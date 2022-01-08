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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Мельбурн Виктори
1:1
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
49' Желтая карточка
Тимотеу Джордж
79' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
1:0
84' Гол
Д'Агостино Николас
90' Желтая карточка
Хуанде Хуан
1:1
90' Гол
Гудвин Крейг
90' Вторая желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
90' Желтая карточка
Lleyton Brooks
90'+14
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
14
Барнетт
Джей
24
Nishan
Velupillay
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
11
Фолами
Бен
22
Бриммер
Джейк
18
Д'Агостино
Николас
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
23
Тратт
Джейкоб
3
Тимотеу
Джордж
7
Китто
Райан
28
Хуанде
Хуан
31
Бернардо
Эспиноса
10
Sanchez
Cortes
Isaias
8
Маук
Стефан
11
Гудвин
Крейг
14
Блэквуд
Джордж
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.4%
42.9%
10.7%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
17.9%
24 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

50 матчей

50%
16%
34%
25 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

26%
42%
32%
13 побед 21 ничья 16 побед

Второй тайм

48%
28%
24%
24 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

КФ
1:2
1:2
0:1
1:3
1:0
2:1
1:0
3:1
1:0
2:0
2:0
2:1
3:0
1:2
2:2
КФ
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
2:1
0:0
КФ
3:1
2:2
3:2
1:1
4:3
3:0
2:2
1:0
4:2
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ПК
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 1 1
Lleyton Brooks 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 1 0.5
Хави Лопеc 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lleyton Brooks 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sanchez Cortes Isaias 2 1
Хуанде Хуан 2 0
Тимотеу Джордж 1 0
Тратт Джейкоб 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Мельбурн Виктори 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Мельбурн Виктори 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 1:1 Аделаида Юнайтед онлайн


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