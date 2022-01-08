Зиеш с приличной дистанции низом доставил мяч в руки Лоачу.

Лукаку коротко отдал в штрафную на Пулишича, без последствий упавшего в штрафной в противоборстве с соперником.

Хадсон-Одои убрал мяч под правую ногу, но защита гостей подготовилась к удару и заблокировала его.

Свисток на перерыв при внушительном счёте 4:0.

42' Респект команде Томаса Тухеля за то, что она не бросает играть и атакует.

41' Келлерманн возле чужой штрафной сфолил на Сарре.

40' Было бы символично, если бы счёт стал 4:0 на 40-й минуте, но это случилось чуть раньше.

39' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:0! Андреас Кристенсен!

Лоач отбил перед собой дальний удар Вернера, а Кристенсен красиво добил в дальний угол головой по опускающейся траектории.

38' Ковачич попробовал пробить с линии штрафной и заработал угловой.

37' Лоач выбьет мяч от своих ворот.

36' Уэстон отметился мелким фолом в центре поля.

35' Лукаку поборолся за мяч с соперником на левом фланге и вышел проигравшим из этой микродуэли.

34' Ойэлеке пробил с подбора из-за пределов штрафной - мяч продробил по газону левее створа.

33' Атака "Честерфилда" с подачей в штрафную обернулась контратакой хозяев. После попытки стеночки в исполнении Лукаку и Ковачича мяч оказался в руках Лоача.

32' Вернер прострелил слева, а Лукаку снова сходу пробил недалеко от ближнего угла.

31' Зиеш теперь не прострелил, а навесил с корнера на Лукаку - тот выстрелил ногой на метр в сторону от левой штанги.

30' Угловой исполнят "синие" с левого фланга.

29' В Хадсона-Одои на фланге врезался Кинг, получивший жёлтую карточку.

28' Келлерманн не успел к проникающей передаче в районе штрафной хозяев.

27' Развивается новая позиционная атака "Челси".

26' Лоач выбил мяч от своих ворот в аут. Разладилась созидательная игра у "Честерфилда". Какая-никакая, а она была у него до счёта 2:0.

25' Перестали проходить у гостей атаки, которыми они хвастались в начале матча.

24' Келлерманн, отдавая пас на левый фланг Уиттлу, отправил мяч в аут.

23' Катают мяч "аристократы" в позиционном нападении.

22' "Честерфилду" теперь действительно осталось только получать удовольствие от пребывания на газоне "Стэмфорд Бридж" в ранге играющей команды.

21' Просто складывается этот матч для "Челси".

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Ромелу Лукаку!

Разошлись "синие"! Холл легко продавил пару соперников на левом полуфланге и прострелил во вратарскую, откуда Лукаку расстрелял цель.

18' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Каллум Хадсон-Одои!

Потрясающе! Автор гола сместился с левого края к центру и ювелирно закрутил мяч под дальнюю штангу.

17' "Честерфилд" выступает в пятом по силе английском дивизионе.

16' Хан немного полежал на газоне после столкновения с Саулем. Фола зафиксировано не было.

15' Около 6 тысяч болельщиков "Честерфилда" приехали на матч в Лондон.

14' "Честерфилд" эпизодически атакует по мере возможностей, и если "синие" расслабятся, то счёт может сравняться.

13' Тшиманга зацепился за подачу со штрафного, но не смог удержать мяч в своём владении.

12' Штрафной по центру заработали "красные" метрах в 30 от чужих ворот.

11' Зиеш прострелил с правого полуфланга, Лоач отбил мяч руками, а Вернер на сей раз занял не ту позицию, откуда можно было нанести добивание.

11' "Честерфилд" не стесняется ходить в атаку. Эти смелые парни наслаждаются игрой на "Стэмфорд Бридж".

10' Гости сделали подачу с угла поля к левой штанге, и последовал удар мимо створа.

9' Кристенсен аккуратно выбил мяч на угловой.

8' Сауль срубил Ойэлеке на чужой половине поля, за что получил карточку жёлтого цвета.

7' Пять минут продержался "Честерфилд" и был пойман на ответной атаке.

6' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Тимо Вернер!

Контратаку "синих" разогнал Ковачич. Он отпасовал вправо Зиешу, тот послал мяч во вратарскую, мяч отскочил от Ганнинга, и Вернер добил его в пустую сетку с каких-то сантиметров.

4' Вернер не успел к мячу на левом фланге, но заброс на него реально был слишком сильный.

3' Хитро разыграли "аристократы" корнер: Зиеш покатил на Лукаку, пальнувшего выше створа.

2' Удар Ковачича в ближний угол не дошёл до створа, поскольку мяч отскочил от защитника визитёров на угловой.

1' Первая атака осталась за гостями. После вброса аута они сделали неопасный заброс с правого фланга, и мяч забрал Беттинелли.

1' Матч начался.