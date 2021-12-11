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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Тукуман
1:0
Второй тайм: 49'
Ривер Плейт
0'
1:0
6' Гол
Jonathan Cabral
20' Желтая карточка
Палавесино Агустин
21' Желтая карточка
Ramiro Carrera
49'

Ход матча

6'
Jonathan Cabral
1:0
20'
 
Палавесино Агустин
21'
Ramiro Carrera
 
46'
 
Альварес Хулиан
Симон Сантьяго
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Ривер Плейт
4.26
4.20
4.30
Все Коэффициенты
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
6
Mauro
Osores
15
Jonathan
Cabral
30
Gabriel
Risso
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
28
Franco
Coman
25
Болонья
Энрике
16
Виго
Алекс
4
Майдана
Джонатан
2
Рохас
Роберт
22
Пинола
Хавьер
II
31
Симон
Сантьяго
5
Сукулини
Бруно
26
Парадела
Хосе
8
Палавесино
Агустин
10
Карраскаль
Хорхе
15
Джиротти
Федерико
Атлетико Тукуман
4-4-2
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Ривер Плейт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:2
С
1:1
КДЛС
4:1
КДЛС
3:0
С
0:1
К
2:1
С
2:2
П
0:3
ПБ
2:4
НБ
0:2
ПА
0:0
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 6 0.24
Augusto Lotti 3 0.12
Leonardo Heredia 2 0.08
Муссис Франко 2 0.08
Guillermo Acosta 1 0.04
Ramiro Ruiz 1 0.04
Joaquin Pereyra1 1 0.04
Бенитес Оскар 1 0.04
Jonathan Cabral 1 0.04
Marcelo Ortiz 1 0.04
Renzo Tesuri 1 0.04
Cristian Menendez 0 0
Gabriel Risso 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 17 0.68
Ромеро Брайан 10 0.4
Палавесино Агустин 4 0.16
Де ла Крус Николас 4 0.16
Суарес Матиас 3 0.12
Карраскаль Хорхе 3 0.12
Зидан Энцо 2 0.08
Перес Энцо 2 0.08
Сукулини Бруно 2 0.08
Рохас Роберт 2 0.08
Диас Пауло 1 0.04
Каско Милтон 0 0
Анхилери Фабрисио 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муссис Франко 6 1
Ramiro Carrera 7 0
Эрбес Кристиан 6 0
Guillermo Acosta 5 0
Marcelo Ortiz 5 0
Abel Bustos 5 0
Фелипе Кампос 4 0
Jonathan Cabral 4 0
Matias Orihuela 2 1
Nicolas Lamendola 2 1
Marcos Valor 1 1
Бенитес Оскар 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Ramiro Ruiz 2 0
Cristian Menendez 1 0
Вергини Сантьяго 1 0
Augusto Lotti 1 0
Leonardo Heredia 1 0
Mauro Osores 1 0
Augustin Lagos 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Camilo Albornoz 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 6 0
Сукулини Бруно 6 0
Каско Милтон 5 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Диас Пауло 3 0
Зидан Энцо 3 0
Пенья Фелипе 1 1
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Мартинес Эктор II 2 0
Суарес Матиас 1 0
Понцио Леонардо 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Симон Сантьяго 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
1
9%
3
15%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
4
36%
3
15%
76-90

Пропущено

16
10
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

8
30
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 12
1
13%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
13%
6
20%
31-45
2
25%
5
17%
46-60
2
25%
7
23%
61-75
2
25%
5
17%
76-90

Пропущено

31
10
12 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
3
10%
1
10%
1-15
4
13%
2
20%
16-30
5
16%
1
10%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
7
23%
2
20%
61-75
8
26%
3
30%
76-90

Забито

19
50
6 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 15
14 Не забивали 2
2
11%
7
14%
1-15
3
16%
3
6%
16-30
1
5%
12
24%
31-45
5
26%
7
14%
46-60
2
11%
13
26%
61-75
6
32%
8
16%
76-90

