Англия: Кубок 2021-2022
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Lewis BruntПолузащитник
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
59 Нельсон БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Клеверли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Педру ЖоаоНападающий
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
-
18 Сема КенПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
45 Камил КонтеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
История личных встреч
Лестер
Уотфорд
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
24 матча
50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0
Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2
Уотфорд
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3
Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лестер - Уотфорд
Исход игры
Лестер
97.7% (127)
Ничья
1.5% (2)
Уотфорд
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.2% (69)
Меньше
44.8% (56)
Обе команды забьют
Да
52% (65)
Нет
48% (60)
Популярный счёт
2:1 Лестер
36.9% (48)
2:0 Лестер
30% (39)
1:0 Лестер
12.3% (16)
3:1 Лестер
9.2% (12)
3:0 Лестер
3.8% (5)
3:2 Лестер
2.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!