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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Аталанта
2:3
Второй тайм: 81'

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
3' Гол
Данджума Арно
0:2
42' Гол
Капу Этьен
0:3
51' Гол
Данджума Арно
57' Желтая карточка
Морено Альберто
57' Желтая карточка
Парехо Даниэль
1:3
71' Гол
Малиновский Руслан
2:3
80' Гол
Сапата Дуван
81'

Ход матча

3'
0:1
Данджума Арно
(Парехо Даниэль)
42'
0:2
Капу Этьен
(Гомес Мойсес)
46'
Малиновский Руслан
Пессина Маттео
 
46'
Джимсити Берат
Демирал Мерих
 
51'
0:3
Данджума Арно
(Морено Херард)
54'
Муриэль Луис
Де Рон Мартен
 
57'
 
Морено Альберто
57'
 
Парехо Даниэль
71'
Малиновский Руслан
(Меле Йоаким)
1:3
80'
Сапата Дуван
(Иличич Йосип)
2:3
81'
 
Иборра Висенте
Морено Херард

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 6 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 136
Аталанта 83.8% (114)
X 11% (15)
Вильярреал 5.1% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Вильярреал
66.08
4.15
5.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
32
Пессина
Маттео
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
23
Гомес
Мойсес
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
18
Морено
Альберто
7
Морено
Херард
15
Данджума
Арно
Аталанта
3-4-1-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Аталанта
Вильярреал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 2 0.33
Паломино Хосе 1 0.17
Фройлер Ремо 1 0.17
Пашалич Марио 1 0.17
Иличич Йосип 1 0.17
Муриэль Луис 1 0.17
Малиновский Руслан 1 0.17
Госенс Робин 1 0.17
Пессина Маттео 1 0.17
Демирал Мерих 1 0.17
Миранчук Алексей 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Меле Йоаким 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 4 0.67
Капу Этьен 2 0.33
Морено Херард 1 0.17
Алькасер Пако 1 0.17
Морено Альберто 1 0.17
Тригерос Мануэль 1 0.17
Чуквезе Саму 1 0.17
Пино Йереми 1 0.17
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Паломино Хосе 1 0
Сапата Дуван 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Демирал Мерих 1 0
Ловато Маттео 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 3 0
Коклен Франсис 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Морено Альберто 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
75%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
4
40%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
5
71%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3
Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2
Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Валенсия - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2 Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
2. Вильярреал 3:2 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
3. Аталанта 2:3 Заявка 6 1 3 2 12 - 13 6
4. Янг Бойз Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Вильярреал 3:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Аталанта 2:3 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Янг Бойз Заявка 3 1 1 1 6 - 8 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал 3:2 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3. Аталанта 2:3 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
4. Янг Бойз Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
  • Второй тайм
  • 81'
    А вот теперь камбэк "Аталанты" уже не кажется фантастикой, так как она сокращает отставание до одного гола и имеет психологический перевес. 
  • Описание гола
    80'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-3!!! САПАТА!!! Иличич выполнил разрезающую передачу в штрафную площадку на Сапату, который вышел на свидание с Рульи и переиграл его. 
  • 79'
    Херард Морено решается на удар с дальней дистанции, после чего Хуан Муссо вступает в игру, фиксируя мяч намертво. 
  • 78'
    Херонимо Рульи забирает мяч после подачи Йоакима Меле, а затем падает на газон и убивает несколько секунд. 
  • 77'
    Всё в порядке с голкипером "Вильярреала", он продолжает встречу, до конца которой осталось около пятнадцати минут. 
  • Травма, повреждение
    76'
    Толой в врезался в Рульи, после чего Херонимо оказался на газоне и сообщил, что нуждается в медицинской помощи. 
  • 75'
    Исполнил навес с угла поля Малиновский, отправив мяч во вратарскую, где надёжно сыграл кулаками Рульи. 
  • Угловой
    74'
    Продолжает давить "Аталанта", в результате чего зарабатывает угловой удар. Руслан Малиновский готовится выполнить подачу. 
  • Опасный момент
    72'
    И сразу же ещё один момент у Малиновского, но на сей раз он в створ не попадает, отправляя мяч рядом с левой штангой. 
