Португалия: Примейра-лига 2021-2022
23' Желтая карточкаАугусто Педро
24' Желтая карточкаСантос Натан
0:1
71' ГолАгра Салвадор
75' Желтая карточкаПерес Себастьян
1:1
88' ГолДе Сантис Джериел
90' Желтая карточкаДе Сантис Джериел
Ход матча
23'
24'
71'
0:1
75'
80'
88'
22
Сантос
Натан
42
Макута
Гайус
25
Хамаче
Янис
23
Бибито
15
Эрнандо
Ману
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанПолузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Морено ДиегоПолузащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
-
23 БибитоЗащитник
-
15 Эрнандо МануЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айестаран Пако
История личных встреч
Боавишта
Тондела
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|5
|0.29
|Зауэр Густаво
|4 (1)
|0.24
|Хамаче Янис
|3
|0.18
|Нжие Юсуфа
|3
|0.18
|Де Сантис Джериел
|2
|0.12
|Гарсия Хави
|1
|0.06
|Илори Тьягу
|1
|0.06
|Горре Кенджи
|0
|0
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Жоау II
|6 (6)
|0.35
|Дос Анжос Даниэл
|3 (1)
|0.18
|Мурильо Джон
|2
|0.12
|Агра Салвадор
|2
|0.12
|Дадашов Ренат
|2
|0.12
|Босельи Хуан
|2
|0.12
|Аугусто Педро
|2
|0.12
|Борхес Нето
|1
|0.06
|Ундабаррена Икер
|1
|0.06
|Эрнандо Ману
|1
|0.06
|Барбоза Рафаэл II
|0
|0
|Данташ Тьягу
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Натан
|5
|1
|Перес Себастьян
|6
|0
|Абаскаль Родриго
|4
|1
|Муса Петар
|5
|0
|Поросо Джаксон
|5
|0
|Зауэр Густаво
|4
|0
|Макута Гайус
|2
|1
|Кэннон Реджи
|2
|1
|Вукотич Илия
|3
|0
|Горре Кенджи
|3
|0
|Нжие Юсуфа
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Хамаче Янис
|2
|0
|Гарсия Хави
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасеф Науфель
|5
|0
|Педру Жоау II
|4
|0
|Модибо Саньян
|4
|0
|Аугусто Педро
|4
|0
|Ундабаррена Икер
|2
|1
|Эрнандо Ману
|2
|1
|Агра Салвадор
|3
|0
|Рикарду Алвеш II
|3
|0
|Барбоза Рафаэл II
|3
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Борхес Нето
|3
|0
|Тригейра Педру
|2
|0
|Алмейда Тьягу
|2
|0
|Мурильо Джон
|2
|0
|Дос Анжос Даниэл
|2
|0
|Бибито
|1
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Босельи Хуан
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Арканжу Телму
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
3
33%
3
18%
61-75
1
11%
8
47%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
2
29%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
29%
5
36%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
5
28%
2
12%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
3
17%
6
35%
76-90
Забито
19
22
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
5
23%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
6
32%
6
27%
76-90
Пропущено
27
34
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
4
15%
1
3%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
6
22%
4
12%
46-60
5
19%
4
12%
61-75
4
15%
14
41%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Спортинг Л - Боавишта 2:0
Боавишта - Маритиму 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Боавишта - Фамаликан 2:5 Порту - Боавишта 4:1 Боавишта - Белененсеш 0:0 Риу Аве - Боавишта 4:0 Брага - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0
Тондела
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Тондела - Морейренсе 2:1 Тондела - Жил Висенте 0:3 Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1
Витория Гимарайнш - Тондела 5:2 Спортинг Л - Тондела 2:0 Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|44 - 11
|47
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|32 - 10
|44
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|47 - 15
|37
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 16
|31
|5.
|Эшторил
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|23 - 19
|25
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 16
|24
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 18
|23
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|9.
|Маритиму
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|10.
|Боавишта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 27
|17
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|12.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 34
|16
|13.
|Визела
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 28
|16
|14.
|Тондела
|Заявка
|17
|5
|1
|11
|22 - 34
|16
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|16.
|Арока
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 31
|14
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 4
|24
|3.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 8
|15
|5.
|Боавишта
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 16
|14
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|8.
|Тондела
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 17
|12
|9.
|Маритиму
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Визела
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|11.
|Арока
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 18
|10
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|15.
|Эшторил
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 7
|23
|2.
|Бенфика
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Эшторил
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Брага
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|12.
|Визела
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|13.
|Маритиму
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|14.
|Арока
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|15.
|Тондела
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 11
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
Прогнозы на матч Боавишта 1:1 Тондела
Исход игры
Боавишта
83.3% (110)
Ничья
12.9% (17)
Тондела
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.35% (45)
Меньше
65.65% (86)
Обе команды забьют
Да
45.8% (60)
Нет
54.2% (71)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
39.4% (52)
2:1 Боавишта
26.5% (35)
1:1 Ничья
12.1% (16)
2:0 Боавишта
12.1% (16)
3:1 Боавишта
3% (4)
1:2 Тондела
2.3% (3)
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