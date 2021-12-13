Аргентина: Лига професьональ 2021
1:2
Конец матча
0:1
4' ПенальтиРомеро Сильвио
24' Желтая карточкаJoaquin Laso
32' Желтая карточкаБланко Доминго
32' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
45' Желтая карточкаРомеро Сильвио
45' Желтая карточкаМендез Начо
53' Желтая карточкаCarlos Auzqui
79' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
1:1
85' ГолMateo Retegui
1:2
90' ГолCarlos Benavidez
Ход матча
4'
0:1
24'
32'
32'
45'
45'
53'
85'
1:1
90'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
32
Ayrton
Costa
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Matias SosaПолузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
28 Mauro Zurita
-
-
26 Zarza
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
36 David Sayago
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Индепендьенте Авельянеда
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|7 (2)
|0.28
|Carlos Auzqui
|5 (1)
|0.2
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.16
|Diego Valoyes
|4
|0.16
|Mateo Retegui
|4
|0.16
|Nahuel Tenaglia
|3
|0.12
|Hector Fertoli
|2
|0.08
|Комар Хуан
|2
|0.08
|Angelo Martino
|1
|0.04
|Diego Garcia VI
|1
|0.04
|Julian Malatini
|1
|0.04
|Рафа II
|1
|0.04
|Jose Romero
|1
|0.04
|Мендез Начо
|0
|0
|Francis Mac Allister
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|10 (1)
|0.4
|Alan Sonora
|4
|0.16
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.12
|Carlos Benavidez
|2
|0.08
|Alan Velasco
|1
|0.04
|Бустос Фабрисио
|1
|0.04
|Rodrigo Marquez
|1
|0.04
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.04
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.04
|Ayrton Costa
|1
|0.04
|Braian Martinez
|1
|0.04
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|8
|1
|Carlos Auzqui
|8
|0
|Мендез Начо
|7
|0
|Nahuel Tenaglia
|7
|0
|Рафа II
|5
|0
|Francis Mac Allister
|5
|0
|Diego Valoyes
|5
|0
|Angelo Martino
|5
|0
|Julian Malatini
|5
|0
|Комар Хуан
|4
|0
|Mateo Retegui
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Майкл Сантос
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Rodrigo Villagra
|2
|0
|Federico Torres
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
|Cristian Nicolas Luduena
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|8
|1
|Бланко Доминго
|6
|2
|Sergio Barreto
|6
|2
|Lucas Daniel Romero
|7
|0
|Alan Velasco
|7
|0
|Соса Себастьян
|4
|0
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Carlos Benavidez
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Alan Sonora
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
6%
2
22%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
3
18%
4
44%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
3
16%
1
6%
1-15
5
26%
3
19%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
4
21%
5
31%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
21
7
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
3
43%
31-45
3
14%
2
29%
46-60
2
10%
2
29%
61-75
8
38%
0
0%
76-90
Забито
36
25
17 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
4
11%
3
12%
1-15
8
22%
5
20%
16-30
5
14%
8
32%
31-45
8
22%
5
20%
46-60
6
17%
4
16%
61-75
5
14%
0
0%
76-90
Пропущено
27
23
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
11%
3
13%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
8
30%
30%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0
Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|25
|16
|6
|3
|53 - 19
|54
|2.
|Дефенса и Хустисия
|25
|13
|8
|4
|43 - 24
|47
|3.
|Тальерес Кордоба
|25
|14
|4
|7
|38 - 28
|46
|4.
|Бока Хуниорс
|25
|11
|8
|6
|35 - 19
|41
|5.
|Колон
|25
|11
|6
|8
|26 - 31
|39
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|10
|9
|6
|43 - 31
|39
|7.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|25
|10
|8
|7
|27 - 24
|38
|9.
|Уракан
|25
|10
|8
|7
|28 - 25
|38
|10.
|Ланус
|25
|10
|7
|8
|44 - 43
|37
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|9
|9
|7
|27 - 28
|36
|12.
|Унион Санта-Фе
|25
|10
|4
|11
|32 - 32
|34
|13.
|Альдосиви
|25
|10
|3
|12
|29 - 39
|33
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|8
|8
|9
|26 - 25
|32
|15.
|Росарио Сентраль
|25
|9
|5
|11
|39 - 41
|32
|16.
|Расинг Авельянеда
|25
|8
|8
|9
|24 - 23
|32
|17.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|18.
|Годой Крус
|25
|8
|7
|10
|35 - 33
|31
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|7
|11
|24 - 32
|28
|20.
|Сан-Лоренсо
|25
|7
|6
|12
|23 - 33
|27
|21.
|Банфилд
|24
|5
|11
|8
|20 - 25
|26
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|25
|6
|8
|11
|30 - 36
|26
|23.
|Патронато Парана
|25
|5
|10
|10
|23 - 35
|25
|24.
|Сармиенто
|25
|6
|6
|13
|23 - 33
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|25
|5
|7
|13
|22 - 46
|22
|26.
|Арсенал Саранди
|24
|4
|8
|12
|12 - 34
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Дефенса и Хустисия
|12
|8
|3
|1
|24 - 11
|27
|3.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|4.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|19 - 7
|26
|5.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|4
|2
|19 - 8
|22
|8.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|13.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|2
|5
|22 - 13
|20
|14.
|Сан-Лоренсо
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|16.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|17.
|Альдосиви
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|19.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|20.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|21.
|Патронато Парана
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|22.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|23.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|24.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|25.
|Атлетико Тукуман
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|12
|6
|0
|6
|20 - 22
|18
|7.
|Уракан
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Колон
|13
|4
|3
|6
|10 - 20
|15
|10.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|12.
|Альдосиви
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|14.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|16.
|Годой Крус
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|17.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|18.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|22.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|23.
|Сармиенто
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|24.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|1
|4
|7
|9 - 18
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|11
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|2
|9
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