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-3!!! МАЛИНОВСКИЙ!!! Меле выполнил передачу на линию штрафной площадки на Малиновского, после чего украинец нанёс результативный удар. 
  • 70'
    И ещё один неточный пас от Сапаты - отдал на левый фланг на Меле, но Йоаким замысел партнёра не понял и рывок не совершил. 
  • 69'
    Дуван Сапата прорвался по флангу и выполнил безадресный прострел - гости отбиваются, но подбор за итальянцами. 
  • Офсайд
    67'
    Затяжную атаку провели хозяева - сначала Меле выполнил кросс и партнёров не нашёл, а потом Сапата залез в очередной офсайд. 
  • 66'
    И сразу же ещё одну ошибку в передаче допускают гости - на сей раз уже Парехо не сумел перебить мяч через противника. 
  • 65'
    Херард Морено впервые за долгое время встретился с мячом и выполнил проникающую передачу - в ноги соперника. 
  • Опасный момент
    64'
    А вот сейчас пас Иличича пяткой находит Сапату в штрафной площадке, который стреляет низом и не попадает в створ. 
  • 63'
    Иличич продолжает раздавать безадресные передачи с правого фланга. Сейчас ещё одна такая случилась. 
  • 62'
    Очень скромно "чёрно-синие" играют сегодня в атаке. Часто добираются до штрафной площадки, а потом теряются, не зная, что делать с мячом. 
  • 60'
    Муриэль сыграл на Иличича на линию штрафной площадки, после чего Йосип пробросил мяч себе на ход и сделал это слишком сильно, выпустив игровой снаряд за лицевую. 
  • Офсайд
    59'
    Много верховых передач мы видим со стороны хозяев, большая часть из которых завершается офсайдами. 
  • Штанга
    58'
    Руслан Малиновский нанёс удар со штрафного и попал в перекладину. Повезло сейчас "Вильярреалу", так как Рульи не был готов к такому выстрелу. 
  • Желтая карточка
    57'
    Альберто Морено срезал Йосипа Иличича и записал на свой счёт жёлтую карточку. 
  • 55'
    Продолжительное время гости контролируют мяч, чем провоцируют свист трибун. "Аталанта" включает прессинг, но дивидендов он не приносит. 
  • Замена
    54'
    В составе "Аталанты" произошла замена. Вместо Де Рона вышел Муриэль. 
  • 52'
    Похоже, "Вильярреал" становится обладателем последней путёвки в плей-офф Лиги чемпионов, так как сегодня выступает максимально собрано в обороне и очень эффективно в атаке. 
  • 2 гола - дубль!
    51'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-3!!! ДАНДЖУМА!!! Морено прорвался в штрафную площадку и отдал пас на Данджуму, который сначала закрыл мяч корпусом, а потом ударом с разворота отправил в сетку. 
  • 50'
    Руслан Малиновский выполнил подачу в штрафную площадь и попал в одного из соперников. По-прежнему без моментов "Аталанта". 
  • 49'
    Иличич сыграл в пас с Хатебуром, а потом исполнил серию финтов, при помощи которой не сумел обыграть Эступиньяна. 
  • 48'
    Рульи слишком долго готовился к выполнению удара от ворот, за что получил устное замечание от арбитра. Как-то рановато начали тянуть время гости. 
  • Замена
    47'
    Как и ожидалось, в составе "Аталанты" в перерыве произошли замены. Ушли Демирал и Пессина, вышли Джимсити и Малиновский. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Матч возобновляется. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, пока 0-2 в пользу "Вильярреала". 
  • 45'
    Йоаким Меле выполнил подачу в штрафную площадку, с которой легко справились защитники "Вильярреала". 
  • 45'
    Очередная атака хозяев обошлась без опасного момента, после чего Рульи слишком долго вводил мяч в игру. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты переиграют команды в первом тайме. 
  • 44'
    В сложнейшее положение загоняет себя "Аталанта". Судя по всему, в перерыве сразу несколько замен проведёт Джан Пьеро Гасперини. 
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! КАПУ!!! Гомес выполнил передачу на край штрафной площадки на Капу, который нанёс результативный удар под перекладину. 
  • 42'
    После нескольких активных минут "Вильярреал" снова отходит большими силами в оборону, начиная встречать соперников уже на своей половине. 
  • 41'
    Данджума ушёл от Хатебура на левом фланге и выполнил подачу на дальний угол вратарской, куда никто из партнёров не отправился. 
  • Угловой
    39'
    И сразу же ещё один корнер исполнили "чёрно-синие", но на сей раз не смогли выиграть позицию и нанести удар. 
  • Угловой
    38'
    Угловой в исполнении хозяев завершился ударом Демирала в правый угол, но Рульи справился, отразив мяч в прыжке. 
  • Судья
    37'
    Иличич в очередной раз вошёл в штрафную площадь с правого фланга и упал после контакта с Эступиньяном, но свисток арбитра промолчал. 
  • 36'
    Показали нам запасных футболистов "Аталанты", взяв крупным планом Малиновского, который вполне может выйти на поле в начале второго тайма. 
