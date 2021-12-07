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Арабский кубок ФИФА 2021 2021

Тунис
FIFA #27
 
Позже
Оман
FIFA #77

История личных встреч

Тунис
Оман

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жазири Сейфеддин 3 1
Бен Арби Мохамед 2 0.67
Мсакни Юссеф 1 0.33
Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хаджри Халид 2 0.67
Аль-Яхъя Салах 1 0.33
Аль-Алави Аршад 1 0.33
Аль Алави Аль-Мандхар 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1
Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1 Тунис - Судан 3:0 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Тунис - Ливия 4:1
Оман
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оман - Бахрейн 3:0 Оман - Катар 1:2 Ирак - Оман 1:1 Оман - Япония 0:1
Китай - Оман 1:1 Оман - Вьетнам 3:1 Австралия - Оман 3:1 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Япония - Оман 0:1 Оман - Сомали 2:1 Бангладеш - Оман 0:3 Афганистан - Оман 1:2 Оман - Катар 0:1 Таиланд - Оман 0:1 Индия - Оман 1:1 Оман - Иордания 0:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Кувейт - Оман 1:2 Оман - Бахрейн 0:0 Оман - Индия 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Оман Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Ирак Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Бахрейн Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тунис Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. ОАЭ Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Мавритания Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
4. Сирия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Иордания Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Саудовская Аравия Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
4. Палестина Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Египет Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Алжир Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Ливан Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
4. Судан Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Оман Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Бахрейн Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ирак Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тунис Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. ОАЭ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сирия Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Мавритания Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Иордания Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Палестина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Саудовская Аравия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алжир Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Египет Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ливан Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Судан Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Оман Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Ирак Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Бахрейн Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОАЭ Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Мавритания Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
3. Сирия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Тунис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Иордания Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Саудовская Аравия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Палестина Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Египет Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2. Алжир Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ливан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Судан Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - Оман от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 27
    Тунис 96.3% (26)
    X 3.7% (1)
    Оман 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тунис
    Ничья
    Оман
    1.69
    3.30
    5.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тунис - Оман онлайн


    Прогнозы на матч Тунис - Оман

    Исход игры
    Тунис
    96.3% (26)
    Ничья
    3.7% (1)
    Оман
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.63% (8)
    Меньше
    70.37% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    25.93% (7)
    Нет
    74.07% (20)
    Популярный счёт
    1:0 Тунис
    44.4% (12)
    2:0 Тунис
    25.9% (7)
    2:1 Тунис
    22.2% (6)
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