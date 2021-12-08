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Жеребьёвка Лиги чемпионов
 
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онлайн-трансляция
Прогнозы 31
Жеребьёвка Лиги чемпионов 38.7% (12)
X 58.1% (18)
онлайн-трансляция 3.2% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Жеребьёвка Лиги чемпионов
онлайн-трансляция

28 матчей

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

28 матчей

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 28 ничьих 0 побед

История матчей

ЖЛЧ
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ЖЛЧ
0:0
ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЖЛЧ
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ЛЧ
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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги чемпионов
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Пресс-конференция Станислава Черчесова - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в России - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьевка молодёжного ЕВРО-2021 - онлайн-трансляция 0:0
  • До матча
  • В жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов примут участие:

    АНГЛИЯ

    «Манчестер Сити»
    «Ливерпуль»
    «Манчестер Юнайтед»
    «Челси»


    ИСПАНИЯ

    «Атлетико» Мадрид
    «Реал» Мадрид
    «Вильярреал»


    ИТАЛИЯ

    «Интер» Милан
    «Ювентус»


    ГЕРМАНИЯ

    «Бавария»


    ФРАНЦИЯ

    «ПСЖ»
    «Лилль»


    ПОРТУГАЛИЯ

    «Спортинг» Лиссабон
    «Бенфика»


    ГОЛЛАНДИЯ

    «Аякс»


    АВСТРИЯ

    «Ред Булл Зальцбург»
     
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2021, осталось 2 дня 7 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 31
Жеребьёвка Лиги чемпионов 38.7% (12)
X 58.1% (18)
онлайн-трансляция 3.2% (1)
Все прогнозы
Где смотреть матч Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция онлайн


Прогнозы на матч Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция

Исход игры
Жеребьёвка Лиги чемпионов
38.7% (12)
Ничья
58.1% (18)
онлайн-трансляция
3.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (5)
Меньше
82.14% (23)
Обе команды забьют
Да
57.14% (16)
Нет
42.86% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (11)
1:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов
16.1% (5)
0:0 Ничья
12.9% (4)
2:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов
9.7% (3)
2:2 Ничья
6.5% (2)
2:1 Жеребьёвка Лиги чемпионов
6.5% (2)
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