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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Коньяспор
1:0
Конец матча

Стадион:
Антальяспор
0'
2' Желтая карточка
Скубич Нейц
25' Желтая карточка
Амилтон Минервино
29' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
35' Желтая карточка
Дикмен Сонер
62' Желтая карточка
Гюрлер Сердар
89' Желтая карточка
Houssam Ghacha
1:0
90' Гол
Цекици Эндри
90' Желтая карточка
Цекици Эндри
90'+5
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
10
Гюрлер
Сердар
18
Хаджиахметович
Амир
14
Дикмен
Сонер
7
Бютюки
Зюмер
8
Рахманович
Амер
17
Чикалеши
Сокол
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
77
Балчи
Бюньямин
15
Поли
Андреа
10
Милошевич
Дени
11
Вурал
Гюрай
23
Амилтон
Минервино
7
Синик
Догукан
12
Мукайру
Пол
Коньяспор
4-4-1-1
Антальяспор
3-4-2-1

История личных встреч

Коньяспор
Антальяспор

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
2:0
С
3:3
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
1:0
К
1:0
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 5 0.29
Гюрлер Сердар 4 0.24
Цекици Эндри 4 0.24
Бардакчи Абдулкерим 3 0.18
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.12
Дикмен Сонер 2 0.12
Рахманович Амер 2 0.12
Бютюки Зюмер 1 0.06
Хассан Ахмед 1 0.06
Мпоку Поль-Жозе 1 0.06
Хаджиахметович Амир 1 0.06
Михаляк Конрад 1 0.06
Скубич Нейц 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фреди Гомеш 5 (2) 0.29
Райт Хаджи 4 (2) 0.24
Мукайру Пол 3 0.18
Балчи Бюньямин 2 0.12
Вурал Гюрай 1 0.06
Сари Вейсел 1 0.06
Синик Догукан 1 0.06
Флоранюс Шерел 1 0.06
Houssam Ghacha 1 0.06
Поли Андреа 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бютюки Зюмер 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Чалык Ахмет 4 0
Гюрлер Сердар 3 0
Скубич Нейц 3 0
Хаджиахметович Амир 3 0
Шехич Ибрагим 2 0
Чикалеши Сокол 2 0
Рахманович Амер 2 0
Цекици Эндри 2 0
Аничич Марин 1 0
Мпоку Поль-Жозе 1 0
Демирбаг Адиль 1 0
Дикмен Сонер 1 0
Ogulcan Ulgun 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амилтон Минервино 5 0
Фреди Гомеш 4 0
Налдо Гомес 4 0
Поли Андреа 3 0
Боффин Рууд 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Синик Догукан 2 0
Райт Хаджи 2 0
Houssam Ghacha 2 0
Байракдар Гокдениз 2 0
Альбайрак Эрен 1 0
Сари Вейсел 1 0
Зехир Эрсин 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
1
6%
2
40%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
6
46%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Забито

28
19
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
6
21%
0
0%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
1
4%
7
37%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
9
32%
4
21%
76-90

Пропущено

14
25
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
21%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
4
29%
10
40%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2
Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0
Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Гёзтепе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 17 13 3 1 34 - 13 42
2. Коньяспор 17 9 6 2 28 - 14 33
3. Хатайспор 17 9 2 6 25 - 20 29
4. Истанбул Башакшехир 16 9 1 6 25 - 17 28
5. Аланьяспор 16 8 3 5 26 - 25 27
6. Фенербахче 16 8 3 5 26 - 20 27
7. Сивасспор 17 6 7 4 25 - 16 25
8. Бешикташ 16 7 3 6 26 - 24 24
9. Галатасарай 16 6 5 5 21 - 20 23
10. Адана Демирспор 16 6 5 5 21 - 20 23
11. Гиресунспор 17 6 4 7 18 - 15 22
12. Фатих Карагюмрюк 16 6 4 6 23 - 25 22
13. Газиантеп 16 6 3 7 21 - 25 21
14. Антальяспор 17 6 3 8 20 - 24 21
15. Кайсериспор 16 5 4 7 22 - 26 19
16. Алтай 17 5 3 9 22 - 28 18
17. Малатьяспор 16 4 2 10 14 - 29 14
18. Гёзтепе 16 3 5 8 16 - 24 14
19. Ризеспор 16 4 1 11 15 - 32 13
20. Касымпаша 17 2 5 10 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коньяспор 9 6 3 0 16 - 6 21
2. Трабзонспор 8 6 2 0 17 - 6 20
3. Газиантеп 8 6 2 0 16 - 6 20
4. Истанбул Башакшехир 9 6 1 2 14 - 7 19
5. Бешикташ 9 6 1 2 19 - 13 19
6. Хатайспор 8 5 1 2 15 - 9 16
7. Антальяспор 9 5 1 3 15 - 11 16
8. Фенербахче 7 4 2 1 14 - 7 14
9. Адана Демирспор 8 4 2 2 10 - 5 14
10. Кайсериспор 7 4 2 1 12 - 5 14
11. Гиресунспор 9 4 2 3 11 - 8 14
12. Сивасспор 9 3 5 1 15 - 7 14
13. Ризеспор 8 4 1 3 11 - 9 13
14. Аланьяспор 7 4 1 2 14 - 10 13
15. Галатасарай 7 4 1 2 10 - 7 13
16. Фатих Карагюмрюк 8 3 3 2 13 - 11 12
17. Алтай 8 3 1 4 10 - 11 10
18. Касымпаша 9 2 3 4 12 - 14 9
19. Малатьяспор 9 2 1 6 11 - 22 7
20. Гёзтепе 8 2 1 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 9 7 1 1 17 - 7 22
2. Аланьяспор 9 4 2 3 12 - 15 14
3. Фенербахче 9 4 1 4 12 - 13 13
4. Хатайспор 9 4 1 4 10 - 11 13
5. Коньяспор 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Сивасспор 8 3 2 3 10 - 9 11
7. Галатасарай 9 2 4 3 11 - 13 10
8. Фатих Карагюмрюк 8 3 1 4 10 - 14 10
9. Истанбул Башакшехир 7 3 0 4 11 - 10 9
10. Адана Демирспор 8 2 3 3 11 - 15 9
11. Гиресунспор 8 2 2 4 7 - 7 8
12. Алтай 9 2 2 5 12 - 17 8
13. Малатьяспор 7 2 1 4 3 - 7 7
14. Гёзтепе 8 1 4 3 11 - 14 7
15. Бешикташ 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Кайсериспор 9 1 2 6 10 - 21 5
17. Антальяспор 8 1 2 5 5 - 13 5
18. Касымпаша 8 0 2 6 4 - 13 2
19. Газиантеп 8 0 1 7 5 - 19 1
20. Ризеспор 8 0 0 8 4 - 23 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Дикмен Сонер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Хаджиахметович Амир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Скубич Нейц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Коньяспор 1:0 Антальяспор онлайн


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