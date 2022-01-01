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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Уотфорд
Прогнозы 55
Лестер 100% (55)
X 0% (0)
Уотфорд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Уотфорд
1.57
4.33
6.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лестер
Уотфорд

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

24 матча

50%
12.5%
37.5%
12 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
Ч
2:2
Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
1:2
Ч
2:1
Ч
3:2
Ч
2:0
Ч
4:2
Ч
3:2
Ч
4:1
Ч
3:3
Ч
1:0

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0
Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2
Уотфорд
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3
Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 января 2022, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Лестер 100% (55)
    X 0% (0)
    Уотфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Уотфорд
    1.57
    4.33
    6.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лестер - Уотфорд онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Уотфорд

    Исход игры
    Лестер
    100% (55)
    Ничья
    0% (0)
    Уотфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.82% (34)
    Меньше
    38.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    56.36% (31)
    Нет
    43.64% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    41.8% (23)
    2:0 Лестер
    30.9% (17)
    3:1 Лестер
    12.7% (7)
    1:0 Лестер
    7.3% (4)
    3:0 Лестер
    5.5% (3)
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    Лестер
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