|10
|38 - 37
|32
|14.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|15.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|16.
|Годой Крус
|24
|8
|7
|9
|34 - 31
|31
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|7
|8
|9
|24 - 25
|29
|18.
|Расинг Авельянеда
|24
|7
|8
|9
|22 - 22
|29
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|7
|10
|22 - 29
|28
|20.
|Банфилд
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|22.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|23.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|24.
|Сармиенто
|24
|6
|6
|12
|23 - 31
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|12
|5
|5
|2
|18 - 9
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|12.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|13.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|14.
|Альдосиви
|1:0
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|16.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|18.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|19.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|20.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|21.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|22.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|23.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Альдосиви
|1:0
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|9.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|10.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|11.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|13.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|16.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|17.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2