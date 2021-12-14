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Аргентина: Лига професьональ 2021

Банфилд
0:0
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
45' Желтая карточка
Лолло Лусиано
60' Желтая карточка
Эмилиано Папа
65' Желтая карточка
Датоло Хесус
90' Желтая карточка
Axel Carrion
90'+8
21
Facundo
Cambeses
24
Leonardo
Flores2
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
33
Родригес
Хуан
22
Juan
Alvarez2
27
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
18
Ramiro
Enrique
23
Alejandro
Medina
I
18
Julian
Navas
41
Franco
Sergio
Martinez
26
Lucas
Suarez
II
3
Эмилиано
Папа
27
Facundo
Kruspzky
21
Leonel
Picco
8
Dardo
Federico
Miloc
11
Nicolas
Castro1
17
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Lucas
Albertengo
Банфилд
4-4-2
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Банфилд
Арсенал Саранди

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛП
0:2
С
1:0
С
1:2
П
1:3
П
3:1
П
4:1
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 7 0.28
Датоло Хесус 3 0.12
Ramiro Enrique 3 0.12
Giuliano Galoppo 3 (1) 0.12
Joel Sonora 1 0.04
Luciano Pons 1 0.04
Alexis Maldonado 1 0.04
Лолло Лусиано 1 0.04
Emanuel Coronel 0 0
Урси Агустин 0 0
Куэро Маурисио 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 0.2
Alejo Antilef 2 0.08
Brian Farioli 2 (1) 0.08
Руис Алан 1 0.04
Mateo Carabajal 1 0.04
Leonel Picco 1 0.04
Массола Николас 0 0
Lucas Albertengo 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Coronel 8 0
Alexis Maldonado 5 1
Лолло Лусиано 6 0
Lautaro Rios 6 0
Franco Quinteros 5 0
Giuliano Galoppo 3 1
Ramiro Enrique 4 0
Датоло Хесус 3 0
Доминго Николас 3 0
Nicolas Linares 3 0
Урси Агустин 3 0
Juan Alvarez2 3 0
Куэро Маурисио 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Joel Sonora 1 0
Valentin Barbero 1 0
Leonardo Flores2 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 8 0
Julian Navas 6 0
Эмилиано Папа 4 0
Lucas Albertengo 4 0
Dardo Federico Miloc 3 0
Gaston Suso 3 0
Gonzalo Goni 3 0
Leonel Picco 3 0
Jorge Ortiz IV 1 1
Mateo Carabajal 1 1
Руис Алан 2 0
Brian Farioli 2 0
Массола Николас 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Alejandro Medina I 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Andrada 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Nicolas Castro1 1 0
E. Viveros 1 0
Axel Carrion 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
3
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 22
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
1
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
2
67%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
4
29%
4
17%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
3
21%
1
4%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
36%
4
17%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
57%
2
20%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

23
13
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 15
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
9
39%
4
31%
76-90

