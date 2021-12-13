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Жеребьёвка Лиги чемпионов
0:0
Идёт матч
онлайн-трансляция
Прогнозы 117
Жеребьёвка Лиги чемпионов 41.9% (49)
X 54.7% (64)
онлайн-трансляция 3.4% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Жеребьёвка Лиги чемпионов
онлайн-трансляция

28 матчей

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

28 матчей

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

История матчей

ЖЛЧ
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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги чемпионов
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Пресс-конференция Станислава Черчесова - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в России - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    28'
    Оказывается, что попрощались мы раньше обычного! Из-за ошибки нас будет ждать повторная жеребьёвка! Вот это поворот событий!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Трансляцию для Вас провёл Руслан Ситяшенко. Спасибо за внимание и до новых встреч на LiveResult.ru!
     
  • Не пропустите жеребьевку Лиги Европы и Лиги конференций. Скоро своего соперника узнает "Зенит".
  • 15,16, 22  и 23 февраля состоятся первые матчи, а ответные - 8, 9, 15 и 16 марта.
  • Месси с Роналду могут встретиться уже в 1/8 финала Лиги чемпионов!
  • "Челси" - "Лилль"
  • "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед"
  • "Спортинг" - "Ювентус"
  • "Интер" - "Аякс"
  • "Зальцбург" - "Ливерпуль"
  • "Атлетико" - "Бавария"
  • "Вильярреал" - "Манчестер Сити" . Интересно, что ошиблись в УЕФА, изначально "подводникам" выпал "МЮ".
  • "Бенфика" - "Реал"
  • 14'
    Будет привычная схема по датам, по два матча в день со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Но не забываем, что правило гостевого гола отменено.
  • 12'
    Выходим на финишную прямую, глава департамента УЕФА по проведению соревнований появился на экране.
  • 11'
    Вершить судьбу команд поможет Андрей Аршавин, представитель Санкт-Петербурга, где пройдет финал.
  • 9'
    Пока генеральный секретарь поздравляет участников и говорит,  уже готовы корзины на столе.
  • 7'
    Джорджо Маркетти на сцене расскажет о деталях жеребьевки.
  • 5'
    Без лишних церемоний переходим к видеоряду - арена в Санкт-Петербурге и участники плей-офф, а точнее - лучшие момент с их матчей.
  • 3'
    Ведущий Педру Пинту традиционно на сцене.
  • Первый тайм начался
    1'
    Мы начинаем! Звучит гимн Лиги чемпионов!
  • До матча
  • В жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов примут участие:

    АНГЛИЯ

    «Манчестер Сити»
    «Ливерпуль»
    «Манчестер Юнайтед»
    «Челси»


    ИСПАНИЯ

    «Атлетико» Мадрид
    «Реал» Мадрид
    «Вильярреал»


    ИТАЛИЯ

    «Интер» Милан
    «Ювентус»


    ГЕРМАНИЯ

    «Бавария»


    ФРАНЦИЯ

    «ПСЖ»
    «Лилль»


    ПОРТУГАЛИЯ

    «Спортинг» Лиссабон
    «Бенфика»


    ГОЛЛАНДИЯ

    «Аякс»


    АВСТРИЯ

    «Ред Булл Зальцбург»
     
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2021, осталось 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 117
Жеребьёвка Лиги чемпионов 41.9% (49)
X 54.7% (64)
онлайн-трансляция 3.4% (4)
Все прогнозы
Где смотреть матч Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция онлайн


Прогнозы на матч Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция

Исход игры
Жеребьёвка Лиги чемпионов
41.9% (49)
Ничья
54.7% (64)
онлайн-трансляция
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (15)
Меньше
82.14% (69)
Обе команды забьют
Да
50% (42)
Нет
50% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.1% (27)
0:0 Ничья
16.2% (19)
1:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов
15.4% (18)
2:1 Жеребьёвка Лиги чемпионов
5.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов
3.4% (4)
4:4 Ничья
1.7% (2)
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