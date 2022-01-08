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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Боавишта
0:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Тондела
0'
23' Желтая карточка
Аугусто Педро
24' Желтая карточка
Сантос Натан
64'

Ход матча

23'
 
Аугусто Педро
24'
Сантос Натан
 
46'
Горре Кенджи
Илори Тьягу
 
54'
Вукотич Илия
Нтеп Пауль-Жорж
 
Прогнозы 132
Боавишта 83.3% (110)
X 12.9% (17)
Тондела 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Тондела
2.64
3.46
4.77
Все Коэффициенты
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
4
Илори
Тьягу
26
Абаскаль
Родриго
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
25
Хамаче
Янис
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
36
Нтеп
Пауль-Жорж
88
Тригейра
Педру
23
Бибито
15
Эрнандо
Ману
5
Модибо
Саньян
3
Борхес
Нето
6
Аугусто
Педро
8
Педру
Жоау
II
7
Агра
Салвадор
70
Барбоза
Рафаэл
II
24
Хасеф
Науфель
17
Дадашов
Ренат
Боавишта
3-4-3
Тондела
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Тондела

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ТМК
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 5 0.29
Зауэр Густаво 4 (1) 0.24
Хамаче Янис 3 0.18
Нжие Юсуфа 3 0.18
Гарсия Хави 1 0.06
Илори Тьягу 1 0.06
Де Сантис Джериел 1 0.06
Горре Кенджи 0 0
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Макута Гайус 0 0
Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 6 (6) 0.35
Дос Анжос Даниэл 3 (1) 0.18
Мурильо Джон 2 0.12
Дадашов Ренат 2 0.12
Босельи Хуан 2 0.12
Аугусто Педро 2 0.12
Борхес Нето 1 0.06
Агра Салвадор 1 0.06
Ундабаррена Икер 1 0.06
Эрнандо Ману 1 0.06
Барбоза Рафаэл II 0 0
Данташ Тьягу 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Натан 5 1
Абаскаль Родриго 4 1
Перес Себастьян 5 0
Муса Петар 5 0
Поросо Джаксон 5 0
Зауэр Густаво 4 0
Макута Гайус 2 1
Кэннон Реджи 2 1
Вукотич Илия 3 0
Горре Кенджи 3 0
Нжие Юсуфа 2 0
Хамаче Янис 2 0
Гарсия Хави 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Де Сантис Джериел 1 0
Мальейру Педро 1 0
Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасеф Науфель 5 0
Педру Жоау II 4 0
Модибо Саньян 4 0
Аугусто Педро 4 0
Ундабаррена Икер 2 1
Эрнандо Ману 2 1
Агра Салвадор 3 0
Рикарду Алвеш II 3 0
Барбоза Рафаэл II 3 0
Дадашов Ренат 3 0
Борхес Нето 3 0
Тригейра Педру 2 0
Алмейда Тьягу 2 0
Мурильо Джон 2 0
Дос Анжос Даниэл 2 0
Бибито 1 0
Ниассе Бабакар 1 0
Босельи Хуан 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Арканжу Телму 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
3
43%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
7
44%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
5
36%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
6
35%
76-90

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
3
17%
5
24%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
5
28%
6
29%
76-90

Пропущено

26
33
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
4
15%
1
3%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
6
23%
4
12%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
4
15%
13
39%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0
Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0
Тондела
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Тондела - Морейренсе 2:1 Тондела - Жил Висенте 0:3 Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1
Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Спортинг Л - Тондела 2:0 Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 17 15 2 0 44 - 11 47
2. Спортинг Л Заявка 17 14 2 1 32 - 10 44
3. Бенфика Заявка 16 12 1 3 47 - 15 37
4. Брага Заявка 16 9 4 3 30 - 16 31
5. Эшторил Заявка 17 6 7 4 23 - 19 25
6. Портимоненсе Заявка 16 7 3 6 17 - 16 24
7. Жил Висенте Заявка 16 6 5 5 23 - 18 23
8. Витория Гимарайнш Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
9. Маритиму Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
10. Боавишта 0:0 Заявка 17 3 8 6 18 - 26 17
11. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
12. Санта-Клара Заявка 17 4 4 9 17 - 34 16
13. Визела Заявка 17 3 7 7 16 - 28 16
14. Тондела 0:0 Заявка 17 5 1 11 21 - 33 16
15. Морейренсе Заявка 17 3 6 8 17 - 26 15
16. Арока Заявка 16 3 5 8 16 - 31 14
17. Фамаликан Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
18. Белененсеш Заявка 15 1 5 9 7 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Порту Заявка 8 8 0 0 22 - 4 24
3. Брага Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. Бенфика Заявка 7 5 0 2 21 - 8 15
5. Боавишта 0:0 Заявка 9 3 5 1 11 - 8 14
6. Санта-Клара Заявка 9 4 2 3 10 - 16 14
7. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
8. Тондела 0:0 Заявка 9 4 0 5 14 - 17 12
9. Маритиму Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Визела Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
11. Арока Заявка 8 3 1 4 10 - 18 10
12. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Морейренсе Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
14. Жил Висенте Заявка 8 2 2 4 11 - 11 8
15. Эшторил Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
16. Портимоненсе Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Белененсеш Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Фамаликан Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Бенфика Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
3. Спортинг Л Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
4. Эшторил Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Портимоненсе Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Жил Висенте Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Брага Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
9. Пасуш де Феррейра Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 14 - 17 8
11. Морейренсе Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
12. Визела Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13. Маритиму Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
14. Арока Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
15. Тондела 0:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
16. Белененсеш Заявка 8 0 3 5 2 - 11 3
17. Боавишта 0:0 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
18. Санта-Клара Заявка 8 0 2 6 7 - 18 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Сантос Натан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Аугусто Педро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Боавишта 83.3% (110)
X 12.9% (17)
Тондела 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Тондела
2.64
3.46
4.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Боавишта 0:0 Тондела онлайн


Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Тондела

Исход игры
Боавишта
83.3% (110)
Ничья
12.9% (17)
Тондела
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.35% (45)
Меньше
65.65% (86)
Обе команды забьют
Да
45.8% (60)
Нет
54.2% (71)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
39.4% (52)
2:1 Боавишта
26.5% (35)
2:0 Боавишта
12.1% (16)
1:1 Ничья
12.1% (16)
3:1 Боавишта
3% (4)
1:2 Тондела
2.3% (3)
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