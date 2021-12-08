История личных встреч
Жеребьёвка Лиги Европы
онлайн-трансляция
32 матча
100%
0 побед 32 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 32 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 32 ничьи 0 побед
32 матча
100%
0 побед 32 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 32 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 32 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Жеребьёвка Лиги Европы
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-жеребьёвка 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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