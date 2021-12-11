Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
20'
25
Gaston
Gomez
- Основной состав
-
25 Gaston GomezВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Alan Cantero
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
Главный тренер: Diego Flores
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Годой Крус
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|4 (1)
|0.16
|Лисандро Лопес III
|3 (1)
|0.12
|Чанкалай Томас
|2
|0.08
|Javier Correa
|2
|0.08
|Цвитанич Дарио
|1
|0.04
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Matias Rojas II
|1
|0.04
|Морено Анибал
|1
|0.04
|Carlos Alcaraz
|1
|0.04
|Пиатти Игнасио
|1
|0.04
|Nery Dominguez
|1
|0.04
|Гарре Бенжамин
|1
|0.04
|Fabricio Dominguez
|1
|0.04
|Мена Эухенио
|0
|0
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|12 (1)
|0.48
|Ezequiel Bullaude
|6
|0.24
|Tomas Badaloni
|4
|0.16
|Sebastian Lomonaco
|3
|0.12
|Matias Ramirez
|2
|0.08
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0.04
|Cristian Colman
|1
|0.04
|Gonzalo Abrego
|1
|0.04
|Ian Escobar
|1
|0.04
|Перес Дамиан
|1
|0.04
|Bruno Sosa
|1
|0.04
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Nelson Acevedo
|0
|0
|Guillermo Pereira
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|8
|0
|Мартинес Маурисио
|7
|0
|Сигали Леонардо
|5
|0
|Matias Rojas II
|5
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Juan Caceres
|4
|0
|Enzo Copetti
|1
|1
|Nery Dominguez
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Fernando Prado
|2
|0
|Пиатти Игнасио
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Гарре Бенжамин
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Breitenbruch
|5
|0
|Перес Дамиан
|4
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|4
|0
|Nelson Acevedo
|4
|0
|Leonel Gonzalez
|4
|0
|Sebastian Lomonaco
|3
|0
|Manuel Llano
|3
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|1
|Matias Ramirez
|2
|0
|Martin Ojeda
|2
|0
|Ian Escobar
|2
|0
|Valentin Burgoa
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Gonzalo Abrego
|2
|0
|Санчес Николас
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Juan Espinola
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Ezequiel Bullaude
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
2
25%
6
40%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Забито
12
20
1 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
4
33%
1
5%
46-60
3
25%
6
30%
61-75
4
33%
5
25%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
4
31%
6
35%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Забито
20
35
4 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
0
0%
5
14%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
4
20%
3
9%
31-45
5
25%
3
9%
46-60
5
25%
10
29%
61-75
6
30%
11
31%
76-90
Пропущено
24
30
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
8
27%
16-30
2
8%
6
20%
31-45
7
29%
29%
5
17%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
4
17%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Годой Крус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3
Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|24
|16
|5
|3
|52 - 18
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|24
|12
|8
|4
|41 - 23
|44
|4.
|Колон
|0:1
|25
|11
|6
|8
|26 - 29
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|10
|9
|6
|43 - 31
|39
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Уракан
|1:0
|25
|10
|8
|7
|25 - 24
|38
|9.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|25
|9
|9
|7
|27 - 28
|36
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|12.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|25
|10
|4
|11
|30 - 32
|34
|13.
|Альдосиви
|25
|10
|3
|12
|29 - 39
|33
|14.
|Годой Крус
|0:0
|25
|8
|8
|9
|34 - 31
|32
|15.
|Росарио Сентраль
|0:1
|25
|9
|5
|11
|38 - 38
|32
|16.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|25
|7
|9
|9
|24 - 25
|30
|18.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|25
|7
|9
|9
|22 - 22
|30
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|7
|10
|22 - 29
|28
|20.
|Банфилд
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|22.
|Патронато Парана
|0:0
|25
|5
|10
|10
|23 - 35
|25
|23.
|Сармиенто
|0:0
|25
|6
|7
|12
|23 - 31
|25
|24.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|24
|5
|6
|13
|21 - 45
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|0:1
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Уракан
|1:0
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|11.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|13
|6
|2
|5
|20 - 13
|20
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 8
|19
|13.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|0:1
|12
|6
|1
|5
|19 - 14
|19
|15.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|16.
|Альдосиви
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|18.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|19.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|20.
|Патронато Парана
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|21.
|Сармиенто
|0:0
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|22.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|23.
|Годой Крус
|0:0
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|24.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|12
|3
|5
|4
|10 - 9
|14
|25.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Уракан
|1:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Колон
|0:1
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|10.
|Годой Крус
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|11.
|Альдосиви
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|12.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|14.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|16.
|Росарио Сентраль
|0:1
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|0:0
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сармиенто
|0:0
|12
|1
|5
|6
|7 - 15
|8
|23.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2