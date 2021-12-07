Арабский кубок ФИФА 2021 2021
История личных встреч
Тунис
Оман
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тунис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жазири Сейфеддин
|3
|1
|Бен Арби Мохамед
|2
|0.67
|Мсакни Юссеф
|1
|0.33
Оман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хаджри Халид
|2
|0.67
|Аль-Яхъя Салах
|1
|0.33
|Аль-Алави Аршад
|1
|0.33
|Аль Алави Аль-Мандхар
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Тунис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1
Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1 Тунис - Судан 3:0 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1 Тунис - Ливия 4:1
Оман
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оман - Бахрейн 3:0 Оман - Катар 1:2 Ирак - Оман 1:1 Оман - Япония 0:1
Китай - Оман 1:1 Оман - Вьетнам 3:1 Австралия - Оман 3:1 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Япония - Оман 0:1 Оман - Сомали 2:1 Бангладеш - Оман 0:3 Афганистан - Оман 1:2 Оман - Катар 0:1 Таиланд - Оман 0:1 Индия - Оман 1:1 Оман - Иордания 0:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Кувейт - Оман 1:2 Оман - Бахрейн 0:0 Оман - Индия 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Оман
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Ирак
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|4.
|Бахрейн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тунис
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|ОАЭ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Мавритания
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|4.
|Сирия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Иордания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Саудовская Аравия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|Палестина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Египет
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Алжир
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Ливан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|4.
|Судан
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Оман
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Бахрейн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ирак
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тунис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|ОАЭ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сирия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Мавритания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Иордания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Палестина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Саудовская Аравия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алжир
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Египет
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ливан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Судан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Оман
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Ирак
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|Бахрейн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОАЭ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|Мавритания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|Сирия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Тунис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Иордания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Саудовская Аравия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Палестина
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Египет
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|2.
|Алжир
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ливан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Судан
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Прогнозы на матч Тунис - Оман
Исход игры
Тунис
96.3% (26)
Ничья
3.7% (1)
Оман
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (8)
Меньше
70.37% (19)
Обе команды забьют
Да
25.93% (7)
Нет
74.07% (20)
Популярный счёт
1:0 Тунис
44.4% (12)
2:0 Тунис
25.9% (7)
2:1 Тунис
22.2% (6)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!