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Аргентина: Лига професьональ 2021

Патронато Парана
0:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
51' Желтая карточка
Franco Leys
58' Желтая карточка
Brian Nievas
71' Желтая карточка
Алеман Брайн
74' Желтая карточка
Guillermo Fratta
86' Желтая карточка
Лихт Лукас
89' Желтая карточка
Oliver Paz Benitez
90'+5
34
Matias
Mansilla
4
Lautaro
Geminiani
27
Juan
Guasone
3
Oliver
Paz
Benitez
28
Facundo
Cobos
21
Martin
Garay
15
Fabio
Vazquez
32
Franco
Leys
8
Gabriel
Gudino
20
Junior
Arias
9
Sebastian
Sosa
II
17
Рей
Родриго
35
Bruno
Palazzo
4
Leonardo
Morales
2
Guillermo
Fratta
18
Коласо
Николас
10
Алеман
Брайн
5
Чеккини
Эмануэль
27
Manuel
Insurralde
7
Карбонеро
Йохан
8
Luis
Miguel
Rodriguez
43
Erik
Ramirez
Патронато Парана
4-4-2
Химнасия Ла-Плата
4-4-1-1

История личных встреч

Патронато Парана
Химнасия Ла-Плата

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
4:1
КДМЗ6
0:0
КДМЗ6
3:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
П
0:1
П
3:2
НБ
2:0
НБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Sosa II 8 0.32
Junior Arias 5 (1) 0.2
Кантерос Гектор 1 0.04
Gabriel Gudino 1 0.04
Oliver Paz Benitez 1 0.04
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0.04
Марин Леандро 1 0.04
Fabio Vazquez 1 0.04
Franco Leys 1 0.04
Brian Nievas 1 0.04
Ибанес Матиас 1 (1) 0.04
Охеда Серхио 0 0
Rolando Garcia 0 0
Facundo Cobos 0 0
Matias Pardo 0 0
Martin Garay 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 8 (2) 0.32
Карбонеро Йохан 4 0.16
Алеман Брайн 3 (1) 0.12
Leandro Contin 2 0.08
Erik Ramirez 2 0.08
Матеас Перез Гарсия 2 0.08
Guillermo Fratta 2 0.08
Maximiliano Angel Coronel 1 0.04
Leonardo Morales 1 0.04
German Guiffrey 1 0.04
Лихт Лукас 1 (1) 0.04
Francisco Gerometta 0 0
Manuel Insurralde 0 0
Matias Miranda 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Pardo 6 1
Oliver Paz Benitez 7 0
Lautaro Geminiani 6 0
Rolando Garcia 5 0
Brian Nievas 5 0
Sebastian Sosa II 4 0
Matias Palavecino2 2 1
Кантерос Гектор 3 0
Lucas Kruspzky 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Tiago Banega 3 0
Fabio Vazquez 2 0
Franco Leys 2 0
Facundo Cobos 2 0
Hugo Magallanes 2 0
Охеда Серхио 0 1
Ибанес Матиас 1 0
Nicolas Albarracin 1 0
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
Junior Arias 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 6 1
Manuel Insurralde 4 1
Чеккини Эмануэль 5 0
Matias Melluso 5 0
Guillermo Fratta 4 0
Nery Leyes 2 1
Erik Ramirez 3 0
Francisco Gerometta 3 0
Карбонеро Йохан 1 1
Лихт Лукас 2 0
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Leonardo Morales 2 0
Leandro Contin 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Maximiliano Angel Coronel 1 0
Рей Родриго 1 0
Rodrigo Holgado 1 0
Guillermo Enrique 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
8%
2
22%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
43%
2
13%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
5
36%
6
40%
76-90

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
2
22%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
6
32%
31-45
1
11%
6
32%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
33%
4
21%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
4
18%
2
17%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
2
9%
4
33%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
4
18%
2
17%
76-90

Забито

22
28
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
12 Не забивали 10
3
14%
4
14%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
7
32%
7
25%
31-45
1
5%
8
29%
46-60
2
9%
3
11%
61-75
6
27%
4
14%
76-90

Пропущено

36
27
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
5
14%
4
15%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
8
22%
6
22%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
5
14%
7
26%
61-75
9
25%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2
Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 25 16 5 4 52 - 19 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 24 12 8 4 41 - 23 44
4. Колон 25 11 6 8 26 - 31 39
5. Эстудиантес Ла Плата 25 10 9 6 43 - 31 39
6. Велес Сарсфилд 25 10 9 6 34 - 21 39
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Уракан 25 10 8 7 28 - 25 38
9. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
10. Химнасия Ла-Плата 25 9 9 7 27 - 28 36
11. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
12. Унион Санта-Фе 25 10 4 11 32 - 32 34
13. Альдосиви 25 10 3 12 29 - 39 33
14. Аргентинос Хуниорс 25 8 8 9 26 - 25 32
15. Росарио Сентраль 25 9 5 11 39 - 41 32
16. Расинг Авельянеда 25 8 8 9 24 - 23 32
17. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 36 - 36 31
18. Годой Крус 25 8 7 10 35 - 33 31
19. Ньюэллс Олд Бойз 24 7 7 10 22 - 29 28
20. Банфилд 24 5 11 8 20 - 25 26
21. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
22. Патронато Парана 25 5 10 10 23 - 35 25
23. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
24. Сармиенто 25 6 6 13 23 - 33 24
25. Атлетико Тукуман 1:0 25 6 6 13 22 - 45 24
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 16 - 8 21
9. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
10. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 15 - 14 21
11. Эстудиантес Ла Плата 12 5 5 2 20 - 11 20
12. Унион Санта-Фе 13 6 2 5 22 - 13 20
13. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
14. Росарио Сентраль 12 6 1 5 20 - 17 19
15. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
16. Альдосиви 13 6 0 7 17 - 22 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
18. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
19. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
21. Атлетико Платенсе 12 4 5 3 17 - 14 17
22. Атлетико Тукуман 1:0 12 4 5 3 13 - 15 17
23. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
24. Патронато Парана 12 4 5 3 14 - 13 17
25. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 10 16
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 12 7 3 2 21 - 10 24
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
7. Уракан 12 4 4 4 16 - 15 16
8. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Альдосиви 12 4 3 5 12 - 17 15
10. Колон 13 4 3 6 10 - 20 15
11. Банфилд 13 2 9 2 7 - 8 15
12. Химнасия Ла-Плата 12 4 3 5 9 - 15 15
13. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
14. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
15. Годой Крус 12 4 2 6 16 - 15 14
16. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
17. Велес Сарсфилд 12 3 4 5 10 - 13 13
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 13 2 5 6 10 - 17 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
23. Сармиенто 12 1 4 7 7 - 17 7
24. Атлетико Тукуман 1:0 13 2 1 10 9 - 30 7
25. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Патронато Парана 0:0 Химнасия Ла-Плата онлайн


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