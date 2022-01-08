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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Челси
4:0
Перерыв

Стадион:
Честерфилд
Челси
Честерфилд
  •   Главный тренер: James Rowe

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 1 1
Вернер Тимо 1 1
Кристенсен Андреас 1 1
Хадсон-Одои Каллум 1 1
Честерфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэндевилл Лиам 1 0.33
Kabongo Tshimanga 1 0.33
Кролл Люк 1 0.33
James Kellermann 1 0.33
Saidou Khan 1 0.33

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Честерфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миллер Келвин 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3
Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0
Честерфилд
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Честерфилд - Кингз Линн Таун 1:0 Честерфилд - Галифакс 1:1 Честерфилд - Гайзли 0:0 Гримсби - Честерфилд 0:1
Сэлфорд Сити - Честерфилд 0:2 Честерфилд - Олтринэм 2:2 Солихалл - Честерфилд 0:2 Честерфилд - Уэймут 4:0 Честерфилд - Саутенд 3:1 Дагенем энд Редбридж - Честерфилд 2:2 Честерфилд - Истли 1:0 Честерфилд - Борэм Вуд 2:1 Керзон - Честерфилд 0:4 Саутенд - Честерфилд 0:4 Рексем - Честерфилд 1:1 Уокинг - Честерфилд 3:1 Честерфилд - Торки 2:2 Йовил Таун - Честерфилд 0:2 Честерфилд - Барнет 4:2 Довер - Честерфилд 0:0

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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв при внушительном счёте 4:0.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 45'
    Хадсон-Одои убрал мяч под правую ногу, но защита гостей подготовилась к удару и заблокировала его.
  • 44'
    Лукаку коротко отдал в штрафную на Пулишича, без последствий упавшего в штрафной в противоборстве с соперником.
  • 43'
    Зиеш с приличной дистанции низом доставил мяч в руки Лоачу.
  • 42'
    Респект команде Томаса Тухеля за то, что она не бросает играть и атакует.
  • Фол, нарушение
    41'
    Келлерманн возле чужой штрафной сфолил на Сарре.
  • 40'
    Было бы символично, если бы счёт стал 4:0 на 40-й минуте, но это случилось чуть раньше.
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:0! Андреас Кристенсен!
    Лоач отбил перед собой дальний удар Вернера, а Кристенсен красиво добил в дальний угол головой по опускающейся траектории.
  • Угловой
    38'
    Ковачич попробовал пробить с линии штрафной и заработал угловой.
  • 37'
    Лоач выбьет мяч от своих ворот.
  • Фол, нарушение
    36'
    Уэстон отметился мелким фолом в центре поля.
  • 35'
    Лукаку поборолся за мяч с соперником на левом фланге и вышел проигравшим из этой микродуэли.
  • 34'
    Ойэлеке пробил с подбора из-за пределов штрафной - мяч продробил по газону левее створа. 
  • 33'
    Атака "Честерфилда" с подачей в штрафную обернулась контратакой хозяев. После попытки стеночки в исполнении Лукаку и Ковачича мяч оказался в руках Лоача.
  • Опасный момент
    32'
    Вернер прострелил слева, а Лукаку снова сходу пробил недалеко от ближнего угла.
  • Опасный момент
    31'
    Зиеш теперь не прострелил, а навесил с корнера на Лукаку - тот выстрелил ногой на метр в сторону от левой штанги.
  • Угловой
    30'
    Угловой исполнят "синие" с левого фланга.
  • Фол, нарушение
    29'
    В Хадсона-Одои на фланге врезался Кинг, получивший жёлтую карточку.
  • 28'
    Келлерманн не успел к проникающей передаче в районе штрафной хозяев.
  • 27'
    Развивается новая позиционная атака "Челси".
  • 26'
    Лоач выбил мяч от своих ворот в аут. Разладилась созидательная игра у "Честерфилда". Какая-никакая, а она была у него до счёта 2:0.
  • 25'
    Перестали проходить у гостей атаки, которыми они хвастались в начале матча.
  • 24'
    Келлерманн, отдавая пас на левый фланг Уиттлу, отправил мяч в аут.
  • 23'
    Катают мяч "аристократы" в позиционном нападении.
  • 22'
    "Честерфилду" теперь действительно осталось только получать удовольствие от пребывания на газоне "Стэмфорд Бридж" в ранге играющей команды.
  • 21'
    Просто складывается этот матч для "Челси".
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Ромелу Лукаку!
    Разошлись "синие"! Холл легко продавил пару соперников на левом полуфланге и прострелил во вратарскую, откуда Лукаку расстрелял цель.
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Каллум Хадсон-Одои!
    Потрясающе! Автор гола сместился с левого края к центру и ювелирно закрутил мяч под дальнюю штангу.
  • 17'
    "Честерфилд" выступает в пятом по силе английском дивизионе.
  • Травма, повреждение
    16'
    Хан немного полежал на газоне после столкновения с Саулем. Фола зафиксировано не было.
  • 15'
    Около 6 тысяч болельщиков "Честерфилда" приехали на матч в Лондон.
  • 14'
    "Честерфилд" эпизодически атакует по мере возможностей, и если "синие" расслабятся, то счёт может сравняться.
  • 13'
    Тшиманга зацепился за подачу со штрафного, но не смог удержать мяч в своём владении.
  • Фол, нарушение
    12'
    Штрафной по центру заработали "красные" метрах в 30 от чужих ворот.
  • 11'
    Зиеш прострелил с правого полуфланга, Лоач отбил мяч руками, а Вернер на сей раз занял не ту позицию, откуда можно было нанести добивание.
  • 11'
    "Честерфилд" не стесняется ходить в атаку. Эти  смелые парни наслаждаются игрой на "Стэмфорд Бридж".
  • 10'
    Гости сделали подачу с угла поля к левой штанге, и последовал удар мимо створа.
  • Угловой
    9'
    Кристенсен аккуратно выбил мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    8'
    Сауль срубил Ойэлеке на чужой половине поля, за что получил карточку жёлтого цвета.
  • 7'
    Пять минут продержался "Честерфилд" и был пойман на ответной атаке.
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Тимо Вернер!
    Контратаку "синих" разогнал Ковачич. Он отпасовал вправо Зиешу, тот послал мяч во вратарскую, мяч отскочил от Ганнинга, и Вернер добил его в пустую сетку с каких-то сантиметров.
  • 4'
    Вернер не успел к мячу на левом фланге, но заброс на него реально был слишком сильный.
  • Опасный момент
    3'
    Хитро разыграли "аристократы" корнер: Зиеш покатил на Лукаку, пальнувшего выше створа.
  • Угловой
    2'
    Удар Ковачича в ближний угол не дошёл до створа, поскольку мяч отскочил от защитника визитёров на угловой. 
  • 1'
    Первая атака осталась за гостями. После вброса аута они сделали неопасный заброс с правого фланга, и мяч забрал Беттинелли.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • 1'
    "Челси" выступает в синей форме, а "Честерфилд" в красной расцветке.
  • До матча

