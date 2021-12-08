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Жеребьёвка Лиги Европы
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Лиги Европы
онлайн-трансляция

32 матча

100%
0 побед 32 ничьи 0 побед

Первый тайм

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0 побед 32 ничьи 0 побед

Второй тайм

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32 матча

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0 побед 32 ничьи 0 побед

Первый тайм

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Второй тайм

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0 побед 32 ничьи 0 побед

История матчей

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Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги Европы
(20 матчей)
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0 побед 20 ничьих 0 поражений
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(20 матчей)
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Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Пресс-конференция Станислава Черчесова - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в России - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьевка молодёжного ЕВРО-2021 - онлайн-трансляция 0:0
  • До матча
  • В жеребьёвке примут участие:

    1/16 ФИНАЛА

    «РБ Лейпциг» (Германия)
    «Порту» (Португалия)
    «Боруссия» Дортмунд (Германия)
    «Шериф» (Молдова)
    «Барселона» (Испания)
    «Аталанта» (Италия)
    «Севилья» (Испания)
    «ЗЕНИТ» (РОССИЯ)
    «Глазго Рейнджерс» (Шотландия)
    «Реал Сосьедад» (Испания)
    «Наполи» (Италия)
    «Олимпиакос» (Греция)
    «Лацио» (Италия)
    «Брага» (Португалия)
    «Бетис» (Испания)
    «Динамо» Загреб (Хорватия)

    1/8 ФИНАЛА

    «Лион» (Франция)
    «Монако» (Франция)
    «СПАРТАК» МОСКВА (РОССИЯ)
    «Айнтрахт» Франкфурт (Германия)
    «Галатасарай» (Турция)
    «Црвена Звезда» (Сербия)
    «Байер» Леверкузен (Германия)
    «Вест Хэм» (Англия)
     
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2021, осталось 2 дня 8 часов 45 минут.



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Где смотреть матч Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция онлайн


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