  • 34'
    Невнятный пас выполнил Пессина в центр штрафной площадки - мяч пришёл туда, где никого из партнёров не было. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Парехо выполнил подачу со штрафного, которая стала проблемой для хозяев - Муссо ошибся на выходе, но повезло, что партнёр оказался первым на мяче. 
  • 32'
    Данджума сначала обыграл Демирала один в один, но затем далеко отпустил мяч, позволив Мериху сыграть в отборе. 
  • 30'
    Иличич получил мяч от Пессины и нанёс удар, который получился слишком неточным. Стоит отметить, что сейчас "Вильярреал" предоставил слишком много пространства Йосипу. 
  • 29'
    Иличич получил мяч на правом фланге, затем сместился в центр и отдал низом на Сапату, но снова перехват состоялся. 
  • 28'
    Сапата ворвался в штрафную площадь правым краем и выполнил прострел на дальний угол вратарской, но вмешался Пау Торрес, перехватив мяч. 
  • 27'
    "Аталанта" продолжает больше работать с мячом, но "Вильярреал" действует более смело, не боясь включать прессинг в центре поля. 
  • 26'
    Толой разогнал атаку правым флангом и завершил её подачей на дальнюю штангу, получилось слишком сильно - круглый ушёл за пределы поля. 
  • Офсайд
    25'
    Сапата получил мяч от Муссо на левом фланге, но не сумел выдержать линию, попав в положение "вне игры". 
  • 24'
    Корнер в исполнении гостей обошёлся без остроты - "чёрно-синие" сняли верх, выбив мяч на левый фланг, где его подобрал Сапата. 
  • Угловой
    22'
    Данджума прорвался в штрафную площадку с левого фланга и выполнил прострел, который перехватили защитники "Аталанты", выбив мяч за лицевую. 
  • 21'
    Исполнили штрафной гости, но ничего опасного из него выжать не смогли, отправив игровой снаряд за боковую линию. 
  • Травма, повреждение
    20'
    Арбитр остановил поединок после падения Капу. По лицу от Фройлера получил Этьен. 
  • Офсайд
    19'
    Йосип Иличич открылся под передачу на правом фланге, но атаку продолжить не сумел, так как оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Мартен Де Рон откровенно нарушил правила в борьбе с Даниэлем Парехо, придержав соперника руками. 
  • Опасный момент
    16'
    Ремо Фройлер сместился с левого фланга ближе к центру и нанёс удар под перекладину, но Рульи справился, отразив мяч влево. 
  • 15'
    Ханс Хатебур прорвался по правому флангу и выполнил подачу, но после того, как игровой снаряд покинул пределы поля. 
  • 13'
    Дуван Сапата открылся под передачу из глубины поля, но мяч до него не дошёл, так как на перехвате сыграл Рульи. 
  • Офсайд
    12'
    Йоаким Меле нанёс удар с центра штрафной площадки и попал в левую штангу, а перед этим залез в офсайд. 
  • 11'
    Сапата ворвался в штрафную площадь через центр и мяч получил, а вот обработать его должным образом не сумел, далеко отпустив. 
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Сам же Иличич выполнил подачу и нашёл голову Толоя, который отправил мяч чуть выше перекладины. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Эступиньян нарушает правила на левом фланге, роняя на газон Иличича. 
  • 8'
    Пока уверенно держат оборону гости, не оставляя оппонентам свободного пространства. С фланга на фланг катают мяч "чёрно-синие". 
  • Офсайд
    7'
    Свисток арбитра прервал наступление хозяев - в положении "вне игры" был замечен Маттео Пессина. 
  • 6'
    Очень неожиданное начало, но тем интереснее будет наблюдать за дальнейшим развитием событий. "Аталанта" более энергично идёт в атаку. 
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ДАНДЖУМА!!! На чужой половине поля ошиблись хозяева в передаче, гости подобрали мяч и провели контратаку, которую результативным ударом завершил Данджума. 
  • 4'
    Херард Морено принял мяч перед штрафной площадкой и выполнил передачу в центр, но Мерих Демирал перехватил. 
  • 3'
    Пока правому флангу отдают предпочтение хозяева. Сейчас снова добрались до штрафной площади правым краем, а потом выпустили мяч в аут. 
  • 2'
    Рафаэл Толой получил мяч на правом фланге, но не стал выполнять подачу, решив отдать пас назад. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Аталанта 2:3 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 2:3 Вильярреал

Исход игры
Аталанта
83.8% (114)
Ничья
11% (15)
Вильярреал
5.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
85.59% (95)
Меньше
14.41% (16)
Обе команды забьют
Да
90.09% (100)
Нет
9.91% (11)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
55.1% (75)
3:1 Аталанта
5.9% (8)
2:2 Ничья
4.4% (6)
1:1 Ничья
4.4% (6)
1:0 Аталанта
4.4% (6)
1:2 Вильярреал
2.9% (4)
2:0 Аталанта
2.2% (3)
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