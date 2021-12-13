0:0
Идёт матч
История личных встреч
Жеребьёвка Лиги чемпионов
онлайн-трансляция
28 матчей
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
28 матчей
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Жеребьёвка Лиги чемпионов
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-жеребьёвка 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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Прогнозы на матч Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 онлайн-трансляция
Исход игры
Жеребьёвка Лиги чемпионов
41.9% (49)
Ничья
54.7% (64)
онлайн-трансляция
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (15)
Меньше
82.14% (69)
Обе команды забьют
Да
50% (42)
Нет
50% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.1% (27)
0:0 Ничья
16.2% (19)
1:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов
15.4% (18)
2:1 Жеребьёвка Лиги чемпионов
5.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов
3.4% (4)
4:4 Ничья
1.7% (2)
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