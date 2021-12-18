Турция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
2' Желтая карточкаСкубич Нейц
25' Желтая карточкаАмилтон Минервино
29' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
35' Желтая карточкаДикмен Сонер
62' Желтая карточкаГюрлер Сердар
89' Желтая карточкаHoussam Ghacha
1:0
90' ГолЦекици Эндри
90' Желтая карточкаЦекици Эндри
Ход матча
2'
35'
62'
89'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
59 Владение мячом, % 41
89
Скубич
Нейц
14
Дикмен
Сонер
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
15
Поли
Андреа
11
Вурал
Гюрай
12
Мукайру
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зехир ЭрсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nuri Sahin
История личных встреч
Коньяспор
Антальяспор
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
20 матчей
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|5
|0.29
|Гюрлер Сердар
|4
|0.24
|Цекици Эндри
|4
|0.24
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.18
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.12
|Дикмен Сонер
|2
|0.12
|Рахманович Амер
|2
|0.12
|Бютюки Зюмер
|1
|0.06
|Хассан Ахмед
|1
|0.06
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0.06
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.06
|Михаляк Конрад
|1
|0.06
|Скубич Нейц
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фреди Гомеш
|5 (2)
|0.29
|Райт Хаджи
|4 (2)
|0.24
|Мукайру Пол
|3
|0.18
|Балчи Бюньямин
|2
|0.12
|Вурал Гюрай
|1
|0.06
|Сари Вейсел
|1
|0.06
|Синик Догукан
|1
|0.06
|Флоранюс Шерел
|1
|0.06
|Houssam Ghacha
|1
|0.06
|Поли Андреа
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Чалык Ахмет
|4
|0
|Гюрлер Сердар
|3
|0
|Скубич Нейц
|3
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|0
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|Чикалеши Сокол
|2
|0
|Рахманович Амер
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Аничич Марин
|1
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|1
|0
|Демирбаг Адиль
|1
|0
|Дикмен Сонер
|1
|0
|Ogulcan Ulgun
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амилтон Минервино
|5
|0
|Фреди Гомеш
|4
|0
|Налдо Гомес
|4
|0
|Поли Андреа
|3
|0
|Боффин Рууд
|3
|0
|Вурал Гюрай
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Синик Догукан
|2
|0
|Райт Хаджи
|2
|0
|Houssam Ghacha
|2
|0
|Байракдар Гокдениз
|2
|0
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Зехир Эрсин
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
1
6%
2
40%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
6
46%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
4
29%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
6
21%
0
0%
1-15
6
21%
3
16%
16-30
1
4%
7
37%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
9
32%
4
21%
76-90
Пропущено
14
25
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
21%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
4
29%
10
40%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2
Коньяспор - Ризеспор 3:0 Гёзтепе - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Галатасарай - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Кечиоренгюджю Анкара 2:0 Коньяспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:2 Гиресунспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Алтай 3:1 Коньяспор - Генчлербирлиги 0:3 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:1 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0
Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Гёзтепе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|17
|13
|3
|1
|34 - 13
|42
|2.
|Коньяспор
|17
|9
|6
|2
|28 - 14
|33
|3.
|Хатайспор
|17
|9
|2
|6
|25 - 20
|29
|4.
|Истанбул Башакшехир
|16
|9
|1
|6
|25 - 17
|28
|5.
|Аланьяспор
|16
|8
|3
|5
|26 - 25
|27
|6.
|Фенербахче
|16
|8
|3
|5
|26 - 20
|27
|7.
|Сивасспор
|17
|6
|7
|4
|25 - 16
|25
|8.
|Бешикташ
|16
|7
|3
|6
|26 - 24
|24
|9.
|Галатасарай
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|10.
|Адана Демирспор
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|11.
|Гиресунспор
|17
|6
|4
|7
|18 - 15
|22
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|13.
|Газиантеп
|16
|6
|3
|7
|21 - 25
|21
|14.
|Антальяспор
|17
|6
|3
|8
|20 - 24
|21
|15.
|Кайсериспор
|16
|5
|4
|7
|22 - 26
|19
|16.
|Алтай
|17
|5
|3
|9
|22 - 28
|18
|17.
|Малатьяспор
|16
|4
|2
|10
|14 - 29
|14
|18.
|Гёзтепе
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|19.
|Ризеспор
|16
|4
|1
|11
|15 - 32
|13
|20.
|Касымпаша
|17
|2
|5
|10
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коньяспор
|9
|6
|3
|0
|16 - 6
|21
|2.
|Трабзонспор
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|3.
|Газиантеп
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Истанбул Башакшехир
|9
|6
|1
|2
|14 - 7
|19
|5.
|Бешикташ
|9
|6
|1
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Антальяспор
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|8.
|Фенербахче
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|9.
|Адана Демирспор
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|10.
|Кайсериспор
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|11.
|Гиресунспор
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|12.
|Сивасспор
|9
|3
|5
|1
|15 - 7
|14
|13.
|Ризеспор
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|14.
|Аланьяспор
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|15.
|Галатасарай
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|16.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|17.
|Алтай
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|18.
|Касымпаша
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|19.
|Малатьяспор
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|20.
|Гёзтепе
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|9
|7
|1
|1
|17 - 7
|22
|2.
|Аланьяспор
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|3.
|Фенербахче
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|4.
|Хатайспор
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|5.
|Коньяспор
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Сивасспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|7.
|Галатасарай
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|9.
|Истанбул Башакшехир
|7
|3
|0
|4
|11 - 10
|9
|10.
|Адана Демирспор
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|11.
|Гиресунспор
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|12.
|Алтай
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|13.
|Малатьяспор
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|14.
|Гёзтепе
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|15.
|Бешикташ
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Кайсериспор
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|17.
|Антальяспор
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Касымпаша
|8
|0
|2
|6
|4 - 13
|2
|19.
|Газиантеп
|8
|0
|1
|7
|5 - 19
|1
|20.
|Ризеспор
|8
|0
|0
|8
|4 - 23
|0