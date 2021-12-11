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Аргентина: Лига професьональ 2021

Унион Санта-Фе
1:0
Первый тайм: 21'
Колон
0'
8' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
1:0
9' Гол
Imanol Machuca
10' Желтая карточка
Federico Vera
21'

Ход матча

8'
 
Gonzalo Piovi
9'
Imanol Machuca
(Enzo Roldan)
1:0
10'
Federico Vera
 
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Колон
2.06
4.62
3.68
Все Коэффициенты
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
28
Juan
Portillo
8
Enzo
Roldan
23
Mauro
Luna
Diale
39
Imanol
Machuca
11
Juan
Manuel
Garcia
15
Gaston
Gonzalez2
1
Леонардо
Буриан
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
14
Лертора
Федерико
4
Мура
Факундо
29
Rodrigo
Aliendro
23
Cristian
Bernardi
3
Gonzalo
Piovi
35
Facundo
Farias
16
Cristian
Ferreira2
Унион Санта-Фе
4-3-3
Колон
3-1-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Колон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:1
П
1:1
П
0:2
П
1:0
П
0:3
П
0:0
П
0:0
П
1:0
П
2:0
ПА
2:2
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Garcia 6 (1) 0.24
Gaston Gonzalez2 4 0.16
Mauro Luna Diale 4 0.16
Emanuel Britez 3 0.12
Фернандо Андре Маркес 2 0.08
Imanol Machuca 2 0.08
Franco Calderon 2 0.08
Nicolas Cordero 2 (1) 0.08
Корвалан Клаудио 1 0.04
Martin Ezequiel Canete 1 0.04
Cristian Insaurralde 1 0.04
Lucas Esquivel 1 0.04
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eric Meza 4 0.16
Rodrigo Aliendro 4 0.16
Facundo Farias 3 (3) 0.12
Cristian Ferreira2 3 0.12
Кастро Алексис 3 0.12
Gonzalo Piovi 2 0.08
Cristian Bernardi 2 0.08
Lucas Beltrain 1 0.04
Wilson Morelo 1 0.04
Лертора Федерико 1 0.04
Гольц Паоло 1 0.04
Yeiler Goez 1 0.04
Мура Факундо 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 6 1
Корвалан Клаудио 7 0
Juan Portillo 4 1
Franco Calderon 2 1
Lucas Esquivel 2 1
Juan Manuel Garcia 3 0
Federico Vera 3 0
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Enzo Roldan 3 0
Nicolas Penailillo 1 0
Cristian Insaurralde 1 0
Marco Borgnino 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 4 2
Facundo Farias 6 0
Лертора Федерико 5 0
Кастро Алексис 4 0
Facundo Garces 4 0
Gonzalo Piovi 2 1
Eric Meza 2 1
Bruno Felix Bianchi 3 0
Rafael Delgado 3 0
Гольц Паоло 1 1
Мура Факундо 1 1
Santiago Pierotti 1 1
Формика Мауро 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
11%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
6
33%
3
27%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
4
22%
1
9%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
21%
5
31%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Забито

29
28
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
2
7%
5
18%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
8
28%
7
25%
31-45
4
14%
4
14%
46-60
5
17%
5
18%
61-75
7
24%
4
14%
76-90

Пропущено

32
26
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
3
9%
2
8%
1-15
7
22%
3
12%
16-30
4
13%
7
27%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
5
16%
4
15%
61-75
7
22%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0
Колон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2
Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 24 16 5 3 52 - 18 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 24 12 8 4 41 - 23 44
4. Колон 0:1 25 11 6 8 26 - 29 39
5. Эстудиантес Ла Плата 25 10 9 6 43 - 31 39
6. Велес Сарсфилд 25 10 9 6 34 - 21 39
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Уракан 1:0 25 10 8 7 25 - 24 38
9. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
10. Химнасия Ла-Плата 0:0 25 9 9 7 27 - 28 36
11. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
12. Унион Санта-Фе 1:0 25 10 4 11 30 - 32 34
13. Альдосиви 25 10 3 12 29 - 39 33
14. Годой Крус 0:0 25 8 8 9 34 - 31 32
15. Росарио Сентраль 0:1 25 9 5 11 38 - 38 32
16. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 36 - 36 31
17. Аргентинос Хуниорс 0:0 25 7 9 9 24 - 25 30
18. Расинг Авельянеда 0:0 25 7 9 9 22 - 22 30
19. Ньюэллс Олд Бойз 24 7 7 10 22 - 29 28
20. Банфилд 24 5 11 8 20 - 25 26
21. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
22. Патронато Парана 0:0 25 5 10 10 23 - 35 25
23. Сармиенто 0:0 25 6 7 12 23 - 31 25
24. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 0:1 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Уракан 1:0 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Химнасия Ла-Плата 0:0 13 5 6 2 18 - 13 21
9. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 15 - 14 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 5 5 2 20 - 11 20
11. Унион Санта-Фе 1:0 13 6 2 5 20 - 13 20
12. Аргентинос Хуниорс 0:0 12 5 4 3 14 - 8 19
13. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
14. Росарио Сентраль 0:1 12 6 1 5 19 - 14 19
15. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
16. Альдосиви 13 6 0 7 17 - 22 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
18. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
19. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Патронато Парана 0:0 12 4 5 3 14 - 13 17
21. Сармиенто 0:0 13 5 2 6 16 - 16 17
22. Атлетико Платенсе 12 4 5 3 17 - 14 17
23. Годой Крус 0:0 13 4 5 4 19 - 18 17
24. Расинг Авельянеда 0:0 12 3 5 4 10 - 9 14
25. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
7. Уракан 1:0 12 4 4 4 13 - 14 16
8. Расинг Авельянеда 0:0 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Колон 0:1 13 4 3 6 10 - 18 15
10. Годой Крус 0:0 12 4 3 5 15 - 13 15
11. Альдосиви 12 4 3 5 12 - 17 15
12. Банфилд 13 2 9 2 7 - 8 15
13. Химнасия Ла-Плата 0:0 12 4 3 5 9 - 15 15
14. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
15. Унион Санта-Фе 1:0 12 4 2 6 10 - 19 14
16. Росарио Сентраль 0:1 13 3 4 6 19 - 24 13
17. Велес Сарсфилд 12 3 4 5 10 - 13 13
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 0:0 13 2 5 6 10 - 17 11
20. Патронато Парана 0:0 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 0:0 12 1 5 6 7 - 15 8
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Колон
2.06
4.62
3.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:0 Колон онлайн


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