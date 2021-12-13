Аргентина: Лига професьональ 2021
0:1
Первый тайм: 44'
0:1
4' ПенальтиРомеро Сильвио
24' Желтая карточкаJoaquin Laso
32' Желтая карточкаБланко Доминго
32' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
Ход матча
4'
0:1
24'
32'
32'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
32
Ayrton
Costa
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Matias SosaПолузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
28 Mauro Zurita
-
-
26 Zarza
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
36 David Sayago
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Авельянеда
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|7 (2)
|0.28
|Carlos Auzqui
|5 (1)
|0.2
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.16
|Diego Valoyes
|4
|0.16
|Nahuel Tenaglia
|3
|0.12
|Mateo Retegui
|3
|0.12
|Hector Fertoli
|2
|0.08
|Комар Хуан
|2
|0.08
|Angelo Martino
|1
|0.04
|Diego Garcia VI
|1
|0.04
|Julian Malatini
|1
|0.04
|Рафа II
|1
|0.04
|Jose Romero
|1
|0.04
|Мендез Начо
|0
|0
|Francis Mac Allister
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|10 (1)
|0.4
|Alan Sonora
|4
|0.16
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.12
|Alan Velasco
|1
|0.04
|Бустос Фабрисио
|1
|0.04
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.04
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.04
|Carlos Benavidez
|1
|0.04
|Ayrton Costa
|1
|0.04
|Rodrigo Marquez
|1
|0.04
|Braian Martinez
|1
|0.04
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|7
|1
|Carlos Auzqui
|7
|0
|Nahuel Tenaglia
|7
|0
|Мендез Начо
|6
|0
|Рафа II
|5
|0
|Francis Mac Allister
|5
|0
|Diego Valoyes
|5
|0
|Angelo Martino
|5
|0
|Julian Malatini
|5
|0
|Комар Хуан
|4
|0
|Mateo Retegui
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Майкл Сантос
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Federico Torres
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
|Cristian Nicolas Luduena
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|8
|1
|Sergio Barreto
|6
|2
|Бланко Доминго
|5
|2
|Alan Velasco
|7
|0
|Lucas Daniel Romero
|6
|0
|Соса Себастьян
|4
|0
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Carlos Benavidez
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Alan Sonora
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
6%
2
22%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
3
18%
4
44%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
3
16%
1
6%
1-15
5
26%
3
19%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
4
21%
5
31%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
3
43%
31-45
3
14%
2
29%
46-60
2
10%
2
29%
61-75
8
38%
0
0%
76-90
Забито
36
25
17 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
4
11%
3
12%
1-15
8
22%
5
20%
16-30
5
14%
8
32%
31-45
8
22%
5
20%
46-60
6
17%
4
16%
61-75
5
14%
0
0%
76-90
Пропущено
27
23
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
11%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
8
30%
30%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|25
|16
|6
|3
|53 - 19
|54
|2.
|Дефенса и Хустисия
|25
|13
|8
|4
|43 - 24
|47
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|25
|14
|4
|7
|37 - 27
|46
|4.
|Бока Хуниорс
|25
|11
|8
|6
|35 - 19
|41
|5.
|Колон
|25
|11
|6
|8
|26 - 31
|39
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|10
|9
|6
|43 - 31
|39
|7.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|25
|10
|8
|7
|26 - 23
|38
|9.
|Уракан
|25
|10
|8
|7
|28 - 25
|38
|10.
|Ланус
|25
|10
|7
|8
|44 - 43
|37
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|9
|9
|7
|27 - 28
|36
|12.
|Унион Санта-Фе
|25
|10
|4
|11
|32 - 32
|34
|13.
|Альдосиви
|25
|10
|3
|12
|29 - 39
|33
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|8
|8
|9
|26 - 25
|32
|15.
|Росарио Сентраль
|25
|9
|5
|11
|39 - 41
|32
|16.
|Расинг Авельянеда
|25
|8
|8
|9
|24 - 23
|32
|17.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|18.
|Годой Крус
|25
|8
|7
|10
|35 - 33
|31
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|7
|11
|24 - 32
|28
|20.
|Сан-Лоренсо
|25
|7
|6
|12
|23 - 33
|27
|21.
|Банфилд
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|25
|6
|8
|11
|30 - 36
|26
|23.
|Патронато Парана
|25
|5
|10
|10
|23 - 35
|25
|24.
|Сармиенто
|25
|6
|6
|13
|23 - 33
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|25
|5
|7
|13
|22 - 46
|22
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Дефенса и Хустисия
|12
|8
|3
|1
|24 - 11
|27
|3.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|4.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|12
|8
|2
|2
|18 - 6
|26
|5.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|4
|2
|19 - 8
|22
|8.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|13.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|2
|5
|22 - 13
|20
|14.
|Сан-Лоренсо
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|16.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|17.
|Альдосиви
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|19.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|20.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|21.
|Патронато Парана
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|22.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|23.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|24.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|25.
|Атлетико Тукуман
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|12
|6
|0
|6
|20 - 22
|18
|7.
|Уракан
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Колон
|13
|4
|3
|6
|10 - 20
|15
|10.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|12.
|Альдосиви
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|14.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|16.
|Годой Крус
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|17.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|18.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|22.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|23.
|Сармиенто
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|24.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|1
|4
|7
|9 - 18
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2