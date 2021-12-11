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Аргентина: Лига професьональ 2021

Аргентинос Хуниорс
2:0
Конец матча
Сармиенто
0'
13' Желтая карточка
Elias Gomez
37' Желтая карточка
Мартин Гарсия
56' Желтая карточка
Cesar Florentin
61' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
1:0
80' Гол
Mateo Agustin Coronel
82' Желтая карточка
Браво Федерико
2:0
90' Гол
Авалос Габриэль
90' Желтая карточка
Matias Galarza
90'+6
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
5
Вера
Фаусто
7
Кабрера
Хавьер
10
Cesar
Florentin
8
Gabriel
Carabajal
24
Elias
Gomez
9
Авалос
Габриэль
32
Nicolas
Reniero
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
2
Federico
Mancinelli
27
Jose
Tomino
24
Lautaro
Montoya
10
Sergio
Quiroga
22
Браво
Федерико
17
Gabriel
Alanis
19
Luciano
Gondou
9
Jonathan
Torres
21
Julian
Brea
Аргентинос Хуниорс
3-1-4-2
Сармиенто
4-3-3

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Сармиенто

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 5 0.2
Gabriel Carabajal 4 (1) 0.16
Mateo Agustin Coronel 4 0.16
Авалос Габриэль 4 0.16
Cesar Florentin 2 (1) 0.08
Kevin Mac Allister 2 0.08
Кабрера Хавьер 1 0.04
Jonathan David Gomez 1 0.04
Lucas Villalba 1 0.04
Jonathan Sandoval 1 0.04
Matias Romero1 1 0.04
Luciano Gomez 0 0
Franco Moyano 0 0
Matias Galarza 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 8 (1) 0.32
Luciano Gondou 6 0.24
Gabriel Alanis 3 (1) 0.12
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.04
Yair Arismendi 1 0.04
Guido Mainero 1 0.04
Patricio Cucchi 1 0.04
Lautaro Montoya 1 0.04
Braian Salvareschi 1 0.04
Мартин Гарсия 0 0
Rodrigo Javier Salinas 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Браво Федерико 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Mac Allister 10 0
Lucas Villalba 6 0
Cesar Florentin 6 0
Miguel Angel Torren 4 1
Кабрера Хавьер 3 1
Jonathan David Gomez 4 0
Luciano Gomez 4 0
Franco Moyano 2 1
Gabriel Carabajal 3 0
Nicolas Reniero 3 0
Matias Romero1 3 0
Pablo Minissale 3 0
Ауче Габриэль 2 0
Elias Gomez 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Lautro Ovando 2 0
Diego Sosa III 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Matias Galarza 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Salvareschi 7 1
Браво Федерико 8 0
Julian Chicco 6 0
Мартин Гарсия 4 0
Lautaro Montoya 4 0
Нуньес Хервасио 3 0
Nicolas Bazzana 3 0
Yair Arismendi 3 0
Jonathan Torres 2 0
Manuel Vicentini 2 0
Gabriel Alanis 2 0
Federico Mancinelli 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Facundo Castet 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
8
50%
2
29%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
3
18%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
6
35%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
3
27%
5
31%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
4
25%
6
38%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Забито

27
23
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
6
22%
2
9%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
11
41%
7
30%
76-90

Пропущено

24
33
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
3
13%
1
3%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
5
21%
9
27%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
5
21%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0
Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0
Сармиенто - Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 25 16 5 4 52 - 19 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 24 12 8 4 41 - 23 44
4. Колон 25 11 6 8 26 - 31 39
5. Эстудиантес Ла Плата 25 10 9 6 43 - 31 39
6. Велес Сарсфилд 25 10 9 6 34 - 21 39
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Уракан 25 10 8 7 28 - 25 38
9. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
10. Химнасия Ла-Плата 25 9 9 7 27 - 28 36
11. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
12. Унион Санта-Фе 25 10 4 11 32 - 32 34
13. Альдосиви 25 10 3 12 29 - 39 33
14. Аргентинос Хуниорс 25 8 8 9 26 - 25 32
15. Росарио Сентраль 25 9 5 11 39 - 41 32
16. Расинг Авельянеда 25 8 8 9 24 - 23 32
17. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 36 - 36 31
18. Годой Крус 25 8 7 10 35 - 33 31
19. Ньюэллс Олд Бойз 24 7 7 10 22 - 29 28
20. Банфилд 24 5 11 8 20 - 25 26
21. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
22. Патронато Парана 25 5 10 10 23 - 35 25
23. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
24. Сармиенто 25 6 6 13 23 - 33 24
25. Атлетико Тукуман 1:0 25 6 6 13 22 - 45 24
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 16 - 8 21
9. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
10. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 15 - 14 21
11. Эстудиантес Ла Плата 12 5 5 2 20 - 11 20
12. Унион Санта-Фе 13 6 2 5 22 - 13 20
13. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
14. Росарио Сентраль 12 6 1 5 20 - 17 19
15. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
16. Альдосиви 13 6 0 7 17 - 22 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
18. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
19. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
21. Атлетико Платенсе 12 4 5 3 17 - 14 17
22. Атлетико Тукуман 1:0 12 4 5 3 13 - 15 17
23. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
24. Патронато Парана 12 4 5 3 14 - 13 17
25. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 10 16
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 12 7 3 2 21 - 10 24
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
7. Уракан 12 4 4 4 16 - 15 16
8. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Альдосиви 12 4 3 5 12 - 17 15
10. Колон 13 4 3 6 10 - 20 15
11. Банфилд 13 2 9 2 7 - 8 15
12. Химнасия Ла-Плата 12 4 3 5 9 - 15 15
13. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
14. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
15. Годой Крус 12 4 2 6 16 - 15 14
16. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
17. Велес Сарсфилд 12 3 4 5 10 - 13 13
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 13 2 5 6 10 - 17 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
23. Сармиенто 12 1 4 7 7 - 17 7
24. Атлетико Тукуман 1:0 13 2 1 10 9 - 30 7
25. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Мартин Гарсия получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Вера Фаусто уходит с поля. Матиас Галарца выходит вместо него
  • Желтая карточка
    13'
    Элиас Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 2:0 Сармиенто онлайн


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