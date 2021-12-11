Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Конец матча
51' Желтая карточкаFranco Leys
58' Желтая карточкаBrian Nievas
71' Желтая карточкаАлеман Брайн
74' Желтая карточкаGuillermo Fratta
86' Желтая карточкаЛихт Лукас
89' Желтая карточкаOliver Paz Benitez
Ход матча
51'
58'
71'
74'
86'
27
Juan
Guasone
21
Martin
Garay
32
Franco
Leys
20
Junior
Arias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Martin GarayПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Brian Nievas
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Патронато Парана
Химнасия Ла-Плата
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Sosa II
|8
|0.32
|Junior Arias
|5 (1)
|0.2
|Кантерос Гектор
|1
|0.04
|Gabriel Gudino
|1
|0.04
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.04
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.04
|Марин Леандро
|1
|0.04
|Fabio Vazquez
|1
|0.04
|Franco Leys
|1
|0.04
|Brian Nievas
|1
|0.04
|Ибанес Матиас
|1 (1)
|0.04
|Охеда Серхио
|0
|0
|Rolando Garcia
|0
|0
|Facundo Cobos
|0
|0
|Matias Pardo
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|8 (2)
|0.32
|Карбонеро Йохан
|4
|0.16
|Алеман Брайн
|3 (1)
|0.12
|Leandro Contin
|2
|0.08
|Erik Ramirez
|2
|0.08
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.08
|Guillermo Fratta
|2
|0.08
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0.04
|Leonardo Morales
|1
|0.04
|German Guiffrey
|1
|0.04
|Лихт Лукас
|1 (1)
|0.04
|Francisco Gerometta
|0
|0
|Manuel Insurralde
|0
|0
|Matias Miranda
|0
|0
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Pardo
|6
|1
|Oliver Paz Benitez
|7
|0
|Lautaro Geminiani
|6
|0
|Rolando Garcia
|5
|0
|Brian Nievas
|5
|0
|Sebastian Sosa II
|4
|0
|Matias Palavecino2
|2
|1
|Кантерос Гектор
|3
|0
|Lucas Kruspzky
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Tiago Banega
|3
|0
|Fabio Vazquez
|2
|0
|Franco Leys
|2
|0
|Facundo Cobos
|2
|0
|Hugo Magallanes
|2
|0
|Охеда Серхио
|0
|1
|Ибанес Матиас
|1
|0
|Nicolas Albarracin
|1
|0
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|Junior Arias
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|6
|1
|Manuel Insurralde
|4
|1
|Чеккини Эмануэль
|5
|0
|Matias Melluso
|5
|0
|Guillermo Fratta
|4
|0
|Nery Leyes
|2
|1
|Erik Ramirez
|3
|0
|Francisco Gerometta
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|1
|1
|Лихт Лукас
|2
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Leandro Contin
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Rodrigo Holgado
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
43%
2
13%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
5
36%
6
40%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
2
22%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
6
32%
31-45
1
11%
6
32%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
33%
4
21%
76-90
Пропущено
22
12
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
4
18%
2
17%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
2
9%
4
33%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
4
18%
2
17%
76-90
Забито
22
28
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
12 Не забивали 10
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
7
32%
7
25%
31-45
1
5%
8
29%
46-60
2
9%
3
11%
61-75
6
27%
4
14%
76-90
Пропущено
36
27
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
5
14%
4
15%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
8
22%
6
22%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
5
14%
7
26%
61-75
9
25%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2
Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|25
|16
|5
|4
|52 - 19
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|24
|12
|8
|4
|41 - 23
|44
|4.
|Колон
|25
|11
|6
|8
|26 - 31
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|10
|9
|6
|43 - 31
|39
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Уракан
|25
|10
|8
|7
|28 - 25
|38
|9.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|9
|9
|7
|27 - 28
|36
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|12.
|Унион Санта-Фе
|25
|10
|4
|11
|32 - 32
|34
|13.
|Альдосиви
|25
|10
|3
|12
|29 - 39
|33
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|8
|8
|9
|26 - 25
|32
|15.
|Росарио Сентраль
|25
|9
|5
|11
|39 - 41
|32
|16.
|Расинг Авельянеда
|25
|8
|8
|9
|24 - 23
|32
|17.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|18.
|Годой Крус
|25
|8
|7
|10
|35 - 33
|31
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|7
|10
|22 - 29
|28
|20.
|Банфилд
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|22.
|Патронато Парана
|25
|5
|10
|10
|23 - 35
|25
|23.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|24.
|Сармиенто
|25
|6
|6
|13
|23 - 33
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|25
|6
|6
|13
|22 - 45
|24
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|12.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|2
|5
|22 - 13
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|15.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|16.
|Альдосиви
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|18.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|19.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|20.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|21.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|22.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|23.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|24.
|Патронато Парана
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|25.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Уракан
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Альдосиви
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|Колон
|13
|4
|3
|6
|10 - 20
|15
|11.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|13.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Годой Крус
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|23.
|Сармиенто
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|24.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2