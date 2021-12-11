Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Первый тайм: 21'
8' Желтая карточкаGonzalo Piovi
1:0
9' ГолImanol Machuca
10' Желтая карточкаFederico Vera
Ход матча
9'
1:0
10'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
21 Eric Meza
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Колон
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Garcia
|6 (1)
|0.24
|Gaston Gonzalez2
|4
|0.16
|Mauro Luna Diale
|4
|0.16
|Emanuel Britez
|3
|0.12
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.08
|Imanol Machuca
|2
|0.08
|Franco Calderon
|2
|0.08
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.08
|Корвалан Клаудио
|1
|0.04
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.04
|Cristian Insaurralde
|1
|0.04
|Lucas Esquivel
|1
|0.04
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eric Meza
|4
|0.16
|Rodrigo Aliendro
|4
|0.16
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.12
|Cristian Ferreira2
|3
|0.12
|Кастро Алексис
|3
|0.12
|Gonzalo Piovi
|2
|0.08
|Cristian Bernardi
|2
|0.08
|Lucas Beltrain
|1
|0.04
|Wilson Morelo
|1
|0.04
|Лертора Федерико
|1
|0.04
|Гольц Паоло
|1
|0.04
|Yeiler Goez
|1
|0.04
|Мура Факундо
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|6
|1
|Корвалан Клаудио
|7
|0
|Juan Portillo
|4
|1
|Franco Calderon
|2
|1
|Lucas Esquivel
|2
|1
|Juan Manuel Garcia
|3
|0
|Federico Vera
|3
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Enzo Roldan
|3
|0
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|Marco Borgnino
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|Facundo Farias
|6
|0
|Лертора Федерико
|5
|0
|Кастро Алексис
|4
|0
|Facundo Garces
|4
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|1
|Eric Meza
|2
|1
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Мура Факундо
|1
|1
|Santiago Pierotti
|1
|1
|Формика Мауро
|2
|0
|Cristian Ferreira2
|2
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Nicolas Leguizamon
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Yeiler Goez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
11%
3
27%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
6
33%
3
27%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
4
22%
1
9%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
21%
5
31%
76-90
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
4
22%
2
20%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Забито
29
28
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
2
7%
5
18%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
8
28%
7
25%
31-45
4
14%
4
14%
46-60
5
17%
5
18%
61-75
7
24%
4
14%
76-90
Пропущено
32
26
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 13
3
9%
2
8%
1-15
7
22%
3
12%
16-30
4
13%
7
27%
31-45
6
19%
3
12%
46-60
5
16%
4
15%
61-75
7
22%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0
Колон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2
Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|24
|16
|5
|3
|52 - 18
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|24
|12
|8
|4
|41 - 23
|44
|4.
|Колон
|0:1
|25
|11
|6
|8
|26 - 29
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|10
|9
|6
|43 - 31
|39
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Уракан
|1:0
|25
|10
|8
|7
|25 - 24
|38
|9.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|25
|9
|9
|7
|27 - 28
|36
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|12.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|25
|10
|4
|11
|30 - 32
|34
|13.
|Альдосиви
|25
|10
|3
|12
|29 - 39
|33
|14.
|Годой Крус
|0:0
|25
|8
|8
|9
|34 - 31
|32
|15.
|Росарио Сентраль
|0:1
|25
|9
|5
|11
|38 - 38
|32
|16.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|25
|7
|9
|9
|24 - 25
|30
|18.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|25
|7
|9
|9
|22 - 22
|30
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|7
|10
|22 - 29
|28
|20.
|Банфилд
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|22.
|Патронато Парана
|0:0
|25
|5
|10
|10
|23 - 35
|25
|23.
|Сармиенто
|0:0
|25
|6
|7
|12
|23 - 31
|25
|24.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|0:1
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Уракан
|1:0
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|11.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|13
|6
|2
|5
|20 - 13
|20
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 8
|19
|13.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|0:1
|12
|6
|1
|5
|19 - 14
|19
|15.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|16.
|Альдосиви
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|18.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|19.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|20.
|Патронато Парана
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|21.
|Сармиенто
|0:0
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|22.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|23.
|Годой Крус
|0:0
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|24.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|25.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Уракан
|1:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Колон
|0:1
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|10.
|Годой Крус
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|11.
|Альдосиви
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|12.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|14.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|16.
|Росарио Сентраль
|0:1
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|0:0
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|0:0
|12
|1
|5
|6
|7 - 15
|8
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2