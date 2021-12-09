Всё в порядке с голкипером "Вильярреала", он продолжает встречу, до конца которой осталось около пятнадцати минут.

Херонимо Рульи забирает мяч после подачи Йоакима Меле, а затем падает на газон и убивает несколько секунд.

Херард Морено решается на удар с дальней дистанции, после чего Хуан Муссо вступает в игру, фиксируя мяч намертво.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-3!!! САПАТА!!! Иличич выполнил разрезающую передачу в штрафную площадку на Сапату, который вышел на свидание с Рульи и переиграл его.

А вот теперь камбэк "Аталанты" уже не кажется фантастикой, так как она сокращает отставание до одного гола и имеет психологический перевес.

76' Толой в врезался в Рульи, после чего Херонимо оказался на газоне и сообщил, что нуждается в медицинской помощи.

75' Исполнил навес с угла поля Малиновский, отправив мяч во вратарскую, где надёжно сыграл кулаками Рульи.

74' Продолжает давить "Аталанта", в результате чего зарабатывает угловой удар. Руслан Малиновский готовится выполнить подачу.

72' И сразу же ещё один момент у Малиновского, но на сей раз он в створ не попадает, отправляя мяч рядом с левой штангой.

71' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-3!!! МАЛИНОВСКИЙ!!! Меле выполнил передачу на линию штрафной площадки на Малиновского, после чего украинец нанёс результативный удар.

70' И ещё один неточный пас от Сапаты - отдал на левый фланг на Меле, но Йоаким замысел партнёра не понял и рывок не совершил.

69' Дуван Сапата прорвался по флангу и выполнил безадресный прострел - гости отбиваются, но подбор за итальянцами.

67' Затяжную атаку провели хозяева - сначала Меле выполнил кросс и партнёров не нашёл, а потом Сапата залез в очередной офсайд.

66' И сразу же ещё одну ошибку в передаче допускают гости - на сей раз уже Парехо не сумел перебить мяч через противника.

65' Херард Морено впервые за долгое время встретился с мячом и выполнил проникающую передачу - в ноги соперника.

64' А вот сейчас пас Иличича пяткой находит Сапату в штрафной площадке, который стреляет низом и не попадает в створ.

63' Иличич продолжает раздавать безадресные передачи с правого фланга. Сейчас ещё одна такая случилась.

62' Очень скромно "чёрно-синие" играют сегодня в атаке. Часто добираются до штрафной площадки, а потом теряются, не зная, что делать с мячом.

60' Муриэль сыграл на Иличича на линию штрафной площадки, после чего Йосип пробросил мяч себе на ход и сделал это слишком сильно, выпустив игровой снаряд за лицевую.

59' Много верховых передач мы видим со стороны хозяев, большая часть из которых завершается офсайдами.

58' Руслан Малиновский нанёс удар со штрафного и попал в перекладину. Повезло сейчас "Вильярреалу", так как Рульи не был готов к такому выстрелу.

57' Альберто Морено срезал Йосипа Иличича и записал на свой счёт жёлтую карточку.

55' Продолжительное время гости контролируют мяч, чем провоцируют свист трибун. "Аталанта" включает прессинг, но дивидендов он не приносит.

54' В составе "Аталанты" произошла замена. Вместо Де Рона вышел Муриэль.

52' Похоже, "Вильярреал" становится обладателем последней путёвки в плей-офф Лиги чемпионов, так как сегодня выступает максимально собрано в обороне и очень эффективно в атаке.

51' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-3!!! ДАНДЖУМА!!! Морено прорвался в штрафную площадку и отдал пас на Данджуму, который сначала закрыл мяч корпусом, а потом ударом с разворота отправил в сетку.

50' Руслан Малиновский выполнил подачу в штрафную площадь и попал в одного из соперников. По-прежнему без моментов "Аталанта".

49' Иличич сыграл в пас с Хатебуром, а потом исполнил серию финтов, при помощи которой не сумел обыграть Эступиньяна.

48' Рульи слишком долго готовился к выполнению удара от ворот, за что получил устное замечание от арбитра. Как-то рановато начали тянуть время гости.

47' Как и ожидалось, в составе "Аталанты" в перерыве произошли замены. Ушли Демирал и Пессина, вышли Джимсити и Малиновский.