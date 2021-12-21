Турция: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
1:0
38' ГолНалдо Гомес
40' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
56' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
60' Желтая карточкаДонк Райан
83' Желтая карточкаТашкиран Махмут
88' Желтая карточкаПоли Андреа
90' Желтая карточкаФреди Гомеш
1:1
90' ГолБозок Умут
Ход матча
38'
1:0
60'
83'
88'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 18
-
44 Владение мячом, % 56
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
11
Вурал
Гюрай
12
Мукайру
Пол
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зехир ЭрсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Nuri Sahin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бречка ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
20 Айтач СакыбЗащитник
- Полузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
-
21 Варга КевинПолузащитник
-
27 Taha Kemendi
-
-
Главный тренер: Хакан Кутлу
История личных встреч
Антальяспор
Касымпаша
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
20 матчей
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фреди Гомеш
|5 (2)
|0.28
|Райт Хаджи
|4 (2)
|0.22
|Мукайру Пол
|3
|0.17
|Балчи Бюньямин
|2
|0.11
|Вурал Гюрай
|1
|0.06
|Сари Вейсел
|1
|0.06
|Синик Догукан
|1
|0.06
|Флоранюс Шерел
|1
|0.06
|Налдо Гомес
|1
|0.06
|Houssam Ghacha
|1
|0.06
|Поли Андреа
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бозок Умут
|7 (2)
|0.39
|Эрдоган Юсуф
|2
|0.11
|Йоргенсен Николай
|2
|0.11
|Травник Михал
|2
|0.11
|Эйссерик Валентин
|1
|0.06
|Хайрадинович Харис
|1
|0.06
|Садику Лорет
|1
|0.06
|Донк Райан
|0
|0
|Хадергьонай Флорент
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амилтон Минервино
|5
|0
|Фреди Гомеш
|5
|0
|Поли Андреа
|4
|0
|Налдо Гомес
|4
|0
|Боффин Рууд
|3
|0
|Вурал Гюрай
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Синик Догукан
|2
|0
|Райт Хаджи
|2
|0
|Houssam Ghacha
|2
|0
|Байракдар Гокдениз
|2
|0
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Зехир Эрсин
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйссерик Валентин
|5
|1
|Травник Михал
|6
|0
|Сербест Таркан
|5
|0
|Садику Лорет
|4
|0
|Хайрадинович Харис
|4
|0
|Хадергьонай Флорент
|4
|0
|Донк Райан
|3
|0
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Бозок Умут
|3
|0
|Йоргенсен Николай
|2
|0
|Брума Джеффри
|2
|0
|Mortadha Ben Ouannes
|2
|0
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Айтач Сакыб
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Энгин Ахмет
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
27%
2
40%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
5
38%
5
36%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
6
46%
3
21%
76-90
Забито
20
17
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
0
0%
2
12%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
8
40%
2
12%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
Пропущено
26
28
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
5
18%
16-30
4
15%
7
25%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
11
42%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0
Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0
Касымпаша
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Касымпаша - Сивасспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Касымпаша - Аланья Кестелспор 5:0
Адана Демирспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 0:1 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Аланьяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Тузласпор 0:3 Касымпаша - Галатасарай 2:2 Касымпаша - Гиресунспор 2:0 Хатайспор - Касымпаша 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:1
|18
|13
|3
|2
|34 - 14
|42
|2.
|Коньяспор
|17
|9
|6
|2
|28 - 14
|33
|3.
|Истанбул Башакшехир
|18
|10
|2
|6
|29 - 19
|32
|4.
|Хатайспор
|17
|9
|2
|6
|25 - 20
|29
|5.
|Фенербахче
|17
|8
|4
|5
|28 - 22
|28
|6.
|Адана Демирспор
|0:0
|18
|7
|6
|5
|24 - 21
|27
|7.
|Аланьяспор
|17
|8
|3
|6
|27 - 28
|27
|8.
|Бешикташ
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|9.
|Сивасспор
|17
|6
|7
|4
|25 - 16
|25
|10.
|Галатасарай
|0:0
|18
|6
|7
|5
|22 - 21
|25
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|17
|7
|4
|6
|24 - 25
|25
|12.
|Газиантеп
|17
|6
|4
|7
|21 - 25
|22
|13.
|Антальяспор
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|14.
|Гиресунспор
|18
|6
|4
|8
|19 - 18
|22
|15.
|Алтай
|1:0
|18
|6
|3
|9
|23 - 28
|21
|16.
|Кайсериспор
|17
|5
|5
|7
|22 - 26
|20
|17.
|Ризеспор
|17
|5
|1
|11
|16 - 32
|16
|18.
|Малатьяспор
|17
|4
|2
|11
|14 - 30
|14
|19.
|Гёзтепе
|17
|3
|5
|9
|16 - 25
|14
|20.
|Касымпаша
|18
|2
|6
|10
|17 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|2.
|Коньяспор
|9
|6
|3
|0
|16 - 6
|21
|3.
|Трабзонспор
|0:1
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|4.
|Газиантеп
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|5.
|Бешикташ
|9
|6
|1
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Антальяспор
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|7.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|8.
|Ризеспор
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|9.
|Кайсериспор
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|10.
|Фенербахче
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|11.
|Адана Демирспор
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|12.
|Гиресунспор
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|13.
|Сивасспор
|9
|3
|5
|1
|15 - 7
|14
|14.
|Галатасарай
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|15.
|Алтай
|1:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|16.
|Аланьяспор
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|17.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|18.
|Касымпаша
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|19.
|Малатьяспор
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|20.
|Гёзтепе
|9
|2
|1
|6
|5 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|0:1
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|2.
|Аланьяспор
|9
|4
|2
|3
|12 - 15
|14
|3.
|Фенербахче
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|4.
|Хатайспор
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|6.
|Коньяспор
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Адана Демирспор
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Сивасспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|9.
|Галатасарай
|0:0
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|10.
|Истанбул Башакшехир
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|11.
|Гиресунспор
|9
|2
|2
|5
|8 - 10
|8
|12.
|Алтай
|1:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|13.
|Малатьяспор
|8
|2
|1
|5
|3 - 8
|7
|14.
|Гёзтепе
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|15.
|Бешикташ
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|16.
|Кайсериспор
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|17.
|Антальяспор
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Касымпаша
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|19.
|Газиантеп
|9
|0
|2
|7
|5 - 19
|2
|20.
|Ризеспор
|8
|0
|0
|8
|4 - 23
|0