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Жеребьёвка Лиги конференций
0:0
Первый тайм
онлайн-трансляция

История личных встреч

Жеребьёвка Лиги конференций
онлайн-трансляция

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЖЛК
0:0
ЖЛК
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ЖЛК
0:0

Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги конференций
(3 матча)
100%
0 побед 3 ничьи 0 поражений
Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
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  • Первый тайм
  • 3'
    Ведущий Педру Пинту ежечасно выходит на сцену и дает старт шоу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинаем третью на сегодня и не последнюю жеребьёвку!
  • До матча
  • Сеяные:
     «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
     «Партизан» (Сербия)
     «Будё-Глимт» (Норвегия)
     «Рандерс» (Дания)
     «Славия» Прага (Чехия)
     ПАОК (Греция)
     «Карабах» (Азербайджан)
    «Витесс» (Голландия» / «Тоттенхэм» (Англия)

    Несеяные:
     «Спарта» Прага (Чехия)
     ПСВ (Нидерланды)
     «Лестер» (Англия)
     «Фенербахче» (Турция)
     «Марсель» (Франция)
     «Мидтьюлланд» (Дания)
     «Селтик» (Шотландия)
     «Рапид» (Австрия)
     
  • В жеребьёвке примут участие вторые команды в своих группах Лиги конференций, а также третьи команды в группах Лиги Европы.
  • Приветствую всех любителей спорта №1! Вашему вниманию предлагается прямая трансляция жеребьёвка плей-офф Лиги конференций. За событиями Вам помогает следить Руслан Ситяшенко.
     
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Жеребьёвка Лиги конференций
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