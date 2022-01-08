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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Мельбурн Виктори
0:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
50' Желтая карточка
Тимотеу Джордж
73'

Ход матча

50'
 
Тимотеу Джордж
54'
 
Кавалло Джошуа
Китто Райан
54'
 
Joe Caletti
Блэквуд Джордж
71'
Lleyton Brooks
Nishan Velupillay
 
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Аделаида Юнайтед
3.07
3.58
4.17
Все Коэффициенты
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
14
Барнетт
Джей
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
24
Nishan
Velupillay
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
23
Тратт
Джейкоб
3
Тимотеу
Джордж
7
Китто
Райан
28
Хуанде
Хуан
31
Бернардо
Эспиноса
10
Sanchez
Cortes
Isaias
8
Маук
Стефан
11
Гудвин
Крейг
14
Блэквуд
Джордж
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.4%
42.9%
10.7%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
17.9%
24 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

50 матчей

50%
16%
34%
25 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

26%
42%
32%
13 побед 21 ничья 16 побед

Второй тайм

48%
28%
24%
24 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

КФ
1:2
1:2
0:1
1:3
1:0
2:1
1:0
3:1
1:0
2:0
2:0
2:1
3:0
1:2
2:2
КФ
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
2:1
0:0
КФ
3:1
2:2
3:2
1:1
4:3
3:0
2:2
1:0
4:2
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ПК
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 3 0.43
Марджиотта Франческо 2 0.29
Родерик Миранда 1 0.14
Бриллант Джошуа 1 0.14
Герия Джейсон 1 0.14
Фолами Бен 1 0.14
Nishan Velupillay 1 0.14
Рохас Марко 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Круз Робби 0 0
Келава Иван 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 2 (2) 0.33
Халлоран Бен 1 0.17
Хави Лопеc 1 0.17
Маук Стефан 1 0.17
Блэквуд Джордж 1 0.17
Йенги Кусини 1 0.17
Китто Райан 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвидсон Джейсон 2 1
Rai IV 0 1
Круз Робби 1 0
Родерик Миранда 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Бриллант Джошуа 1 0
Герия Джейсон 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Лопеc 3 1
Sanchez Cortes Isaias 3 0
Халлоран Бен 2 0
Маук Стефан 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Китто Райан 1 0
Тимотеу Джордж 1 0
Joe Caletti 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Йенги Кусини 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аделаида Юнайтед 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Мельбурн Виктори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аделаида Юнайтед 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
3. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мельбурн Виктори 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Аделаида Юнайтед
3.07
3.58
4.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 0:0 Аделаида Юнайтед онлайн


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