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Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 21'
Годой Крус
0'
20' Желтая карточка
 21'

Ход матча

17'
Javier Correa
Лисандро Лопес
 
20'
 
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Годой Крус
2.03
3.76
3.82
Все Коэффициенты
25
Gaston
Gomez
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
12
Fernando
Prado
29
Морено
Анибал
26
Carlos
Alcaraz
16
Мартинес
Маурисио
9
Enzo
Copetti
15
Лисандро
Лопес
III
10
Matias
Rojas
II
1
Roberto
Ramirez
28
Elias
Sebastian
Lopez
24
Guillermo
Luis
Ortiz
3
Leonel
Gonzalez
15
Перес
Дамиан
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
16
Matias
Ramirez
33
Ezequiel
Bullaude
11
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
Расинг Авельянеда
4-3-3
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Годой Крус

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

К
3:3
ЛП
2:4
КДМЭП
6:1
С
3:1
С
3:0
С
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
1:0
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 4 (1) 0.16
Лисандро Лопес III 3 (1) 0.12
Чанкалай Томас 2 0.08
Javier Correa 2 0.08
Цвитанич Дарио 1 0.04
Сигали Леонардо 1 0.04
Matias Rojas II 1 0.04
Морено Анибал 1 0.04
Carlos Alcaraz 1 0.04
Пиатти Игнасио 1 0.04
Nery Dominguez 1 0.04
Гарре Бенжамин 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Мена Эухенио 0 0
Leonel Ariel Miranda 0 0
Juan Caceres 0 0
Gaston Agustin Viera 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 12 (1) 0.48
Ezequiel Bullaude 6 0.24
Tomas Badaloni 4 0.16
Sebastian Lomonaco 3 0.12
Matias Ramirez 2 0.08
Elias Sebastian Lopez 1 0.04
Cristian Colman 1 0.04
Gonzalo Abrego 1 0.04
Ian Escobar 1 0.04
Перес Дамиан 1 0.04
Bruno Sosa 1 0.04
Valentin Burgoa 0 0
Nelson Acevedo 0 0
Guillermo Pereira 0 0
Alan Cantero 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Alcaraz 8 0
Мартинес Маурисио 7 0
Сигали Леонардо 5 0
Matias Rojas II 5 0
Морено Анибал 5 0
Juan Caceres 4 0
Enzo Copetti 1 1
Nery Dominguez 2 0
Javier Correa 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Fernando Prado 2 0
Пиатти Игнасио 1 0
Пильюд Иван 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Гарре Бенжамин 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Breitenbruch 5 0
Перес Дамиан 4 0
Guillermo Luis Ortiz 4 0
Nelson Acevedo 4 0
Leonel Gonzalez 4 0
Sebastian Lomonaco 3 0
Manuel Llano 3 0
Bruno Sosa 3 0
Gianluca Ferrari 1 1
Matias Ramirez 2 0
Martin Ojeda 2 0
Ian Escobar 2 0
Valentin Burgoa 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Gonzalo Abrego 2 0
Санчес Николас 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Juan Espinola 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Ezequiel Bullaude 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
2
25%
6
40%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Забито

12
20
1 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
4
33%
1
5%
46-60
3
25%
6
30%
61-75
4
33%
5
25%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
4
31%
6
35%
61-75
2
15%
1
6%
76-90

Забито

20
35
4 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
0
0%
5
14%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
4
20%
3
9%
31-45
5
25%
3
9%
46-60
5
25%
10
29%
61-75
6
30%
11
31%
76-90

Пропущено

24
30
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
8
27%
16-30
2
8%
6
20%
31-45
7
29%
29%
5
17%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
4
17%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Годой Крус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3
Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 24 16 5 3 52 - 18 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 24 12 8 4 41 - 23 44
4. Колон 0:1 25 11 6 8 26 - 29 39
5. Эстудиантес Ла Плата 25 10 9 6 43 - 31 39
6. Велес Сарсфилд 25 10 9 6 34 - 21 39
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Уракан 1:0 25 10 8 7 25 - 24 38
9. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
10. Химнасия Ла-Плата 0:0 25 9 9 7 27 - 28 36
11. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
12. Унион Санта-Фе 1:0 25 10 4 11 30 - 32 34
13. Альдосиви 25 10 3 12 29 - 39 33
14. Годой Крус 0:0 25 8 8 9 34 - 31 32
15. Росарио Сентраль 0:1 25 9 5 11 38 - 38 32
16. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 36 - 36 31
17. Аргентинос Хуниорс 0:0 25 7 9 9 24 - 25 30
18. Расинг Авельянеда 0:0 25 7 9 9 22 - 22 30
19. Ньюэллс Олд Бойз 24 7 7 10 22 - 29 28
20. Банфилд 24 5 11 8 20 - 25 26
21. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
22. Патронато Парана 0:0 25 5 10 10 23 - 35 25
23. Сармиенто 0:0 25 6 7 12 23 - 31 25
24. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
25. Атлетико Тукуман 24 5 6 13 21 - 45 21
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 0:1 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Уракан 1:0 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Химнасия Ла-Плата 0:0 13 5 6 2 18 - 13 21
9. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 15 - 14 21
10. Эстудиантес Ла Плата 12 5 5 2 20 - 11 20
11. Унион Санта-Фе 1:0 13 6 2 5 20 - 13 20
12. Аргентинос Хуниорс 0:0 12 5 4 3 14 - 8 19
13. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
14. Росарио Сентраль 0:1 12 6 1 5 19 - 14 19
15. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
16. Альдосиви 13 6 0 7 17 - 22 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
18. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
19. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Патронато Парана 0:0 12 4 5 3 14 - 13 17
21. Сармиенто 0:0 13 5 2 6 16 - 16 17
22. Атлетико Платенсе 12 4 5 3 17 - 14 17
23. Годой Крус 0:0 13 4 5 4 19 - 18 17
24. Расинг Авельянеда 0:0 12 3 5 4 10 - 9 14
25. Атлетико Тукуман 11 3 5 3 12 - 15 14
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
7. Уракан 1:0 12 4 4 4 13 - 14 16
8. Расинг Авельянеда 0:0 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Колон 0:1 13 4 3 6 10 - 18 15
10. Годой Крус 0:0 12 4 3 5 15 - 13 15
11. Альдосиви 12 4 3 5 12 - 17 15
12. Банфилд 13 2 9 2 7 - 8 15
13. Химнасия Ла-Плата 0:0 12 4 3 5 9 - 15 15
14. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
15. Унион Санта-Фе 1:0 12 4 2 6 10 - 19 14
16. Росарио Сентраль 0:1 13 3 4 6 19 - 24 13
17. Велес Сарсфилд 12 3 4 5 10 - 13 13
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 0:0 13 2 5 6 10 - 17 11
20. Патронато Парана 0:0 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сармиенто 0:0 12 1 5 6 7 - 15 8
23. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
25. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Годой Крус
2.03
3.76
3.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Годой Крус онлайн


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Расинг Авельянеда
Годой Крус

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