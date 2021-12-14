Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Конец матча
45' Желтая карточкаЛолло Лусиано
60' Желтая карточкаЭмилиано Папа
65' Желтая карточкаДатоло Хесус
90' Желтая карточкаAxel Carrion
Ход матча
45'
60'
65'
90'
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
35 Abel Amaya
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Julian NavasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
32 Bruno Baez
-
-
-
-
-
-
40 E. Viveros
-
46 Axel Carrion
-
-
Главный тренер: Dario Espinola
История личных встреч
Банфилд
Арсенал Саранди
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|7
|0.28
|Датоло Хесус
|3
|0.12
|Ramiro Enrique
|3
|0.12
|Giuliano Galoppo
|3 (1)
|0.12
|Joel Sonora
|1
|0.04
|Luciano Pons
|1
|0.04
|Alexis Maldonado
|1
|0.04
|Лолло Лусиано
|1
|0.04
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Урси Агустин
|0
|0
|Куэро Маурисио
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5
|0.2
|Alejo Antilef
|2
|0.08
|Brian Farioli
|2 (1)
|0.08
|Руис Алан
|1
|0.04
|Mateo Carabajal
|1
|0.04
|Leonel Picco
|1
|0.04
|Массола Николас
|0
|0
|Lucas Albertengo
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Coronel
|8
|0
|Alexis Maldonado
|5
|1
|Лолло Лусиано
|6
|0
|Lautaro Rios
|6
|0
|Franco Quinteros
|5
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|1
|Ramiro Enrique
|4
|0
|Датоло Хесус
|3
|0
|Доминго Николас
|3
|0
|Nicolas Linares
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Juan Alvarez2
|3
|0
|Куэро Маурисио
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Joel Sonora
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Leonardo Flores2
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|8
|0
|Julian Navas
|6
|0
|Эмилиано Папа
|4
|0
|Lucas Albertengo
|4
|0
|Dardo Federico Miloc
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Gonzalo Goni
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Jorge Ortiz IV
|1
|1
|Mateo Carabajal
|1
|1
|Руис Алан
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Массола Николас
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Alejandro Medina I
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|E. Viveros
|1
|0
|Axel Carrion
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
3
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 22
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
2
67%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
4
29%
4
17%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
3
21%
1
4%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
36%
4
17%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
57%
2
20%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
23
13
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 15
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
9
39%
4
31%
76-90
Пропущено
22
33
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
4
18%
4
12%
1-15
1
5%
7
21%
16-30
4
18%
7
21%
31-45
5
23%
3
9%
46-60
2
9%
6
18%
61-75
6
27%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|25
|16
|6
|3
|53 - 19
|54
|2.
|Дефенса и Хустисия
|25
|13
|8
|4
|43 - 24
|47
|3.
|Тальерес Кордоба
|25
|14
|4
|7
|38 - 28
|46
|4.
|Бока Хуниорс
|25
|11
|8
|6
|35 - 19
|41
|5.
|Колон
|25
|11
|6
|8
|26 - 31
|39
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|25
|10
|9
|6
|43 - 31
|39
|7.
|Велес Сарсфилд
|25
|10
|9
|6
|34 - 21
|39
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|25
|10
|8
|7
|27 - 24
|38
|9.
|Уракан
|25
|10
|8
|7
|28 - 25
|38
|10.
|Ланус
|25
|10
|7
|8
|44 - 43
|37
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|9
|9
|7
|27 - 28
|36
|12.
|Унион Санта-Фе
|25
|10
|4
|11
|32 - 32
|34
|13.
|Альдосиви
|25
|10
|3
|12
|29 - 39
|33
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|25
|8
|8
|9
|26 - 25
|32
|15.
|Росарио Сентраль
|25
|9
|5
|11
|39 - 41
|32
|16.
|Расинг Авельянеда
|25
|8
|8
|9
|24 - 23
|32
|17.
|Атлетико Платенсе
|25
|7
|10
|8
|36 - 36
|31
|18.
|Годой Крус
|25
|8
|7
|10
|35 - 33
|31
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|7
|11
|24 - 32
|28
|20.
|Банфилд
|25
|5
|12
|8
|20 - 25
|27
|21.
|Сан-Лоренсо
|25
|7
|6
|12
|23 - 33
|27
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|25
|6
|8
|11
|30 - 36
|26
|23.
|Патронато Парана
|25
|5
|10
|10
|23 - 35
|25
|24.
|Сармиенто
|25
|6
|6
|13
|23 - 33
|24
|25.
|Атлетико Тукуман
|25
|5
|7
|13
|22 - 46
|22
|26.
|Арсенал Саранди
|25
|4
|9
|12
|12 - 34
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|9
|2
|2
|31 - 9
|29
|2.
|Дефенса и Хустисия
|12
|8
|3
|1
|24 - 11
|27
|3.
|Велес Сарсфилд
|13
|7
|5
|1
|24 - 8
|26
|4.
|Тальерес Кордоба
|12
|8
|2
|2
|19 - 7
|26
|5.
|Колон
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Бока Хуниорс
|12
|6
|4
|2
|19 - 8
|22
|8.
|Уракан
|13
|6
|4
|3
|12 - 10
|22
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|5
|6
|2
|18 - 13
|21
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|13.
|Унион Санта-Фе
|13
|6
|2
|5
|22 - 13
|20
|14.
|Сан-Лоренсо
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|15.
|Росарио Сентраль
|12
|6
|1
|5
|20 - 17
|19
|16.
|Ланус
|13
|4
|7
|2
|24 - 21
|19
|17.
|Альдосиви
|13
|6
|0
|7
|17 - 22
|18
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|3
|5
|21 - 17
|18
|19.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|10 - 10
|18
|20.
|Сармиенто
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|21.
|Атлетико Платенсе
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|22.
|Годой Крус
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|23.
|Патронато Парана
|12
|4
|5
|3
|14 - 13
|17
|24.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|25.
|Атлетико Тукуман
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|26.
|Банфилд
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|7
|4
|1
|22 - 10
|25
|2.
|Дефенса и Хустисия
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|13
|6
|2
|5
|19 - 21
|20
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|5.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|6.
|Ланус
|12
|6
|0
|6
|20 - 22
|18
|7.
|Уракан
|12
|4
|4
|4
|16 - 15
|16
|8.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|9.
|Альдосиви
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|11.
|Колон
|13
|4
|3
|6
|10 - 20
|15
|12.
|Банфилд
|13
|2
|9
|2
|7 - 8
|15
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|14.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|16.
|Годой Крус
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|17.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|18.
|Велес Сарсфилд
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|2
|5
|6
|10 - 17
|11
|20.
|Патронато Парана
|13
|1
|5
|7
|9 - 22
|8
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|22.
|Сан-Лоренсо
|13
|1
|4
|8
|8 - 21
|7
|23.
|Сармиенто
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|24.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|1
|10
|9 - 30
|7
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|1
|4
|7
|9 - 18
|7
|26.
|Арсенал Саранди
|12
|0
|3
|9
|2 - 24
|3