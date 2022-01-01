Англия: Кубок 2021-2022
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Честерфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэндевилл Лиам
|1
|0.5
|Kabongo Tshimanga
|1
|0.5
|Кролл Люк
|1
|0.5
|James Kellermann
|1
|0.5
|Saidou Khan
|1
|0.5
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Честерфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миллер Келвин
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3
Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0
Честерфилд
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Честерфилд - Кингз Линн Таун 1:0 Честерфилд - Галифакс 1:1 Честерфилд - Гайзли 0:0 Гримсби - Честерфилд 0:1
Сэлфорд Сити - Честерфилд 0:2 Честерфилд - Олтринэм 2:2 Солихалл - Честерфилд 0:2 Честерфилд - Уэймут 4:0 Честерфилд - Саутенд 3:1 Дагенем энд Редбридж - Честерфилд 2:2 Честерфилд - Истли 1:0 Честерфилд - Борэм Вуд 2:1 Керзон - Честерфилд 0:4 Саутенд - Честерфилд 0:4 Рексем - Честерфилд 1:1 Уокинг - Честерфилд 3:1 Честерфилд - Торки 2:2 Йовил Таун - Честерфилд 0:2 Честерфилд - Барнет 4:2 Довер - Честерфилд 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Челси - Честерфилд
Исход игры
Челси
100% (54)
Ничья
0% (0)
Честерфилд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.77% (29)
Меньше
44.23% (23)
Обе команды забьют
Да
11.54% (6)
Нет
88.46% (46)
Популярный счёт
2:0 Челси
42.6% (23)
3:0 Челси
24.1% (13)
4:0 Челси
9.3% (5)
5:0 Челси
9.3% (5)
3:1 Челси
7.4% (4)
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