Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Второй тайм: 49'
1:0
6' ГолJonathan Cabral
20' Желтая карточкаПалавесино Агустин
21' Желтая карточкаRamiro Carrera
Ход матча
6'
1:0
21'
24
Renzo
Tesuri
28
Franco
Coman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Franco ComanНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Guinazi
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Ривер Плейт
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|6
|0.24
|Augusto Lotti
|3
|0.12
|Leonardo Heredia
|2
|0.08
|Муссис Франко
|2
|0.08
|Guillermo Acosta
|1
|0.04
|Ramiro Ruiz
|1
|0.04
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.04
|Бенитес Оскар
|1
|0.04
|Jonathan Cabral
|1
|0.04
|Marcelo Ortiz
|1
|0.04
|Renzo Tesuri
|1
|0.04
|Cristian Menendez
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|17
|0.68
|Ромеро Брайан
|10
|0.4
|Палавесино Агустин
|4
|0.16
|Де ла Крус Николас
|4
|0.16
|Суарес Матиас
|3
|0.12
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.12
|Зидан Энцо
|2
|0.08
|Перес Энцо
|2
|0.08
|Сукулини Бруно
|2
|0.08
|Рохас Роберт
|2
|0.08
|Диас Пауло
|1
|0.04
|Каско Милтон
|0
|0
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муссис Франко
|6
|1
|Ramiro Carrera
|7
|0
|Эрбес Кристиан
|6
|0
|Guillermo Acosta
|5
|0
|Marcelo Ortiz
|5
|0
|Abel Bustos
|5
|0
|Фелипе Кампос
|4
|0
|Jonathan Cabral
|4
|0
|Matias Orihuela
|2
|1
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|Marcos Valor
|1
|1
|Бенитес Оскар
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Leonardo Heredia
|1
|0
|Mauro Osores
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Camilo Albornoz
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|6
|0
|Сукулини Бруно
|6
|0
|Каско Милтон
|5
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Пенья Фелипе
|1
|1
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Мартинес Эктор II
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Понцио Леонардо
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
1
9%
3
15%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
3
27%
2
10%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
4
36%
3
15%
76-90
Пропущено
16
10
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
8
30
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 12
1
13%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
13%
6
20%
31-45
2
25%
5
17%
46-60
2
25%
7
23%
61-75
2
25%
5
17%
76-90
Пропущено
31
10
12 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
3
10%
1
10%
1-15
4
13%
2
20%
16-30
5
16%
1
10%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
7
23%
2
20%
61-75
8
26%
3
30%
76-90
Забито
19
50
6 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 15
14 Не забивали 2
2
11%
7
14%
1-15
3
16%
3
6%
16-30
1
5%
12
24%
31-45
5
26%
7
14%
46-60
2
11%
13
26%
61-75
6
32%
8
16%
76-90
Пропущено
47
20
17 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
4
9%
3
15%
1-15
6
13%
5
25%
16-30
7
15%
2
10%
31-45
7
15%
3
15%
46-60
10
21%
4
20%
61-75
13
28%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|25
|16
|5
|4
|52 - 19
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|24
|14
|4
|6
|37 - 26
|46
|3.
|Дефенса и Хустисия
|24
|12
|8
|4
|41 - 23
|44
|4.
|Колон
|25
|11
|6
|8
|26 - 31
|39
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|10
|9
|6
|43 - 31
|39
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|7.
|Бока Хуниорс
|24
|10
|8
|6
|27 - 18
|38
|8.
|Уракан
|25
|10
|8
|7
|28 - 25
|38
|9.
|Ланус
|24
|10
|7
|7
|43 - 41
|37
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|9
|9
|7
|27 - 28
|36
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|24
|9
|8
|7
|25 - 23
|35
|12.
|Унион Санта-Фе
|25
|10
|4
|11
|32 - 32
|34
|13.
|Альдосиви
|25
|10
|3
|12
|29 - 39
|33
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|8
|8
|9
|26 - 25
|32
|15.
|Росарио Сентраль
|25
|9
|5
|11
|39 - 41
|32
|16.
|Расинг Авельянеда
|25
|8
|8
|9
|24 - 23
|32
|17.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|18.
|Годой Крус
|25
|8
|7
|10
|35 - 33
|31
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|7
|10
|22 - 29
|28
|20.
|Банфилд
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|24
|6
|8
|10
|29 - 28
|26
|22.
|Патронато Парана
|25
|5
|10
|10
|23 - 35
|25
|23.
|Сан-Лоренсо
|24
|6
|6
|12
|20 - 31
|24
|24.
|Сармиенто
|25
|6
|6
|13
|23 - 33
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|25
|6
|6
|13
|22 - 45
|24
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|4.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|5.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|12.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|2
|5
|22 - 13
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|14.
|Росарио Сентраль
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|15.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|16.
|Альдосиви
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|18.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|19.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|20.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|21.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|22.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 15
|17
|23.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|24.
|Патронато Парана
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|25.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Уракан
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Альдосиви
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|Колон
|13
|4
|3
|6
|10 - 20
|15
|11.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|13.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|14.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Годой Крус
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|18.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|22.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|23.
|Сармиенто
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|24.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2