  • Всем добрый вечер! Старейший футбольный турнир в деле: в третьем раунде Кубка Англии топовый "Челси" принимает заштатный "Честерфилд", представляющий одну из низших лиг. Текстовый онлайн проведёт Кирилл Иванцов.

  • Стартовый состав "Честерфилда": Лоач, Уиттл, Кролл, Ганнинг, Керр, Кинг, Ойэлеке, Уэстон, Хан, Тшиманга, Келлерманн. Запасные: Минтер, Миллер, Магуйар, Граймз, Маккорт, Мандевилл, Тайсон, Асанте, Пейн.
  • Стартовый состав "Челси": Беттинелли, Хадсон-Одои, Кристенсен, Сарр, Холл, Зиеш, Ковачич, Сауль, Пулишич, Лукаку, Вернер. Запасные: Аррисабалага, Симонс, Бэйкер, Баркли, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Уэбстер, Хаверц, Вэйл.
Прогнозы 147
Челси 98% (144)
X 1.4% (2)
Честерфилд 0.7% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Честерфилд
1.05
18.00
55.00
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Где смотреть матч Челси 4:0 Честерфилд онлайн


Прогнозы на матч Челси 4:0 Честерфилд

Исход игры
Челси
98% (144)
Ничья
1.4% (2)
Честерфилд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (90)
Меньше
30.77% (40)
Обе команды забьют
Да
10.77% (14)
Нет
89.23% (116)
Популярный счёт
3:0 Челси
29.9% (44)
2:0 Челси
26.5% (39)
4:0 Челси
13.6% (20)
5:0 Челси
8.2% (12)
3:1 Челси
4.1% (6)
2:1 Челси
3.4% (5)
4:1 Челси
2% (3)
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