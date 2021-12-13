Оказывается, что попрощались мы раньше обычного! Из-за ошибки нас будет ждать повторная жеребьёвка! Вот это поворот событий!

Месси с Роналду могут встретиться уже в 1/8 финала Лиги чемпионов!

15,16, 22 и 23 февраля состоятся первые матчи, а ответные - 8, 9, 15 и 16 марта.

Не пропустите жеребьевку Лиги Европы и Лиги конференций. Скоро своего соперника узнает "Зенит".

Трансляцию для Вас провёл Руслан Ситяшенко. Спасибо за внимание и до новых встреч на LiveResult.ru!

— "Челси" - "Лилль"

— "ПСЖ" - "Манчестер Юнайтед"

— "Спортинг" - "Ювентус"

— "Интер" - "Аякс"

— "Зальцбург" - "Ливерпуль"

— "Атлетико" - "Бавария"

— "Вильярреал" - "Манчестер Сити" . Интересно, что ошиблись в УЕФА, изначально "подводникам" выпал "МЮ".

— "Бенфика" - "Реал"

14' Будет привычная схема по датам, по два матча в день со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Но не забываем, что правило гостевого гола отменено.

12' Выходим на финишную прямую, глава департамента УЕФА по проведению соревнований появился на экране.

11' Вершить судьбу команд поможет Андрей Аршавин, представитель Санкт-Петербурга, где пройдет финал.

9' Пока генеральный секретарь поздравляет участников и говорит, уже готовы корзины на столе.

7' Джорджо Маркетти на сцене расскажет о деталях жеребьевки.

5' Без лишних церемоний переходим к видеоряду - арена в Санкт-Петербурге и участники плей-офф, а точнее - лучшие момент с их матчей.

3' Ведущий Педру Пинту традиционно на сцене.