История личных встреч
Жеребьёвка Лиги чемпионов
онлайн-трансляция
28 матчей
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
28 матчей
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 28 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Жеребьёвка Лиги чемпионов
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-жеребьёвка 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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Прогнозы на матч Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция
Исход игры
Жеребьёвка Лиги чемпионов
38.7% (12)
Ничья
58.1% (18)
онлайн-трансляция
3.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (5)
Меньше
82.14% (23)
Обе команды забьют
Да
57.14% (16)
Нет
42.86% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (11)
1:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов
16.1% (5)
0:0 Ничья
12.9% (4)
2:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов
9.7% (3)
2:2 Ничья
6.5% (2)
2:1 Жеребьёвка Лиги чемпионов
6.5% (2)
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