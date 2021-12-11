Аргентина: Лига професьональ 2021
0:1
Перерыв
0:1
18' ГолMalcom Braida
30' Желтая карточкаMario Lopez
Ход матча
18'
30'
25
Девекки
Хосе
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Альдосиви
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|10 (3)
|0.4
|Gustavo Del Prete
|9
|0.36
|Кастро Мануэль
|7
|0.28
|Juan Apaolaza
|4
|0.16
|Ногера Фабьян
|3
|0.12
|Leonardo Godoy
|2
|0.08
|Паскини Николас
|2
|0.08
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.08
|Айови Хайме
|1
|0.04
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|10 (3)
|0.4
|Gaston Lodico
|4
|0.16
|Ауче Габриэль
|3
|0.12
|Malcom Braida
|2
|0.08
|Jonathan Zacaria
|1
|0.04
|Federico Gino
|1
|0.04
|Leandro Maciel
|1
|0.04
|Серро Франсиско
|1
|0.04
|Francisco Grahl
|1
|0.04
|Brian Guzman
|1
|0.04
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
|Federico Milo
|0
|0
|Javier Iritier
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|8
|0
|Leonardo Godoy
|5
|0
|Leandro Diaz III
|5
|0
|Пеллегрини Матиас
|5
|0
|Ногера Фабьян
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Juan Apaolaza
|4
|0
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Айови Хайме
|3
|0
|Рохель Агустин
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Агиррегарай Матиас
|1
|0
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Гастон
|7
|0
|Инсуа Эмануэль
|6
|0
|Emanuel Iniguez
|6
|0
|Инсуа Эмилиано
|5
|0
|Leandro Maciel
|5
|0
|Миерс Маркос
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Серро Франсиско
|3
|0
|Mario Lopez
|3
|0
|Francisco Grahl
|3
|0
|Rufino Lucero
|3
|0
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Каутеруссио Мартин
|1
|1
|Ауче Габриэль
|1
|1
|Federico Milo
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
|Javier Iritier
|1
|0
|Fernando Roman Villalba
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
3
16%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
25%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
6
32%
2
25%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Забито
23
16
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
9%
2
13%
1-15
7
30%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
4
25%
61-75
3
13%
3
19%
76-90
Пропущено
20
23
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
20%
4
17%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
3
15%
4
17%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
2
10%
3
13%
76-90
Забито
42
24
21 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 10
2 Не забивали 10
5
12%
3
13%
1-15
9
21%
2
8%
16-30
7
17%
4
17%
31-45
6
14%
5
21%
46-60
6
14%
5
21%
61-75
9
21%
5
21%
76-90
Пропущено
27
39
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 17
5
19%
5
13%
1-15
4
15%
6
15%
16-30
5
19%
5
13%
31-45
3
11%
7
18%
46-60
8
30%
30%
6
15%
61-75
2
7%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1
Нуэва Чикаго - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Чакарита Хуниорс 1:0 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2
Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|24
|16
|5
|3
|52 - 18
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|24
|12
|8
|4
|41 - 23
|44
|4.
|Колон
|24
|11
|6
|7
|26 - 28
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|25
|10
|9
|6
|41 - 29
|39
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|9.
|Уракан
|24
|9
|8
|7
|24 - 24
|35
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|24
|9
|8
|7
|27 - 28
|35
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|12.
|Альдосиви
|1:0
|25
|10
|3
|12
|27 - 37
|33
|13.
|Росарио Сентраль
|24
|9
|5
|10
|38 - 37
|32
|14.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|15.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|4
|11
|29 - 32
|31
|16.
|Годой Крус
|24
|8
|7
|9
|34 - 31
|31
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|7
|8
|9
|24 - 25
|29
|18.
|Расинг Авельянеда
|24
|7
|8
|9
|22 - 22
|29
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|7
|10
|22 - 29
|28
|20.
|Банфилд
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|22.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|23.
|Патронато Парана
|24
|5
|9
|10
|23 - 35
|24
|24.
|Сармиенто
|24
|6
|6
|12
|23 - 31
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|12
|5
|5
|2
|18 - 9
|20
|11.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|12.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|13.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|14.
|Альдосиви
|1:0
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|16.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|18.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|19.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|20.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|21.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|22.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|23.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|8.
|Альдосиви
|1:0
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|9.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|10.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|11.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|13.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|16.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|17.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2