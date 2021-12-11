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Аргентина: Лига професьональ 2021

Эстудиантес Ла Плата
0:1
Перерыв
Альдосиви
0'
0:1
18' Гол
Malcom Braida
30' Желтая карточка
Mario Lopez

Ход матча

18'
0:1
Malcom Braida
(Jonathan Zacaria)
30'
 
Mario Lopez
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Альдосиви
1.66
4.20
5.35
Все Коэффициенты
21
Андухар
Марьяно
13
Агиррегарай
Матиас
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
2
Тобио
Фернандо
15
Паскини
Николас
5
David
Ayala
8
Сукуи
Фернандо
28
Franco
Zapiola
10
Gustavo
Del
Prete
16
Juan
Apaolaza
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
19
Миерс
Маркос
28
Fernando
Roman
Villalba
18
Серро
Франсиско
33
Leandro
Maciel
20
Malcom
Braida
15
Ауче
Габриэль
16
Jonathan
Zacaria
77
Каутеруссио
Мартин
Эстудиантес Ла Плата
5-3-2
Альдосиви
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Альдосиви

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
КДМЗ5
0:1
КДМЗ5
0:0
С
1:0
С
0:2
П
1:4
ТМК
5:2
П
1:2
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 10 (3) 0.4
Gustavo Del Prete 9 0.36
Кастро Мануэль 7 0.28
Juan Apaolaza 4 0.16
Ногера Фабьян 3 0.12
Leonardo Godoy 2 0.08
Паскини Николас 2 0.08
Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.08
Айови Хайме 1 0.04
Сукуи Фернандо 0 0
Franco Zapiola 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Рохель Агустин 0 0
Nicolas Palavecino 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 10 (3) 0.4
Gaston Lodico 4 0.16
Ауче Габриэль 3 0.12
Malcom Braida 2 0.08
Jonathan Zacaria 1 0.04
Federico Gino 1 0.04
Leandro Maciel 1 0.04
Серро Франсиско 1 0.04
Francisco Grahl 1 0.04
Brian Guzman 1 0.04
Инсуа Эмануэль 0 0
Андрада Федерико 0 0
Federico Milo 0 0
Javier Iritier 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 8 0
Leonardo Godoy 5 0
Leandro Diaz III 5 0
Пеллегрини Матиас 5 0
Ногера Фабьян 4 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Juan Apaolaza 4 0
Тобио Фернандо 3 0
Айови Хайме 3 0
Рохель Агустин 3 0
Bautista Kociubinski 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Паскини Николас 2 0
Агиррегарай Матиас 1 0
Gustavo Del Prete 1 0
Кастро Мануэль 1 0
David Ayala 1 0
Franco Zapiola 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Гастон 7 0
Инсуа Эмануэль 6 0
Emanuel Iniguez 6 0
Инсуа Эмилиано 5 0
Leandro Maciel 5 0
Миерс Маркос 4 0
Joaquin Indacoechea 2 1
Серро Франсиско 3 0
Mario Lopez 3 0
Francisco Grahl 3 0
Rufino Lucero 3 0
Колоччини Фабрисио 1 1
Каутеруссио Мартин 1 1
Ауче Габриэль 1 1
Federico Milo 2 0
Девекки Хосе 2 0
Gaston Lodico 2 0
Jonathan Zacaria 1 0
Андрада Федерико 1 0
Federico Gino 1 0
Alejandro Aranda 1 0
Javier Iritier 1 0
Fernando Roman Villalba 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
3
16%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
25%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
6
32%
2
25%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Забито

23
16
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
9%
2
13%
1-15
7
30%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
4
25%
61-75
3
13%
3
19%
76-90

Пропущено

20
23
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
20%
4
17%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
2
10%
3
13%
76-90

Забито

42
24
21 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 10
5
12%
3
13%
1-15
9
21%
2
8%
16-30
7
17%
4
17%
31-45
6
14%
5
21%
46-60
6
14%
5
21%
61-75
9
21%
5
21%
76-90

Пропущено

27
39
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
5
19%
5
13%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
5
19%
5
13%
31-45
3
11%
7
18%
46-60
8
30%
30%
6
15%
61-75
2
7%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1
Нуэва Чикаго - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Чакарита Хуниорс 1:0 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2
Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 24 16 5 3 52 - 18 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 24 12 8 4 41 - 23 44
4. Колон 24 11 6 7 26 - 28 39
5. Эстудиантес Ла Плата 0:1 25 10 9 6 41 - 29 39
6. Велес Сарсфилд 25 10 9 6 34 - 21 39
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
9. Уракан 24 9 8 7 24 - 24 35
10. Химнасия Ла-Плата 24 9 8 7 27 - 28 35
11. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
12. Альдосиви 1:0 25 10 3 12 27 - 37 33
13. Росарио Сентраль 24 9 5 10 38 - 37 32
14. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 36 - 36 31
15. Унион Санта-Фе 24 9 4 11 29 - 32 31
16. Годой Крус 24 8 7 9 34 - 31 31
17. Аргентинос Хуниорс 24 7 8 9 24 - 25 29
18. Расинг Авельянеда 24 7 8 9 22 - 22 29
19. Ньюэллс Олд Бойз 24 7 7 10 22 - 29 28
20. Банфилд 24 5 11 8 20 - 25 26
21. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
22. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
23. Патронато Парана 24 5 9 10 23 - 35 24
24. Сармиенто 24 6 6 12 23 - 31 24
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
9. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 15 - 14 21
10. Эстудиантес Ла Плата 0:1 12 5 5 2 18 - 9 20
11. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
12. Росарио Сентраль 11 6 1 4 19 - 13 19
13. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
14. Альдосиви 1:0 13 6 0 7 17 - 22 18
15. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
16. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
17. Аргентинос Хуниорс 11 5 3 3 14 - 8 18
18. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
19. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
20. Атлетико Платенсе 12 4 5 3 17 - 14 17
21. Унион Санта-Фе 12 5 2 5 19 - 13 17
22. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
23. Патронато Парана 11 4 4 3 14 - 13 16
24. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
25. Расинг Авельянеда 11 3 4 4 10 - 9 13
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 0:1 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
7. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
8. Альдосиви 1:0 12 4 3 5 10 - 15 15
9. Колон 12 4 3 5 10 - 17 15
10. Банфилд 13 2 9 2 7 - 8 15
11. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
13. Годой Крус 11 4 2 5 15 - 13 14
14. Химнасия Ла-Плата 11 4 2 5 9 - 15 14
15. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
16. Велес Сарсфилд 12 3 4 5 10 - 13 13
17. Уракан 11 3 4 4 12 - 14 13
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 13 2 5 6 10 - 17 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 11 1 4 6 7 - 15 7
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Марио Лопес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Малком Брайда бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Альдосиви
1.66
4.20
5.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 0:1 Альдосиви онлайн


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