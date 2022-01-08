Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
0:0
Второй тайм: 73'
Стадион: ААМИ Парк
50' Желтая карточкаТимотеу Джордж
Ход матча
20
Келава
Иван
14
Барнетт
Джей
4
Rai
IV
11
Фолами
Бен
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
28
Хуанде
Хуан
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Барнетт ДжейЗащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Zaydan Bello
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Steven Hall
-
18 Joe Caletti
-
25 Lachlan Barr
-
37 Jonny Yull
-
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
28 матчей
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.4%
42.9%
10.7%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
17.9%
24 победы 5 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
50 матчей
50%
16%
34%
25 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
26%
42%
32%
13 побед 21 ничья 16 побед
Второй тайм
48%
28%
24%
24 победы 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|3
|0.43
|Марджиотта Франческо
|2
|0.29
|Родерик Миранда
|1
|0.14
|Бриллант Джошуа
|1
|0.14
|Герия Джейсон
|1
|0.14
|Фолами Бен
|1
|0.14
|Nishan Velupillay
|1
|0.14
|Рохас Марко
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Круз Робби
|0
|0
|Келава Иван
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|2 (2)
|0.33
|Халлоран Бен
|1
|0.17
|Хави Лопеc
|1
|0.17
|Маук Стефан
|1
|0.17
|Блэквуд Джордж
|1
|0.17
|Йенги Кусини
|1
|0.17
|Китто Райан
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвидсон Джейсон
|2
|1
|Rai IV
|0
|1
|Круз Робби
|1
|0
|Родерик Миранда
|1
|0
|Броксхэм Ли
|1
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Лопеc
|3
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|3
|0
|Халлоран Бен
|2
|0
|Маук Стефан
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Тимотеу Джордж
|1
|0
|Joe Caletti
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0