Пропущено

22
33
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
4
18%
4
12%
1-15
1
5%
7
21%
16-30
4
18%
7
21%
31-45
5
23%
3
9%
46-60
2
9%
6
18%
61-75
6
27%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2
Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 25 16 6 3 53 - 19 54
2. Дефенса и Хустисия 25 13 8 4 43 - 24 47
3. Тальерес Кордоба 25 14 4 7 38 - 28 46
4. Бока Хуниорс 25 11 8 6 35 - 19 41
5. Колон 25 11 6 8 26 - 31 39
6. Эстудиантес Ла Плата 25 10 9 6 43 - 31 39
7. Велес Сарсфилд 25 10 9 6 34 - 21 39
8. Индепендьенте Авельянеда 25 10 8 7 27 - 24 38
9. Уракан 25 10 8 7 28 - 25 38
10. Ланус 25 10 7 8 44 - 43 37
11. Химнасия Ла-Плата 25 9 9 7 27 - 28 36
12. Унион Санта-Фе 25 10 4 11 32 - 32 34
13. Альдосиви 25 10 3 12 29 - 39 33
14. Аргентинос Хуниорс 25 8 8 9 26 - 25 32
15. Росарио Сентраль 25 9 5 11 39 - 41 32
16. Расинг Авельянеда 25 8 8 9 24 - 23 32
17. Атлетико Платенсе 25 7 10 8 36 - 36 31
18. Годой Крус 25 8 7 10 35 - 33 31
19. Ньюэллс Олд Бойз 25 7 7 11 24 - 32 28
20. Банфилд 25 5 12 8 20 - 25 27
21. Сан-Лоренсо 25 7 6 12 23 - 33 27
22. Сентраль Кордоба Росарио 25 6 8 11 30 - 36 26
23. Патронато Парана 25 5 10 10 23 - 35 25
24. Сармиенто 25 6 6 13 23 - 33 24
25. Атлетико Тукуман 25 5 7 13 22 - 46 22
26. Арсенал Саранди 25 4 9 12 12 - 34 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 9 2 2 31 - 9 29
2. Дефенса и Хустисия 12 8 3 1 24 - 11 27
3. Велес Сарсфилд 13 7 5 1 24 - 8 26
4. Тальерес Кордоба 12 8 2 2 19 - 7 26
5. Колон 12 7 3 2 16 - 11 24
6. Индепендьенте Авельянеда 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Бока Хуниорс 12 6 4 2 19 - 8 22
8. Уракан 13 6 4 3 12 - 10 22
9. Аргентинос Хуниорс 12 6 3 3 16 - 8 21
10. Химнасия Ла-Плата 13 5 6 2 18 - 13 21
11. Ньюэллс Олд Бойз 13 6 3 4 15 - 14 21
12. Эстудиантес Ла Плата 12 5 5 2 20 - 11 20
13. Унион Санта-Фе 13 6 2 5 22 - 13 20
14. Сан-Лоренсо 12 6 2 4 15 - 12 20
15. Росарио Сентраль 12 6 1 5 20 - 17 19
16. Ланус 13 4 7 2 24 - 21 19
17. Альдосиви 13 6 0 7 17 - 22 18
18. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 3 5 21 - 17 18
19. Арсенал Саранди 13 4 6 3 10 - 10 18
20. Сармиенто 13 5 2 6 16 - 16 17
21. Атлетико Платенсе 12 4 5 3 17 - 14 17
22. Годой Крус 13 4 5 4 19 - 18 17
23. Патронато Парана 12 4 5 3 14 - 13 17
24. Расинг Авельянеда 12 4 4 4 12 - 10 16
25. Атлетико Тукуман 12 3 6 3 13 - 16 15
26. Банфилд 12 3 3 6 13 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 12 7 4 1 22 - 10 25
2. Дефенса и Хустисия 13 5 5 3 19 - 13 20
3. Тальерес Кордоба 13 6 2 5 19 - 21 20
4. Эстудиантес Ла Плата 13 5 4 4 23 - 20 19
5. Бока Хуниорс 13 5 4 4 16 - 11 19
6. Ланус 12 6 0 6 20 - 22 18
7. Уракан 12 4 4 4 16 - 15 16
8. Расинг Авельянеда 13 4 4 5 12 - 13 16
9. Альдосиви 12 4 3 5 12 - 17 15
10. Индепендьенте Авельянеда 12 4 3 5 12 - 16 15
11. Колон 13 4 3 6 10 - 20 15
12. Банфилд 13 2 9 2 7 - 8 15
13. Химнасия Ла-Плата 12 4 3 5 9 - 15 15
14. Атлетико Платенсе 13 3 5 5 19 - 22 14
15. Унион Санта-Фе 12 4 2 6 10 - 19 14
16. Годой Крус 12 4 2 6 16 - 15 14
17. Росарио Сентраль 13 3 4 6 19 - 24 13
18. Велес Сарсфилд 12 3 4 5 10 - 13 13
19. Аргентинос Хуниорс 13 2 5 6 10 - 17 11
20. Патронато Парана 13 1 5 7 9 - 22 8
21. Сентраль Кордоба Росарио 12 1 5 6 9 - 19 8
22. Сан-Лоренсо 13 1 4 8 8 - 21 7
23. Сармиенто 12 1 4 7 7 - 17 7
24. Атлетико Тукуман 13 2 1 10 9 - 30 7
25. Ньюэллс Олд Бойз 12 1 4 7 9 - 18 7
26. Арсенал Саранди 12 0 3 9 2 - 24 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Лолло Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Банфилд 0:0 Арсенал Саранди онлайн


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