Пропущено

47
20
17 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
4
9%
3
15%
1-15
6
13%
5
25%
16-30
7
15%
2
10%
31-45
7
15%
3
15%
46-60
10
21%
4
20%
61-75
13
28%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 25 16 5 4 52 - 19 53
2. Тальерес Кордоба 24 14 4 6 37 - 26 46
3. Дефенса и Хустисия 24 12 8 4 41 - 23 44
4. Колон 25 11 6 8 26 - 31 39
5. Эстудиантес Ла Плата 25 10 9 6 43 - 31 39
6. Велес Сарсфилд 25 10 9 6 34 - 21 39
7. Бока Хуниорс 24 10 8 6 27 - 18 38
8. Уракан 25 10 8 7 28 - 25 38
9. Ланус 24 10 7 7 43 - 41 37
10. Химнасия Ла-Плата 25 9 9 7 27 - 28 36
11. Индепендьенте Авельянеда 24 9 8 7 25 - 23 35
12. Унион Санта-Фе 25 10 4 11 32 - 32 34
13. Альдосиви 25 10 3 12 29 - 39 33
14. Аргентинос Хуниорс 25 8 8 9 26 - 25 32
15. Росарио Сентраль 25 9 5 11 39 - 41 32
16. Расинг Авельянеда 25 8 8 9 24 - 23 32
17. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 36 - 36 31
18. Годой Крус 25 8 7 10 35 - 33 31
19. Ньюэллс Олд Бойз 24 7 7 10 22 - 29 28
20. Банфилд 24 5 11 8 20 - 25 26
21. Сентраль Кордоба Росарио 24 6 8 10 29 - 28 26
22. Патронато Парана 25 5 10 10 23 - 35 25
23. Сан-Лоренсо 24 6 6 12 20 - 31 24
24. Сармиенто 25 6 6 13 23 - 33 24
25. Атлетико Тукуман 1:0 25 6 6 13 22 - 45 24
26. Арсенал Саранди 24 4 8 12 12 - 34 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
3. Тальерес Кордоба 11 8 2 1 18 - 5 26
4. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
5. Дефенса и Хустисия 11 7 3 1 22 - 10 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
8. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 16 - 8 21
9. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
10. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 15 - 14 21
11. Эстудиантес Ла Плата 12 5 5 2 20 - 11 20
12. Унион Санта-Фе 13 6 2 5 22 - 13 20
13. Бока Хуниорс 11 5 4 2 11 - 7 19
14. Росарио Сентраль 12 6 1 5 20 - 17 19
15. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
16. Альдосиви 13 6 0 7 17 - 22 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
18. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
19. Сан-Лоренсо 11 5 2 4 12 - 10 17
20. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
21. Атлетико Платенсе 12 4 5 3 17 - 14 17
22. Атлетико Тукуман 1:0 12 4 5 3 13 - 15 17
23. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
24. Патронато Парана 12 4 5 3 14 - 13 17
25. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 10 16
26. Банфилд 11 3 2 6 13 - 17 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 12 7 3 2 21 - 10 24
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 11 6 0 5 19 - 20 18
7. Уракан 12 4 4 4 16 - 15 16
8. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Альдосиви 12 4 3 5 12 - 17 15
10. Колон 13 4 3 6 10 - 20 15
11. Банфилд 13 2 9 2 7 - 8 15
12. Химнасия Ла-Плата 12 4 3 5 9 - 15 15
13. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
14. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
15. Годой Крус 12 4 2 6 16 - 15 14
16. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
17. Велес Сарсфилд 12 3 4 5 10 - 13 13
18. Индепендьенте Авельянеда 11 3 3 5 10 - 15 12
19. Аргентинос Хуниорс 13 2 5 6 10 - 17 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 11 1 5 5 8 - 11 8
22. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
23. Сармиенто 12 1 4 7 7 - 17 7
24. Атлетико Тукуман 1:0 13 2 1 10 9 - 30 7
25. Ньюэллс Олд Бойз 11 1 4 6 7 - 15 7
26. Арсенал Саранди 11 0 2 9 2 - 24 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Рамиро Каррера получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Палавесино Агустин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Йонатан Кабраль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Ривер Плейт
4.26
4.20
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт онлайн


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Атлетико Тукуман
Ривер Плейт

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