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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Антальяспор
1:1
Конец матча

Стадион:
Касымпаша
0'
1:0
38' Гол
Налдо Гомес
40' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
56' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
60' Желтая карточка
Донк Райан
83' Желтая карточка
Ташкиран Махмут
88' Желтая карточка
Поли Андреа
90' Желтая карточка
Фреди Гомеш
1:1
90' Гол
Бозок Умут
90'+8
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
77
Балчи
Бюньямин
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
11
Вурал
Гюрай
27
Houssam
Ghacha
12
Мукайру
Пол
7
Синик
Догукан
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Донк
Райан
25
Бречка
Томаш
18
Элмалы
Эврен
Эрен
7
Травник
Михал
10
Хайрадинович
Харис
34
Хасполат
Догукан
13
Эйссерик
Валентин
19
Бозок
Умут
14
Йоргенсен
Николай
Антальяспор
3-4-3
Касымпаша
4-4-2

История личных встреч

Антальяспор
Касымпаша

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

20 матчей

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
65%
10%
5 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
1:2
С
2:3
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
1:1
С
2:3
С
3:1
С
2:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фреди Гомеш 5 (2) 0.28
Райт Хаджи 4 (2) 0.22
Мукайру Пол 3 0.17
Балчи Бюньямин 2 0.11
Вурал Гюрай 1 0.06
Сари Вейсел 1 0.06
Синик Догукан 1 0.06
Флоранюс Шерел 1 0.06
Налдо Гомес 1 0.06
Houssam Ghacha 1 0.06
Поли Андреа 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бозок Умут 7 (2) 0.39
Эрдоган Юсуф 2 0.11
Йоргенсен Николай 2 0.11
Травник Михал 2 0.11
Эйссерик Валентин 1 0.06
Хайрадинович Харис 1 0.06
Садику Лорет 1 0.06
Донк Райан 0 0
Хадергьонай Флорент 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амилтон Минервино 5 0
Фреди Гомеш 5 0
Поли Андреа 4 0
Налдо Гомес 4 0
Боффин Рууд 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Синик Догукан 2 0
Райт Хаджи 2 0
Houssam Ghacha 2 0
Байракдар Гокдениз 2 0
Альбайрак Эрен 1 0
Сари Вейсел 1 0
Зехир Эрсин 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Мукайру Пол 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйссерик Валентин 5 1
Травник Михал 6 0
Сербест Таркан 5 0
Садику Лорет 4 0
Хайрадинович Харис 4 0
Хадергьонай Флорент 4 0
Донк Райан 3 0
Эрдоган Юсуф 3 0
Бозок Умут 3 0
Йоргенсен Николай 2 0
Брума Джеффри 2 0
Mortadha Ben Ouannes 2 0
Ташкиран Махмут 1 0
Айтач Сакыб 1 0
Варга Кевин 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Энгин Ахмет 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Элмалы Эврен Эрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
15%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
5
38%
5
36%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
6
46%
3
21%
76-90

Забито

20
17
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
0
0%
2
12%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
8
40%
2
12%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
4
20%
4
24%
76-90

Пропущено

26
28
8 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
5
18%
16-30
4
15%
7
25%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
11
42%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0
Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Бешикташ 2:3 Газиантеп - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Антальяспор 2:0
Касымпаша
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Касымпаша - Сивасспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Бешикташ 1:1 Касымпаша - Аланья Кестелспор 5:0
Адана Демирспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 0:1 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Малатьяспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Гёзтепе 1:2 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Коньяспор 2:2 Аланьяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Тузласпор 0:3 Касымпаша - Галатасарай 2:2 Касымпаша - Гиресунспор 2:0 Хатайспор - Касымпаша 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:1 18 13 3 2 34 - 14 42
2. Коньяспор 17 9 6 2 28 - 14 33
3. Истанбул Башакшехир 18 10 2 6 29 - 19 32
4. Хатайспор 17 9 2 6 25 - 20 29
5. Фенербахче 17 8 4 5 28 - 22 28
6. Адана Демирспор 0:0 18 7 6 5 24 - 21 27
7. Аланьяспор 17 8 3 6 27 - 28 27
8. Бешикташ 17 7 4 6 28 - 26 25
9. Сивасспор 17 6 7 4 25 - 16 25
10. Галатасарай 0:0 18 6 7 5 22 - 21 25
11. Фатих Карагюмрюк 17 7 4 6 24 - 25 25
12. Газиантеп 17 6 4 7 21 - 25 22
13. Антальяспор 18 6 4 8 21 - 25 22
14. Гиресунспор 18 6 4 8 19 - 18 22
15. Алтай 1:0 18 6 3 9 23 - 28 21
16. Кайсериспор 17 5 5 7 22 - 26 20
17. Ризеспор 17 5 1 11 16 - 32 16
18. Малатьяспор 17 4 2 11 14 - 30 14
19. Гёзтепе 17 3 5 9 16 - 25 14
20. Касымпаша 18 2 6 10 17 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 10 7 1 2 17 - 8 22
2. Коньяспор 9 6 3 0 16 - 6 21
3. Трабзонспор 0:1 8 6 2 0 17 - 6 20
4. Газиантеп 8 6 2 0 16 - 6 20
5. Бешикташ 9 6 1 2 19 - 13 19
6. Антальяспор 10 5 2 3 16 - 12 17
7. Хатайспор 8 5 1 2 15 - 9 16
8. Ризеспор 9 5 1 3 12 - 9 16
9. Кайсериспор 8 4 3 1 12 - 5 15
10. Фенербахче 8 4 3 1 16 - 9 15
11. Адана Демирспор 0:0 9 4 3 2 10 - 5 15
12. Гиресунспор 9 4 2 3 11 - 8 14
13. Сивасспор 9 3 5 1 15 - 7 14
14. Галатасарай 0:0 8 4 2 2 11 - 8 14
15. Алтай 1:0 9 4 1 4 11 - 11 13
16. Аланьяспор 8 4 1 3 15 - 13 13
17. Фатих Карагюмрюк 8 3 3 2 13 - 11 12
18. Касымпаша 9 2 3 4 12 - 14 9
19. Малатьяспор 9 2 1 6 11 - 22 7
20. Гёзтепе 9 2 1 6 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:1 10 7 1 2 17 - 8 22
2. Аланьяспор 9 4 2 3 12 - 15 14
3. Фенербахче 9 4 1 4 12 - 13 13
4. Хатайспор 9 4 1 4 10 - 11 13
5. Фатих Карагюмрюк 9 4 1 4 11 - 14 13
6. Коньяспор 8 3 3 2 12 - 8 12
7. Адана Демирспор 0:0 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Сивасспор 8 3 2 3 10 - 9 11
9. Галатасарай 0:0 10 2 5 3 11 - 13 11
10. Истанбул Башакшехир 8 3 1 4 12 - 11 10
11. Гиресунспор 9 2 2 5 8 - 10 8
12. Алтай 1:0 9 2 2 5 12 - 17 8
13. Малатьяспор 8 2 1 5 3 - 8 7
14. Гёзтепе 8 1 4 3 11 - 14 7
15. Бешикташ 8 1 3 4 9 - 13 6
16. Кайсериспор 9 1 2 6 10 - 21 5
17. Антальяспор 8 1 2 5 5 - 13 5
18. Касымпаша 9 0 3 6 5 - 14 3
19. Газиантеп 9 0 2 7 5 - 19 2
20. Ризеспор 8 0 0 8 4 - 23 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Хадергьонай Флорент получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Налдо Гомес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Антальяспор 1:1 Касымпаша онлайн


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