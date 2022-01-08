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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Боавишта
1:1
Конец матча

Стадион:
Тондела
0'
23' Желтая карточка
Аугусто Педро
24' Желтая карточка
Сантос Натан
0:1
71' Гол
Агра Салвадор
75' Желтая карточка
Перес Себастьян
1:1
88' Гол
Де Сантис Джериел
90' Желтая карточка
Де Сантис Джериел
90'+9
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
4
Илори
Тьягу
26
Абаскаль
Родриго
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
25
Хамаче
Янис
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
36
Нтеп
Пауль-Жорж
88
Тригейра
Педру
23
Бибито
15
Эрнандо
Ману
5
Модибо
Саньян
3
Борхес
Нето
6
Аугусто
Педро
8
Педру
Жоау
II
7
Агра
Салвадор
70
Барбоза
Рафаэл
II
24
Хасеф
Науфель
17
Дадашов
Ренат
Боавишта
3-4-3
Тондела
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Тондела

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ТМК
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 5 0.29
Зауэр Густаво 4 (1) 0.24
Хамаче Янис 3 0.18
Нжие Юсуфа 3 0.18
Де Сантис Джериел 2 0.12
Гарсия Хави 1 0.06
Илори Тьягу 1 0.06
Горре Кенджи 0 0
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Макута Гайус 0 0
Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 6 (6) 0.35
Дос Анжос Даниэл 3 (1) 0.18
Мурильо Джон 2 0.12
Агра Салвадор 2 0.12
Дадашов Ренат 2 0.12
Босельи Хуан 2 0.12
Аугусто Педро 2 0.12
Борхес Нето 1 0.06
Ундабаррена Икер 1 0.06
Эрнандо Ману 1 0.06
Барбоза Рафаэл II 0 0
Данташ Тьягу 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Натан 5 1
Перес Себастьян 6 0
Абаскаль Родриго 4 1
Муса Петар 5 0
Поросо Джаксон 5 0
Зауэр Густаво 4 0
Макута Гайус 2 1
Кэннон Реджи 2 1
Вукотич Илия 3 0
Горре Кенджи 3 0
Нжие Юсуфа 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Хамаче Янис 2 0
Гарсия Хави 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Мальейру Педро 1 0
Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасеф Науфель 5 0
Педру Жоау II 4 0
Модибо Саньян 4 0
Аугусто Педро 4 0
Ундабаррена Икер 2 1
Эрнандо Ману 2 1
Агра Салвадор 3 0
Рикарду Алвеш II 3 0
Барбоза Рафаэл II 3 0
Дадашов Ренат 3 0
Борхес Нето 3 0
Тригейра Педру 2 0
Алмейда Тьягу 2 0
Мурильо Джон 2 0
Дос Анжос Даниэл 2 0
Бибито 1 0
Ниассе Бабакар 1 0
Босельи Хуан 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Арканжу Телму 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
3
33%
3
18%
61-75
1
11%
8
47%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
5
36%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
6
35%
76-90

Забито

19
22
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
5
23%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
6
32%
6
27%
76-90

Пропущено

27
34
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
4
15%
1
3%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
6
22%
4
12%
46-60
5
19%
4
12%
61-75
4
15%
14
41%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0
Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0
Тондела
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Тондела - Морейренсе 2:1 Тондела - Жил Висенте 0:3 Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1
Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Спортинг Л - Тондела 2:0 Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 17 15 2 0 44 - 11 47
2. Спортинг Л Заявка 17 14 2 1 32 - 10 44
3. Бенфика Заявка 16 12 1 3 47 - 15 37
4. Брага Заявка 16 9 4 3 30 - 16 31
5. Эшторил Заявка 17 6 7 4 23 - 19 25
6. Портимоненсе Заявка 16 7 3 6 17 - 16 24
7. Жил Висенте Заявка 16 6 5 5 23 - 18 23
8. Витория Гимарайнш Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
9. Маритиму Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
10. Боавишта Заявка 17 3 8 6 19 - 27 17
11. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
12. Санта-Клара Заявка 17 4 4 9 17 - 34 16
13. Визела Заявка 17 3 7 7 16 - 28 16
14. Тондела Заявка 17 5 1 11 22 - 34 16
15. Морейренсе Заявка 17 3 6 8 17 - 26 15
16. Арока Заявка 16 3 5 8 16 - 31 14
17. Фамаликан Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
18. Белененсеш Заявка 15 1 5 9 7 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Порту Заявка 8 8 0 0 22 - 4 24
3. Брага Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. Бенфика Заявка 7 5 0 2 21 - 8 15
5. Боавишта Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
6. Санта-Клара Заявка 9 4 2 3 10 - 16 14
7. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
8. Тондела Заявка 9 4 0 5 14 - 17 12
9. Маритиму Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Визела Заявка 9 2 4 3 8 - 11 10
11. Арока Заявка 8 3 1 4 10 - 18 10
12. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Морейренсе Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
14. Жил Висенте Заявка 8 2 2 4 11 - 11 8
15. Эшторил Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
16. Портимоненсе Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Белененсеш Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Фамаликан Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
2. Бенфика Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
3. Спортинг Л Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
4. Эшторил Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Портимоненсе Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Жил Висенте Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Брага Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
9. Пасуш де Феррейра Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 14 - 17 8
11. Морейренсе Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
12. Визела Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13. Маритиму Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
14. Арока Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
15. Тондела Заявка 8 1 1 6 8 - 17 4
16. Белененсеш Заявка 8 0 3 5 2 - 11 3
17. Боавишта Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
18. Санта-Клара Заявка 8 0 2 6 7 - 18 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Сантос Натан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Аугусто Педро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Боавишта 83.3% (110)
X 12.9% (17)
Тондела 3.8% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Боавишта 1:1 Тондела онлайн


Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Тондела

Исход игры
Боавишта
83.3% (110)
Ничья
12.9% (17)
Тондела
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.35% (45)
Меньше
65.65% (86)
Обе команды забьют
Да
45.8% (60)
Нет
54.2% (71)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
39.4% (52)
2:1 Боавишта
26.5% (35)
1:1 Ничья
12.1% (16)
2:0 Боавишта
12.1% (16)
3:1 Боавишта
3% (4)
1:2 Тондела
2.3% (3)
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