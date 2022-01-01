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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Честерфилд
Прогнозы 54
Челси 100% (54)
X 0% (0)
Честерфилд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Честерфилд
1.06
17.00
56.91
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Честерфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэндевилл Лиам 1 0.5
Kabongo Tshimanga 1 0.5
Кролл Люк 1 0.5
James Kellermann 1 0.5
Saidou Khan 1 0.5

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Честерфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миллер Келвин 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3
Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0
Честерфилд
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Честерфилд - Кингз Линн Таун 1:0 Честерфилд - Галифакс 1:1 Честерфилд - Гайзли 0:0 Гримсби - Честерфилд 0:1
Сэлфорд Сити - Честерфилд 0:2 Честерфилд - Олтринэм 2:2 Солихалл - Честерфилд 0:2 Честерфилд - Уэймут 4:0 Честерфилд - Саутенд 3:1 Дагенем энд Редбридж - Честерфилд 2:2 Честерфилд - Истли 1:0 Честерфилд - Борэм Вуд 2:1 Керзон - Честерфилд 0:4 Саутенд - Честерфилд 0:4 Рексем - Честерфилд 1:1 Уокинг - Честерфилд 3:1 Честерфилд - Торки 2:2 Йовил Таун - Честерфилд 0:2 Честерфилд - Барнет 4:2 Довер - Честерфилд 0:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Честерфилд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2022, осталось 2 дня 17 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Челси 100% (54)
    X 0% (0)
    Честерфилд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Честерфилд
    1.06
    17.00
    56.91
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Честерфилд онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Честерфилд

    Исход игры
    Челси
    100% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Честерфилд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.77% (29)
    Меньше
    44.23% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    11.54% (6)
    Нет
    88.46% (46)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    42.6% (23)
    3:0 Челси
    24.1% (13)
    4:0 Челси
    9.3% (5)
    5:0 Челси
    9.3% (5)
    3:1 Челси
    7.4% (4)
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    Челси
    Честерфилд

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