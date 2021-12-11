Аргентина: Лига професьональ 2021
2:0
Конец матча
13' Желтая карточкаElias Gomez
37' Желтая карточкаМартин Гарсия
56' Желтая карточкаCesar Florentin
61' Желтая карточкаKevin Mac Allister
1:0
80' ГолMateo Agustin Coronel
82' Желтая карточкаБраво Федерико
2:0
90' ГолАвалос Габриэль
90' Желтая карточкаMatias Galarza
Ход матча
13'
37'
56'
80'
82'
90'
90'
24
Elias
Gomez
27
Jose
Tomino
21
Julian
Brea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Jose TominoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Julian BreaНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Erik Lescano
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Сармиенто
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|5
|0.2
|Gabriel Carabajal
|4 (1)
|0.16
|Mateo Agustin Coronel
|4
|0.16
|Авалос Габриэль
|4
|0.16
|Cesar Florentin
|2 (1)
|0.08
|Kevin Mac Allister
|2
|0.08
|Кабрера Хавьер
|1
|0.04
|Jonathan David Gomez
|1
|0.04
|Lucas Villalba
|1
|0.04
|Jonathan Sandoval
|1
|0.04
|Matias Romero1
|1
|0.04
|Luciano Gomez
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|8 (1)
|0.32
|Luciano Gondou
|6
|0.24
|Gabriel Alanis
|3 (1)
|0.12
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.04
|Yair Arismendi
|1
|0.04
|Guido Mainero
|1
|0.04
|Patricio Cucchi
|1
|0.04
|Lautaro Montoya
|1
|0.04
|Braian Salvareschi
|1
|0.04
|Мартин Гарсия
|0
|0
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Браво Федерико
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|10
|0
|Lucas Villalba
|6
|0
|Cesar Florentin
|6
|0
|Miguel Angel Torren
|4
|1
|Кабрера Хавьер
|3
|1
|Jonathan David Gomez
|4
|0
|Luciano Gomez
|4
|0
|Franco Moyano
|2
|1
|Gabriel Carabajal
|3
|0
|Nicolas Reniero
|3
|0
|Matias Romero1
|3
|0
|Pablo Minissale
|3
|0
|Ауче Габриэль
|2
|0
|Elias Gomez
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Lautro Ovando
|2
|0
|Diego Sosa III
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Salvareschi
|7
|1
|Браво Федерико
|8
|0
|Julian Chicco
|6
|0
|Мартин Гарсия
|4
|0
|Lautaro Montoya
|4
|0
|Нуньес Хервасио
|3
|0
|Nicolas Bazzana
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Jonathan Torres
|2
|0
|Manuel Vicentini
|2
|0
|Gabriel Alanis
|2
|0
|Federico Mancinelli
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Facundo Castet
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
8
50%
2
29%
76-90
Пропущено
8
17
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
3
18%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
6
35%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
3
27%
5
31%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
4
25%
6
38%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Забито
27
23
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
6
22%
2
9%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
11
41%
7
30%
76-90
Пропущено
24
33
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
3
13%
1
3%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
5
21%
9
27%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
5
21%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0
Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0
Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|25
|16
|5
|4
|52 - 19
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|24
|12
|8
|4
|41 - 23
|44
|4.
|Колон
|25
|11
|6
|8
|26 - 31
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|10
|9
|6
|43 - 31
|39
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Уракан
|25
|10
|8
|7
|28 - 25
|38
|9.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|9
|9
|7
|27 - 28
|36
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|12.
|Унион Санта-Фе
|25
|10
|4
|11
|32 - 32
|34
|13.
|Альдосиви
|25
|10
|3
|12
|29 - 39
|33
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|8
|8
|9
|26 - 25
|32
|15.
|Росарио Сентраль
|25
|9
|5
|11
|39 - 41
|32
|16.
|Расинг Авельянеда
|25
|8
|8
|9
|24 - 23
|32
|17.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|18.
|Годой Крус
|25
|8
|7
|10
|35 - 33
|31
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|7
|10
|22 - 29
|28
|20.
|Банфилд
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|22.
|Патронато Парана
|25
|5
|10
|10
|23 - 35
|25
|23.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|24.
|Сармиенто
|25
|6
|6
|13
|23 - 33
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|25
|6
|6
|13
|22 - 45
|24
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|12.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|2
|5
|22 - 13
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|15.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|16.
|Альдосиви
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|18.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|19.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|20.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|21.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|22.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|23.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|24.
|Патронато Парана
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|25.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Уракан
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Альдосиви
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|Колон
|13
|4
|3
|6
|10 - 20
|15
|11.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|13.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Годой Крус
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|23.
|Сармиенто
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|24.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2